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«Интер» – «Милан». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Милан», который состоится 5 февраля 2022 года

«Интер»

Чемпион Италии находится в отличной физической форме и уверенно лидирует, опережая ближайших соперников на четыре очка. Команда набрала 54 балла и постарается выиграть предстоящий поединок, чтобы увеличить отрыв от «соседей» по городу уже до семи пунктов. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (53:17) и славится не только сильной линией атаки, но и надежной обороной.

22 января «Интер» в сложном поединке обыграл «Венецию» (2:1), а 19 числа прошел «Эмполи» в кубке Италии лишь в дополнительное время (3:2).

«Милан»

«Красно-черные» обидно теряли очки в последних поединках, что не позволило им догнать или приблизиться к «Интеру» в турнирной таблице. «Милан» занимает третье место в турнирной таблице и набрал 49 очков. Таким образом в случае победы команды Пиоли, разрыв составит лишь один пункт. Встреча обещает быть интересной не только для болельщиков этих двух клубов, но и для нейтральных зрителей.

23 января «Милан» сыграл в «сухую» ничью с «Ювентусом» (0:0), а 17 января проиграл на своем поле «Специи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.813
  • Ничья – 3.78
  • Победит «Милан» – 4.55

Статистика

  • «Интер» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Милан» уступил в трех поединках
  • «Милан» выиграл семь из десяти последних встреч на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Семь из десяти матчей «Милана» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.78. Центральный матч тура вероятнее всего будет нести в себе много борьбы, так как ни один коллектив не захочет уступать и подвергаться риску быть пойманным на контратаке. Предполагаем, что команды не выявят победителя.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: https://i.trbna.com
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Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:05
ну 3:3
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