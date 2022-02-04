«Интер» – «Милан». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Милан», который состоится 5 февраля 2022 года

«Интер»

Чемпион Италии находится в отличной физической форме и уверенно лидирует, опережая ближайших соперников на четыре очка. Команда набрала 54 балла и постарается выиграть предстоящий поединок, чтобы увеличить отрыв от «соседей» по городу уже до семи пунктов. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (53:17) и славится не только сильной линией атаки, но и надежной обороной.

22 января «Интер» в сложном поединке обыграл «Венецию» (2:1), а 19 числа прошел «Эмполи» в кубке Италии лишь в дополнительное время (3:2).

«Милан»

«Красно-черные» обидно теряли очки в последних поединках, что не позволило им догнать или приблизиться к «Интеру» в турнирной таблице. «Милан» занимает третье место в турнирной таблице и набрал 49 очков. Таким образом в случае победы команды Пиоли, разрыв составит лишь один пункт. Встреча обещает быть интересной не только для болельщиков этих двух клубов, но и для нейтральных зрителей.

23 января «Милан» сыграл в «сухую» ничью с «Ювентусом» (0:0), а 17 января проиграл на своем поле «Специи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.813

Ничья – 3.78

Победит «Милан» – 4.55

Статистика

«Интер» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Милан» уступил в трех поединках

«Милан» выиграл семь из десяти последних встреч на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Семь из десяти матчей «Милана» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.78. Центральный матч тура вероятнее всего будет нести в себе много борьбы, так как ни один коллектив не захочет уступать и подвергаться риску быть пойманным на контратаке. Предполагаем, что команды не выявят победителя.