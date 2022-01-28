Тихонов в одной компании с Пеле. Известные полевые игроки, которым пришлось встать в ворота

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вчера, 09:51

Универсалы футбольного искусства.

В футболе может случиться всякое, поэтому мы и любим этот вид спорта. Раньше часто случалось так, что полевые игроки оказывались в воротах. Но сейчас это большая редкость, ведь на скамейке запасных всегда есть второй голкипер. Если подобные случаи и происходят, то полевым игрокам доводиться сыграть лишь в концовке встречи несколько минут. Хотя бывает и иначе, когда полевые футболисты становятся вратарями практически с первых минут, как это было в одном из драматических матчей нынешнего розыгрыша Кубка африканских наций. Поэтому мы предлагаем вспомнить известных игроков, которые решили встать в ворота.

Пеле

«Король футбола» не раз становился в ворота. В то время замены футболистов во время матчей были запрещены, поэтому если вратарь получал травму, то заменять его приходилось полевому игроку. Это функцию в «Сантосе» выполнял Пеле. Он не обладал высоким ростом (173 см), однако был очень прыгучим. Сам Пеле рассказывал, что за свою карьеру он играл в воротах пять раз. При этом в роли голкипера «король футбола» даже отбивал пенальти – в товарищеском матче против «Балтимор Бэйс» в 1973 году.

Дани Алвес

Бразилец оказался в воротах ПСЖ в 2018 году в матче против «Сошо» в дополнительное время матча Кубка Франции. Тогда голкипер парижан Кевин Трапп получил красную карточку, а заменить его вызвался Дани Алвес, рост которого составляет 172 см. Тогда «Сошо» получил право на опасный штрафной удар, однако мяч угодил в стенку, а Алвесу не пришлось вступить в игру. Через несколько минут раздался свисток об окончании встречи, а ПСЖ победил со счётом 4:1.

Харри Кейн

В 2014-м, когда бомбардиру «Тоттенхэма» был ещё 21 год, «шпоры» играли против греческого «Астераса» в Лиге Европы. К 87-й минуте лондонский клуб вёл со счётом 5:0, а Кейн к тому времени уже успел оформить хет-трик. Однако именно тогда красную карточку получил вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис. Место в воротах занял Кейн, а «Астерас» должен был пробить штрафной. С ударом Херонимо Барралеса Кейн справиться не сумел, допустив ошибку, когда хотел зафиксироваться мяч. Снаряд оказался в воротах «шпор». Но этот никак не помешало «Тоттенхэму» одержать победу со счётом 5:1.

После матча Кейн сказал:

Это был отличный вечер до тех пор, пока я не встал в ворота. Это была не лучшая попытка в роли голкипера для меня. Теперь я предпочту, чтобы вратари сами выполняли свою работу.

Джон Терри

В 2006 году уже на первой минуте матча против «Рединга» голкипер «Челси» Пётр Чех столкнулся со Стивеном Хантом. После этого эпизода вратарь «синих» выбыл на долгое время и вынужден был играть в шлеме. Тогда в ворота лондонского клуба встал Карло Кудичини, однако и ему не суждено было доиграть встречу до конца. Итальянец тоже получил травму, потерял сознание, а врачи унесли его с поля на носилках в кислородной маске. На последних минутах матча защищать ворота «Челси» вызвался капитан команды Джон Терри. Он сумел сохранить ворота сухими, отразить один удар и чувствовал себя в воротах уверенно, а «синие» удержали минимальную победу – 1:0. Терри показал, как капитан должен выручить свою команду в трудный момент.

Рио Фердинанд

В 2008 году «Манчестер Юнайтед» встречался с «Портсмутом» в четвертьфинале Кубка Англии. После первого тайма травму получил основной голкипер «красных дьяволов» Эдвин ван дер Сар. Вместо него в игру вступил Томаш Кушчак, однако польский вратарь был удалён на 75-й минуте встречи, а ворота «Манчестер Юнайтед» был назначен пенальти. Ответственность на себя взял Рио Фердинанд. Ему удалось угадать направление удара Салли Мунтари с одиннадцатиметровой отметки, однако отразить пенальти Рио не сумел. За следующие 15 минут «Портсмунт» не нанёс ни одного удара по воротам, а реализованный пенальти оказался единственным голом в матче. «Манчестер Юнайтед» покинул Кубок Англии, уступив со счётом 0:1.

Ян Коллер

Все мы знаем двухметрового габаритного чешского форварда, однако свою карьеру Коллер начинал в качестве вратаря. Он был переведён на позицию нападающего, когда начал профессиональную карьеру в пражской «Спарте». Но вратарские навыки пригодились Яну в будущем. В сезоне 2002/03, когда Коллер выступал за «Боруссию» Дортмунд, в матче Бундеслиги против «Баварии» Йенс Леманн получил красную карточку на 66-й минуте встречи. К тому моменту «Боруссия» уже была в меньшинстве и проигрывала со счётом 1:2 (гол за клуб из Дортмунда забил как раз Коллер в самом начале встречи). Однако в рамке «шмелей» до конца матча Ян сумел не пропустить, когда его команда играла вдевятером. Кроме того, выступление Коллера в воротах оказалось настолько уверенным, что немецкое издание Kicker включило чеха в сборную тура на позиции вратаря.

Фил Ягелка

30 декабря 2006 года «Шеффилд Юнайтед» встречался с «Арсеналом», а в середине второго тайма травму бедра получил вратарь «клинков» Падди Кенни. У «Шеффилда» были замены, в запасе находился голкипер, однако место в воротах занял Ягелка. Фил завершил матч без пропущенных голов, а в концовке игры отразил опасный удар Робина ван Перси. Уверенная игра Ягелки в воротах позволила «Шеффилду» добиться победы со счётом 1:0. После матча главный тренер «клинков» Нил Уорнок сказал, что мог выпустить второго вратаря, однако не захотел снимать игрока атакующей линии, поэтому доверил место в рамке Ягелке. И не прогадал.

Андрей Тихонов

В сезоне 1996/97 в 1/32 Кубка УЕФА «Спартак» встречался против датского «Силькеборга». После первого тайма «красно-белые» вели со счётом 3:0, а дублем отметился Тихонов. Но во второй половине игры «Силькеборг» сумел отыграть два гола, а позже красную карточку за игру руками за пределами штрафной получил вратарь московского клуба Руслан Нигматуллин. Замен не было, а место в воротах занял Андрей Тихонов. «Силькеборг» должен был пробить опасный штрафной. Первый удар на себя приняла стенка «Спартака», а удар с добивания намертво зафиксирован Тихонов. «Красно-белые» добились победы со счётом 3:2, а Тихонов сумел не пропустить, став героем матча.

Конечно, это далеко не все случаи, когда полевые игроки оказывались в воротах. Есть множество примеров геройства в рамке от малоизвестных футболистов — пример Космина Моци в матче «Лудогорец» — «Стяуа» в квалификации Лиги чемпионов, когда полевой игрок не только забил пенальти в послематчей серии, но и отразил два удара с точки, а в его честь предложили назвать трибуну. Но мы вспомнили только наиболее известных футболистов, пусть и не каждому из них довелось стать героем.