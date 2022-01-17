Месси, Роналду и Левандовски – в команде года от FIFPro

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила сборную года на церемонии вручения премий The Best от ФИФА.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).
Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Реал»).
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси (ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).
Также не церемонии был назван лучший игрок 2021 года по версии ФИФА.
Мюллер видимо в волейбол играет
Мюллер видимо в волейбол играет