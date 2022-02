Грилиш напился, Лукаку не забивает, Месси не попадает в ворота. Летние трансферы 2021 – кошмар

Почти все видные сделки мимо кассы.

За трансфер Джека «Манчестер Сити» заплатил 117.5 млн евро. В ответ не получил голы и ассисты. Гвардиола не увидел человека, который ценит многомиллионный контракт. Грилиш был настолько пьян в прошлое воскресенье, что его вели под руку. Характерную походку ни с чем не спутать, да и не впервые Джека ловят в стадии сильного опьянения. Кошку не бил, как безумный Зума, но показал непрофессионализм. Рядом с Джеком были Уокер и Марез. Даже не берем во внимание, что футболисты в очень людном месте находились без масок. Могут заразить половину команды перед плей-офф ЛЧ , хотя Гвардиола по-человечески попросил поберечься. Самый дорогой англичанин в истории футболе не ценит, что получил.

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL