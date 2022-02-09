Грилиш напился, Лукаку не забивает, Месси не попадает в ворота. Летние трансферы 2021 – кошмар

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вчера, 20:31

Почти все видные сделки мимо кассы.

Грилиш снова ушел в загул

За трансфер Джека «Манчестер Сити» заплатил 117.5 млн евро. В ответ не получил голы и ассисты. Гвардиола не увидел человека, который ценит многомиллионный контракт. Грилиш был настолько пьян в прошлое воскресенье, что его вели под руку. Характерную походку ни с чем не спутать, да и не впервые Джека ловят в стадии сильного опьянения. Кошку не бил, как безумный Зума, но показал непрофессионализм. Рядом с Джеком были Уокер и Марез. Даже не берем во внимание, что футболисты в очень людном месте находились без масок. Могут заразить половину команды перед плей-офф ЛЧ , хотя Гвардиола по-человечески попросил поберечься. Самый дорогой англичанин в истории футболе не ценит, что получил.

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

Месси забил всего дважды в Лиге 1

Тут загулов нет, и в классе ноль сомнений. Но Лионель впервые в карьере собрал столько промахов с пяти, семи и одиннадцати метров. Идеальные позиции есть, моментов полно, но многие защитники во Франции сумели оттеснить аргентинца за пределы штрафной площади. Теперь у форварда целых два гола в Лиге 1, но на дворе февраль. В лучших сезонах Месси забивал двадцать мячей в чемпионате в этому времени. Делаем поправку на адаптацию, но если ПСЖ не будет в финале ЛЧ , то сделка, за которую шейхи хорошо заплатили – подъемные и царская зарплата, себя не оправдает. Когда в Париже писали, что из-за Месси талантливый Мбаппе поменяет решение и останется, то в Мадриде хитро улыбался Флорентино Перес.

Варан стал частью проблем МЮ

Уж точно не решением, ведь его команда пропустила в АПЛ больше, чем «Арсенал» и «Бернли». Причем удивительно, что лишь при Сульшере в нескольких матчах видели привычного по «Реалу» и сборной Франции Варана. Казалось, что Рафаэль направит усилия Ван-Биссаки, Магуайра и Шоу в нужное русло, поскольку это опытный мастер, победитель ЛЧ и ЧМ . На поверку оказалось, что у Варана нет лидерских качеств. Не создал условия для реального прогресса такой команды, как нынешний МЮ . С ним пропускали от клуба из Чемпионшипа, с ним теряли очки с последней командой АПЛ . В ЛЧ тоже будет весело, если Варан не прибавит.

Лукаку пожалел о возвращении

Тут кризис оказался публичным, ведь Лукаку в интервью заявил, что уход из «Интера» стал ошибкой. «Челси» Тухеля не играет по схеме, которая бельгийцу подходит, из Вернера так себе Лаутаро Мартинес. Снова в лондонском клубе Ромелу почувствовал себя неуютно. Отдаем должное фанатам «Челси» — тепло встретили извинения тяжелого форварда. Тяжелой ношей на душе Марины Грановской пока лежат 113 млн евро, обещанные «Интеру» за этот трансфер. Лукаку – выдающийся форвард, но до нелепого неудачно смотрится в структуре игры «Челси». Даже странно, не ждали такого плохого отрезка от Лукаку. 7 голов от такого монстра в ЛЧ и АПЛ – пыль.

У Санчо ни одного ассиста за МЮ

И это король голевых передач из Бундеслиги! Но дело не в уровне немецкого футбола, и даже не в таланте самого Джейдона. Дело в том, что Вудворд благополучно превратил «Манчестер Юнайтед» в предбанник ада для приличных футболистов. Сложится неудачно, будь ты хоть переоцененные финансово Магуайр, хоть переоцененный Санчо. Не было в его игре ничего, кроме британского паспорта, чтобы платить 85 млн евро. Но МЮ рискнул и пока прогадал. Джейдон растворился на поле в матче против последнего клуба АПЛ , Рангник не нашел к нему подход. Новичок молодой, поэтому время у него есть, но в МЮ не навели порядок, и это бьет по шансам заиграть.

Гризманн снова в игровом кризисе

«Атлетико» смотрится ужасно – возможно, худшая версия команды за все время с Симеоне. Но Гризманн ведь вице-чемпион Европы, чемпион мира, опытный боец, ему тридцать лет, а не двадцать три. На фоне ужасной игры команды дергается, но рядом с ним в плохом состоянии и Луис Суарес, который выиграл чемпионат Испании для «матрасников», и малыш Фелиш заскучал и просить отпустить его бегать на другой лужайке. Гризманн всегда был инфантильным, французы вообще народ пораженческий, и хвала итальянцу Платини и ребятам из колоний, что создали великую сборную. Антуан сдался, еще и травму очередную получил.

Роналду проигрывает старости

Старости тактических идей и подходов Ральфа Рангника. Ведь если говорим о физических кондициях, то всем желаем в 37-40 лет быть в такой форме, как Роналду или Ибрагимович. Как и в случае с Месси, на футбольную форму может влиять моральное состояние. Сначала в Манчестере Криштиану мешали спать бараны с овцами, блеяли рядом с домом. Пришлось переехать. Дальше увидел растерянный взгляд Сульшера. А Вудворд на прощание подарил «Манчестер Юнайтед» Рангника. Лучше бы Овермарса консультантом пригласили, только запретили отправлять фотографию своего члена и двусмысленные сообщения сотрудницам МЮ , которые не хотят с ним общаться за пределами работы.

У Роналду за полем тоже бурлила сексуальная жизнь. Тот же Криштиану-младший – результат встречи на одну ночь с официанткой из США (она не умерла, тихо живет на миллионы, полученные от Роналду), которая отдала ребенка отцу-миллионеру по настоянию бабушки. Парень лишь в восемнадцать лет сможет узнать имя биологической матери, если захочет. А пока ребенок увидит, как его отец переживает самый жесткий голевой кризис за одиннадцать последних лет – пять матчей подряд без единого мяча.

На данный момент МЮ стратегически ничего не выиграл от перехода Криштиану. Потеряют деньги на его зарплату, могут получить серию конфликтов в раздевалке. В Лиге Конференций играть откажется, а уйдет в силу возраста без большой компенсации. Среди всех видных трансферов прошлого лета есть парочка удачных – Упамекано и Доннарумма в порядке, когда на поле. Хакими – удачная сделка ПСЖ , но Уайт в «Арсенале» на все деньги не заиграл. Даже Давида Алаба еще надо протестировать в плей-офф Лиги чемпионов, хотя эта сделка точно пока не разочаровала Анчелотти, у Давида есть класс и «Барселоне» забил.

В целом же суровое выдалось трансферное лето. У новичка «Ромы» Абрахама больше голов в новой лиге, чем у Месси или Роналду. В сентябре такой прогноз подняли бы на смех, а теперь это факт.