Месси, Роналду и Левандовски – в команде года от FIFPro

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вчера, 22:51

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила сборную года на церемонии вручения премий The Best от ФИФА .

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ( ПСЖ ).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Реал»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Нголо Канте, Жоржиньо (оба – «Челси»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси ( ПСЖ ), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд).