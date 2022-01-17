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Месси, Роналду и Левандовски – в команде года от FIFPro

вчера, 22:51

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила сборную года на церемонии вручения премий The Best от ФИФА.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Реал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси (ПСЖ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).

Также не церемонии был назван лучший игрок 2021 года по версии ФИФА.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:40, ред.
Да уж, без Бензема и Салаха, но зато запихнули Месси, по вратерю и Донарумма хорошо конечно, но мне думается более заслужил Менди
Bensurr
Bensurr
сегодня в 00:10
Позорище
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:08
Лео Рон Бонуччи по мне так лишние!
Жасур Баратов
Жасур Баратов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:00
Ему Бадир попросил
Carl Lewis
Carl Lewis ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:59
Нет логики.
Elliada
Elliada
вчера в 22:57, ред.
Салах попал в тройку, но в команду года не попал. За то Роналду почему-то в команде
протон
протон
вчера в 22:53
То есть Менди взял приз лучшему вратарю, но не попал в символическую сборную?)
Мюллер видимо в волейбол играет
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