Агент Зюле: «Мы уже определились с новым клубом»

Фолькер Штрут, агент защитника «Баварии» Никласа Зюле, высказался о будущем своего клиента.
Новый клуб уже решен. Никлас принял решение, и я был бы удивлен, если бы он передумал.
По данным СМИ, Зюле может подписать контракт с «Боруссией» Дортмунд.
«Бавария» в Германии это клуб № 1 и в ней мечтают играть как немцы, так и приезжие футболисты.
Перейдёт ли Зюле в «Боруссию» сложно предугадать, скорее всего нет. «Бавария» предлагала ему хороший контракт, но он хочет уйти и скорее всего это будет Англия, ну или Испания (Реал).
Могу конечно ошибаться, но почему то так кажется.
«Бавария» в Германии это клуб № 1 и в ней мечтают играть как немцы, так и приезжие футболисты.
Перейдёт ли Зюле в «Боруссию» сложно предугадать, скорее всего нет. «Бавария» предлагала ему хороший контракт, но он хочет уйти и скорее всего это будет Англия, ну или Испания (Реал).
Могу конечно ошибаться, но почему то так кажется.