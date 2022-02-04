«Мальорка» – «Кадис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Мальорка» – «Кадис», который состоится 5 февраля 2022 года
«Мальорка»
«Мальорка» показала худший результат в пяти последних турах среди всех команд, набрав всего одно очко. Коллектив заработал 20 очков и занимает 15 место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника всего на два пункта. Чтобы не опуститься в зону вылета, клубу необходимо кардинально изменить отношение к тренировочному процессу и реализации моментов у ворот соперника. Поражение в матче с «Кадисом» опустит «Мальорку» на 16 место.
02 февраля «Мальорка» проиграла «Райо Вальекано» в кубке Испании (0:1), а 22 января крупно проиграла «Вильярреалу» (0:3).
«Кадис»
«Кадис» только в прошлом туре прервал серию без побед в чемпионате Испании и намерен в скором времени покинуть зону вылета, в которой команда оказалась после серии неудачных поединков. Клуб набрал 18 очков и намеревается одержать победу над «Мальоркой», чтобы поменяться местами в турнирной таблице. «Кадис» имеет плохую статистику, где пропущенные мячи практически в два раза превышают забитые (19:36).
02 февраля «Кадис» проиграл в кубке Испании «Валенсии» (1:2), а 22 января обыграл в чемпионате аутсайдера «Леванте» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мальорка» – 1.869
- Ничья – 3.33
- Победит «Кадис» – 4.99
Статистика
- Оба коллектива выиграли всего по четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
- Шесть из семи выездных матчей «Кадиса» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Шесть из семи матчей команд на поле «Мальорки» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.33. Команды находятся внизу турнирной таблицы, и никто не захочет рисковать с первых минут. Предполагаем, что встреча закончится без забитых мячей, а клубы поделят очки.