«Монако» – «Лион». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Лион», который состоится 5 февраля 2022 года
«Монако»
В нынешнем сезоне «Монако» показывает не самые лучшие результаты и увольнение Нико Ковача с поста главного тренера на данный момент ничего существенно не изменило. Команда занимает восьмое место с 33 очками и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт, поэтому в случае победы в предстоящем поединке сможет обойти его в турнирной таблице. Также клуб имеет неплохую разницу мячей для такого нестабильного сезона (35:26).
30 января «Монако» обыграл «Ланс» в кубке Франции (4:2), а 23 числа в чемпионате проиграл на выезде «Монпелье» (2:3).
«Лион»
После провала в середине сезона «Лион» понемногу возвращается к своей игре и резко поднимается вверх по турнирной таблицы. Коллектив уже на седьмом месте и набрал 34 очка, имея серию без поражений из нескольких поединков. Чтобы ее продлить, нужно ответственно отнестись к матчу с «Монако» и лучше соперника реализовать свои шансы. «Лион» имеет неплохую статистику последних встреч на выезде и может ее улучшить уже совсем скоро.
1 февраля «Лион» выиграл перенесенную игру с «Марселем» (2:1), а 21 января минимально обыграл «Сент-Этьен» на своем стадионе (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монако» – 2.03
- Ничья – 3.71
- Победит «Лион» – 3.82
Статистика
- «Лион» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Монако» уступил в двух поединках
- «Монако» не знает поражений на своем стадионе уже 11 поединков подряд
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять из семи последних матчей команд на поле «Монако» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.82. Предполагаем, что именно в этом матче «Монако» может оступиться и прервать свою домашнюю серию без поражений, а гости набрать важные три очка с точки зрения борьбы за еврокубки. Прогнозируем успех «Лиона» в предстоящей встрече.