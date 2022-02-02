Главные дорогущие трансферы зимы. Скандальный перебежчик, форварды-вундеркинды и подарок для Клоппа

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02 февраля 2022, 10:03

О смачных сделках – на «Соккер.ру».

Артур Кабрал (из «Базеля» в «Фиорентину»)

Стоимость сделки: 14 млн евро (тут и далее – по данным Transfermarkt).

Кабрал настолько перспективный игрок, что им серьезно интересовалась «Барселона». Но у каталонцев нет денег – Обамеянга забирают после разрыва контракта форварда с «Арсеналом». У «Фиорентины» по понятным причинам средства на подписание нападающего появились. Чалову надо подменить лучшего снайпера Лиги конференций – Кабрал забил 5 мячей в 6 матчах. В чемпионате Швейцарии у Артура 14 голов в 18 играх, так что выбор «Фиорентины» не удивляет. Форварду всего 23 года. Пока готов лучше, чем тот же Юри Альберто – двух бразильцев рассматривали в «Зените», когда поняли, что Азмун уедет. Но Артур выбрал топ-5, позволив Чалову осуществить мечту – поиграть в зарубежной лиге.

Рикардо Пепи (из «Далласа» в «Аугсбург»)

Стоимость сделки: 16.36 млн евро.

Академия «Далласа» приютила уроженца города Эль-Пасо, известного во всем мире по сериалу «Во все тяжкие». Рикардо Пепи имеет мексиканские корни, но родился в США и в 19 лет уже рубится за взрослую сборную родной страны. В прошлом году у высокого форварда 13 голов и 3 ассиста в MLS , а еще звание лучшего молодого игрока. До Пепи приз получали, в том числе, Демпси и канадец Ларин. Теперь очередь юного центрального нападающего «Аугсбурга». В Бундеслиге было шесть американцев, а теперь появился седьмой, причем снова девятнадцатилетний, как Джованни Рейна и Джо Скалли из «Боруссии» М. Малдера не хватает?

Хулиан Альварес (из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити»)

Стоимость сделки: 17 млн евро.

Еще один молодой нападающий, Альваресу всего двадцать лет. Еще один заокеанский вундеркинд, только из Южной Америки. Хулиан привлек внимание Гвардиолы, и хотя это далеко не всегда означает, что адаптация пройдет гладко, юный аргентинец, в отличие от многих нападающих, проходивших заочный кастинг на роль «нового Агуэро», одобрен тренерским штабом. Приедет в Европу летом, поскольку Хосеп мечтает дожить сезон с ложным форвардом. Альварес может дать «Манчестер Сити» то, чего невероятно мощной команде не хватает в сложнейших матчах. Он человек с навыками игры не только в оттяжке, но и на острие. У вчерашнего подростка много талантов, один из лучших игроков Южной Америки прямо сейчас.

Виталий Миколенко (из «Динамо» Киев в «Эвертон»)

Стоимость сделки: 23.5 млн евро.

Для юного защитника – очень дорогой трансфер. О том, как «ириски» тратят деньги, можно много нехорошего рассказать, но в случае с Миколенко отдали братьям Суркисам деньги «Астон Виллы». Динь обошелся команде Джеррарда в 30 млн евро, ведь Бенитес и француз побили горшки. Теперь Виталий будет драться с соперниками «Эвертона» на левом фланге. Но только если входит в планы нового тренера команды Лэмпарда. Как обычно у киевского «Динамо» бывает, когда замаячили хорошие деньги, то о перспективах футболиста особо не думали. Впрочем, отметим смелость Миколенко – в 22 года без должной подготовки, вроде изучения английского языка, бросился в АПЛ , где его игру будут оценивать под микроскопом. Но если сыграет без нервов и грубых ошибок, то впишется, ведь по манере футбола высшей английской лиге.

Бруно Гимараес (из «Лиона» в «Ньюкасл»)

Стоимость сделки: 42.1 млн евро.

Один из самых дорогих трансферов зимы. Разумеется, в исполнении «Ньюкасла» — команды, которая потратила больше всех. В Бразилии подрос парень, который закрывает сразу несколько позиций в центре поля, а когда созидает, то получает как комплимент сравнение с самим Де Брюйне. Все-таки по стилю отличается, но ведет игру, раздает много последних передач и при этом очень, очень хорош в отборе. Бруно уже двадцать четыре года, и он попытается сразу показать себя в борьбе за выживание в АПЛ , чтобы в будущем стать частью дорогущего проекта шейхов.

Луис Диас (из «Порту» в «Ливерпуль»)

Стоимость сделки: 45 млн евро.

Многие не понимают, куда Клопп собирается девать всех форвардов? Но сезон усложнит наследие пандемии, Салах и Мане на Кубке Африки и могут еще дойти до очного финала. Форварды, в том числе крайние, как левый вингер «Порту» и сборной Колумбии, нужны Юргену, чтобы «Ливерпуль» добрался как можно дальше в Лиге чемпионов и сохранил высокое место в АПЛ . Новичок понимает, кто будет его конкурентом, но тут как с Жотой. Португалец знал, что в команде есть Фирмино, но продолжает искать себя в новом составе и лиге. Луис Диас – очень техничный, а тот же Мане, как и Салах, не раз раздумывали об уходе. Возможно, дорогой трансфер отражает настроения лидеров, о котором публично в «Ливерпуле» говорить не принято.

Ферран Торрес (из «Манчестер Сити» в «Барселону»)

Стоимость сделки: 55 млн евро.

Самый дорогой испанский футболист в истории. Ферран Торрес дебютировал в шестнадцать лет в родной «Валенсии», год назад попал в «Манчестер Сити», а теперь Хави считает, что именно вингера сборной Испании не хватало команде. Трансферная кампания каталонцев немного хаотичная – понимают, что у Фати вечные травмы, поэтому взяли к Депаю и Торресу еще и Адаму Траоре. Ферран же, как и Мемфис, может играть на острие, хотя там теперь Обамеянг. Отчаянно ищут новую мощную тройку в атаке. И поскольку в Манчестере свои люди, то платежи раскидали на годы вперед, «Барселона» смогла зарегистрировать переход Торреса.

Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус»)

Стоимость сделки: 81.6 млн евро.

Американский владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо настаивает, что сделал все ради перехода Влаховича в один из клубов АПЛ . Рисковал здоровьем, невзирая на рекомендации врачей, летал в Англию. Вел переговоры с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», а не с туринскими врагами флорентийцев. Фанаты «фиалок», похоже, не сильно ему верят. Уничтожают что Душана, что его агентов, что руководство любимого клуба. Трансфер, прямо скажем, не самый этичный в системе координат футбольной лояльности. Но Влахович мог затянуть переговоры и «Фиорентина» потеряла бы огромные деньги. Решили, что пусть лучше будет скандал, чем середняк потеряет более 80 млн евро с учетом реалистичных бонусов.

Речь об одной из самых дорогих сделок в истории Серии А. Душан – большой поклонник Роналду, и теперь сыграет за «Ювентус» с номером кумира на спине. Посмотрим, как пройдет адаптация, ведь давление будет серьезным, Влахович выбрал скандальный путь. Плюс Аллегри не из тех тренеров, которые охотно направляют все атакующие реки в одну точку в центре штрафной площади. Но для бывших чемпионов это точно усиление, Влахович поймал вдохновение в Серии А.