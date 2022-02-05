«Монако» – «Лион». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «Лион», который состоится 5 февраля 2022 года

«Монако»

В нынешнем сезоне «Монако» показывает не самые лучшие результаты и увольнение Нико Ковача с поста главного тренера на данный момент ничего существенно не изменило. Команда занимает восьмое место с 33 очками и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт, поэтому в случае победы в предстоящем поединке сможет обойти его в турнирной таблице. Также клуб имеет неплохую разницу мячей для такого нестабильного сезона (35:26).

30 января «Монако» обыграл «Ланс» в кубке Франции (4:2), а 23 числа в чемпионате проиграл на выезде «Монпелье» (2:3).

«Лион»

После провала в середине сезона «Лион» понемногу возвращается к своей игре и резко поднимается вверх по турнирной таблицы. Коллектив уже на седьмом месте и набрал 34 очка, имея серию без поражений из нескольких поединков. Чтобы ее продлить, нужно ответственно отнестись к матчу с «Монако» и лучше соперника реализовать свои шансы. «Лион» имеет неплохую статистику последних встреч на выезде и может ее улучшить уже совсем скоро.

1 февраля «Лион» выиграл перенесенную игру с «Марселем» (2:1), а 21 января минимально обыграл «Сент-Этьен» на своем стадионе (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 2.03

Ничья – 3.71

Победит «Лион» – 3.82

Статистика

«Лион» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Монако» уступил в двух поединках

«Монако» не знает поражений на своем стадионе уже 11 поединков подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из семи последних матчей команд на поле «Монако» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.82. Предполагаем, что именно в этом матче «Монако» может оступиться и прервать свою домашнюю серию без поражений, а гости набрать важные три очка с точки зрения борьбы за еврокубки. Прогнозируем успех «Лиона» в предстоящей встрече.