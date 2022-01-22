«Золотое поколение» и финалисты Евро. Легендарные бельгийцы в футболе

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вчера, 13:17

Помним лучших – от Прюдомма до Де Брюйне.

Небольшая страна подарила миру много крутых футболистов, хотя населения там, как в Москве. Но время летит быстро, Де Брюйне, старший Азар, Витсель, Алдервейрелд, Мертенс и Вертонген ощутили годам урон, им всем за тридцать лет.

Вермален вот вчера завершил карьеру и нашел новую работу. На финал Евро-2020, в отличие от турнира 1980-го, опытные подопечные Мартинеса выйти не сумели, но «Золотое поколение» на слуху. Вспомним легенд, ведь игроки колоритные и порой немного противоречивые.

Голкипер

Мишель Прюдомм

Тибо Куртуа – прекрасный голкипер, но когда сами бельгийцы праздновали 125-летие своей Королевской бельгийской федерации футбола, то без сомнений выбрали первым номером Прюдомма. Тибо – звезда футбола, но Мишель не только получал приз Яшина после ЧМ -94, но и признавался лучшим футболистом страны несколько раз. Еще выигрывал Кубок Кубков с «Мехеленом», что сейчас представить непросто – бельгийские команды крепкие, но лучшие почти сразу уезжают за рубеж.

Защитники

Эрик Геретс

Хотя не заиграл в «Милане», в «Стандарде» крайний защитник имел прекрасную репутацию. Бородатый Эрик уверенно закрывал правую бровку, а его подключения в атаки были такими опасными, как у главных латералей мира двадцать первого века. Большие игроки всегда отличаются умением сыграть выйти за рамки своего времени, и переход в ПСВ позволил Геретсу стать частью великой истории, которая завершилась победой в финале КЕЧ . Был капитаном легендарной команды Хиддинка.

Венсан Компани

Красиво ушел – забил чемпионский гол за «Манчестер Сити», красиво играл – Компани в лучшие годы был в числе главных центральных защитников планеты. Неглупый человек, который занимался бизнесом и пытается строить тренерскую карьеру в «Андерлехте». Настоящий лидер, как и Геретс, провел одиннадцать лет в большой лиге и клубе, который мог позволить себе дорогущих защитников. Бронзовый призер чемпионата мира в России.

Филипп Альберт

Альберта помнят болельщики АПЛ девяностых, этот защитник умел пойти в атаку! Филипп выступал за «Ньюкасл», а до этого много лет провел на родине. Не является рекордсменом сборной, не выиграл столько трофеев, как Геретс или Компани. Но заслужил народную любовь поклонников сборной Бельгии, и это тоже важно учитывать. Также вспомним о Лоране Вербисте – центральном защитнике «Андерлехта» шестидесятых, который погиб в автокатастрофе в 26 лет, и Алдервейрелде – кумире всех комментаторов.

Ян Вертонген

Рекордсмен сборной Бельгии по матчам, человек, готовый играть слева в защите и в центре, если так нужно команде. Вертонген завершает карьеру в «Бенфике», а до этого показал себя в «Аяксе» и много лет провел в АПЛ в составе «Тоттенхэма». В отличие от того же Вермалена, работал намного надежнее и допускал меньше ошибок. Без вопросов футболист мирового класса. Если бы Леви умел расставаться с игроками, увидели бы Яна в составе клуба с трофеями. Хотя и так грех жаловаться, Вертонген – легенда бельгийского футбола.

Полузащитники

Кевин де Брюйне

Говорят, время «Золотого поколения» ушло, но в Катаре будет их последний шанс. И вперед должен вести Де Брюйне. Кевин – футбольная рок-звезда, может в полусонной состоянии создать такое, на что почти все классные футболисты мира не способны на пределе концентрации. Де Брюйне – звезда АПЛ , хотя у него были непростые времена в «Челси». Зато в Германии заиграл классно, причем на фланге в атаке. Сейчас это диспетчер, причем классный. Кевину не хватает разве что сказочного везения, чтобы забраться в финале ЧМ или Евро, или наконец выиграть ЛЧ .

Энцо Шифо

Винченцо сыграл на четырех чемпионатах мира, долго был самым молодым участником Евро в истории. Шифо родился в семье итальянского шахтера, история Платини из Бельгии. Очень рано показал себя, быстро покинул родную страну, выступал в Италии и Франции, прежде чем вернуться домой. Шифо нельзя называть примером стабильности, но Энцо – футбольный маг. Прирожденный футболист, вроде Марадоны или Баджо. А удар, какой у Шифо был коварный удар!

Поль Ван Химст

Бельгийцы включили в свой юбилейный состав Витселя, поскольку Аксель провел много матчей за сборную и звезда футбола, но все-таки не будем игнорировать человека, с которым бельгийский футбол ассоциировался в двадцатом веке. Поль Ван Химст был форвардом и атакующим хавбеком «Андерлехта» на протяжении шестнадцати сезонов, и за это время выиграл восемь чемпионских титулов. Он круто играл в Кубке чемпионов, был призером Евро-72. Помог нанести на футбольную карту маленькую Бельгию.

Нападающие

Ян Кулеманс

Если бы играл на пару десятилетий позже и попал бы в «Зенит», как Витсель, то в команде мог бы получить прозвище «Аня», ведь Анна – второе имя великого атакующего хавбека и форварда. В отличие от многих в списке, не имеет отношения к «Андерлехту». Выступал за «Льерс», где его воспитали, а потом перебрался в «Брюгге» и застал в сине-черной форме три десятилетия. Кулеманс не играл в финале КЕЧ -78 против «Ливерпуля», но позже был путеводной звездой «Брюгге» и наколотил много мячей.

Ромелу Лукаку

Лукаку редко удачно выбирает клубы – дважды не подходил «Челси». Играл за бедовый «Эвертон». Появился в МЮ в темные для величественного ада времена. Только с «Интером» однозначно повезло, хотя сказка не длилась долго. При этом Райола всегда знает, как заставить новый клуб отдать за контракт Ромелу неприличное количество денег, а сам форвард – машина, когда в форме. Лукаку забил 67 голов за Бельгию, и плохо, что в его планах быстро завязать с футболом.

Эден Азар

Выдающийся футболист. Первым побил рекорд Ван Химста по голам за сборную Бельгии. Заслужил бургер после «бронзы» на ЧМ -18, а вот сотни остальных доставок из фаст-фуда были лишними. Азар – фанат Зидана, всю жизнь мечтал играть за «Реал», хотя его судьба – быть звездой «Лилля» и «Челси». Забавно, что человек с именем «Рай» никогда в жизни не выступал на родине на взрослом уровне. Зато легенда сборной – более сотни матчей.

Надеемся, после всех неприятностей в «Реале» найдет правильный путь и порадует. Азар – неплохой символ для описания бельгийского футбола. Великих игроков там добрый десяток, а вот удачливостью похвастаться не могут.