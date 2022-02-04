«Мальорка» – «Кадис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Мальорка» – «Кадис», который состоится 5 февраля 2022 года

«Мальорка»

«Мальорка» показала худший результат в пяти последних турах среди всех команд, набрав всего одно очко. Коллектив заработал 20 очков и занимает 15 место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника всего на два пункта. Чтобы не опуститься в зону вылета, клубу необходимо кардинально изменить отношение к тренировочному процессу и реализации моментов у ворот соперника. Поражение в матче с «Кадисом» опустит «Мальорку» на 16 место.

02 февраля «Мальорка» проиграла «Райо Вальекано» в кубке Испании (0:1), а 22 января крупно проиграла «Вильярреалу» (0:3).

«Кадис»

«Кадис» только в прошлом туре прервал серию без побед в чемпионате Испании и намерен в скором времени покинуть зону вылета, в которой команда оказалась после серии неудачных поединков. Клуб набрал 18 очков и намеревается одержать победу над «Мальоркой», чтобы поменяться местами в турнирной таблице. «Кадис» имеет плохую статистику, где пропущенные мячи практически в два раза превышают забитые (19:36).

02 февраля «Кадис» проиграл в кубке Испании «Валенсии» (1:2), а 22 января обыграл в чемпионате аутсайдера «Леванте» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 1.869

Ничья – 3.33

Победит «Кадис» – 4.99

Статистика

Оба коллектива выиграли всего по четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи выездных матчей «Кадиса» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Шесть из семи матчей команд на поле «Мальорки» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.33. Команды находятся внизу турнирной таблицы, и никто не захочет рисковать с первых минут. Предполагаем, что встреча закончится без забитых мячей, а клубы поделят очки.