«Манчестер Сити» подписал контракт с Джулианом Альваресом из «Ривер Плейт».

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31 января 2022, 15:28

Президент «Ривер» Хорхе Брито заявил, что чемпионы Премьер-лиги выполнили пункт об освобождении в контракте Альвареса.

22-летний футболист, которого считают одним из самых одаренных молодых игроков Южной Америки, останется в аренде у аргентинских чемпионов до июля.

Альварес забил 36 голов в 96 матчах за «Ривер» и выиграл шесть матчей за сборную.

Прошлым летом форвард провел свой международный матч против Чили и был частью сборной Аргентины, которая выиграла Кубок Америки в июле.

«Если вы посмотрите на все, что сделал Джулиан, всегда была вероятность того, что его пункт об освобождении будет выполнен», — сказал Брито аргентинской сети Fox Sports Premium.

«Сложнее всего было договориться об аренде, потому что Юлиан практически незаменим в составе».

По сообщениям в Аргентине, сделка по Альваресу стоит 26 миллионов долларов (19 миллионов фунтов стерлингов), что сделает его самым дорогим игроком, покинувшим клуб из Буэнос-Айреса с тех пор, как Хавьер Савиола перешел в Барселону в 2001 году.

Тренер «Ривер» Марсело Галлардо добавил: «Это хорошая сделка, поскольку он останется с нами еще немного и присоединится к большому клубу, одной из лучших команд в мире с огромной экономической мощью.

„На данный момент он не нужен „Сити“, и нам не нужно искать игрока его уровня, что было бы очень сложно“.