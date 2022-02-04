«Интер» – «Милан». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Милан», который состоится 5 февраля 2022 года
«Интер»
Чемпион Италии находится в отличной физической форме и уверенно лидирует, опережая ближайших соперников на четыре очка. Команда набрала 54 балла и постарается выиграть предстоящий поединок, чтобы увеличить отрыв от «соседей» по городу уже до семи пунктов. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (53:17) и славится не только сильной линией атаки, но и надежной обороной.
22 января «Интер» в сложном поединке обыграл «Венецию» (2:1), а 19 числа прошел «Эмполи» в кубке Италии лишь в дополнительное время (3:2).
«Милан»
«Красно-черные» обидно теряли очки в последних поединках, что не позволило им догнать или приблизиться к «Интеру» в турнирной таблице. «Милан» занимает третье место в турнирной таблице и набрал 49 очков. Таким образом в случае победы команды Пиоли, разрыв составит лишь один пункт. Встреча обещает быть интересной не только для болельщиков этих двух клубов, но и для нейтральных зрителей.
23 января «Милан» сыграл в «сухую» ничью с «Ювентусом» (0:0), а 17 января проиграл на своем поле «Специи» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.813
- Ничья – 3.78
- Победит «Милан» – 4.55
Статистика
- «Интер» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Милан» уступил в трех поединках
- «Милан» выиграл семь из десяти последних встреч на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Семь из десяти матчей «Милана» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.78. Центральный матч тура вероятнее всего будет нести в себе много борьбы, так как ни один коллектив не захочет уступать и подвергаться риску быть пойманным на контратаке. Предполагаем, что команды не выявят победителя.