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Агент Зюле: «Мы уже определились с новым клубом»

вчера, 15:27

Фолькер Штрут, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, высказался о будущем своего клиента.

Новый клуб уже решен. Никлас принял решение, и я был бы удивлен, если бы он передумал.

По данным СМИ, Зюле может подписать контракт с «Боруссией» Дортмунд.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:25, ред.
При всём уважении к «Боруссии» Дортмунд, но именно из неё обычно переход в «Баварию» рассматривается как повышением в классе и более финансовую состоятельность. Так сложилось исторически. Даже знаменитый тренер Оттмар Хитцфельд пошёл на повышение в «Баварию» как раз из-за успехов «Боруссией».
«Бавария» в Германии это клуб № 1 и в ней мечтают играть как немцы, так и приезжие футболисты.
Перейдёт ли Зюле в «Боруссию» сложно предугадать, скорее всего нет. «Бавария» предлагала ему хороший контракт, но он хочет уйти и скорее всего это будет Англия, ну или Испания (Реал).
Могу конечно ошибаться, но почему то так кажется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:36
Хороший клуб выбрал!
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