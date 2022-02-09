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Грилиш напился, Лукаку не забивает, Месси не попадает в ворота. Летние трансферы 2021 – кошмар

вчера, 20:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
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Почти все видные сделки мимо кассы.

Грилиш снова ушел в загул

За трансфер Джека «Манчестер Сити» заплатил 117.5 млн евро. В ответ не получил голы и ассисты. Гвардиола не увидел человека, который ценит многомиллионный контракт. Грилиш был настолько пьян в прошлое воскресенье, что его вели под руку. Характерную походку ни с чем не спутать, да и не впервые Джека ловят в стадии сильного опьянения. Кошку не бил, как безумный Зума, но показал непрофессионализм. Рядом с Джеком были Уокер и Марез. Даже не берем во внимание, что футболисты в очень людном месте находились без масок. Могут заразить половину команды перед плей-офф ЛЧ, хотя Гвардиола по-человечески попросил поберечься. Самый дорогой англичанин в истории футболе не ценит, что получил.

Месси забил всего дважды в Лиге 1

Тут загулов нет, и в классе ноль сомнений. Но Лионель впервые в карьере собрал столько промахов с пяти, семи и одиннадцати метров. Идеальные позиции есть, моментов полно, но многие защитники во Франции сумели оттеснить аргентинца за пределы штрафной площади. Теперь у форварда целых два гола в Лиге 1, но на дворе февраль. В лучших сезонах Месси забивал двадцать мячей в чемпионате в этому времени. Делаем поправку на адаптацию, но если ПСЖ не будет в финале ЛЧ, то сделка, за которую шейхи хорошо заплатили – подъемные и царская зарплата, себя не оправдает. Когда в Париже писали, что из-за Месси талантливый Мбаппе поменяет решение и останется, то в Мадриде хитро улыбался Флорентино Перес.

Варан стал частью проблем МЮ

Уж точно не решением, ведь его команда пропустила в АПЛ больше, чем «Арсенал» и «Бернли». Причем удивительно, что лишь при Сульшере в нескольких матчах видели привычного по «Реалу» и сборной Франции Варана. Казалось, что Рафаэль направит усилия Ван-Биссаки, Магуайра и Шоу в нужное русло, поскольку это опытный мастер, победитель ЛЧ и ЧМ. На поверку оказалось, что у Варана нет лидерских качеств. Не создал условия для реального прогресса такой команды, как нынешний МЮ. С ним пропускали от клуба из Чемпионшипа, с ним теряли очки с последней командой АПЛ. В ЛЧ тоже будет весело, если Варан не прибавит.

Лукаку пожалел о возвращении

Тут кризис оказался публичным, ведь Лукаку в интервью заявил, что уход из «Интера» стал ошибкой. «Челси» Тухеля не играет по схеме, которая бельгийцу подходит, из Вернера так себе Лаутаро Мартинес. Снова в лондонском клубе Ромелу почувствовал себя неуютно. Отдаем должное фанатам «Челси» — тепло встретили извинения тяжелого форварда. Тяжелой ношей на душе Марины Грановской пока лежат 113 млн евро, обещанные «Интеру» за этот трансфер. Лукаку – выдающийся форвард, но до нелепого неудачно смотрится в структуре игры «Челси». Даже странно, не ждали такого плохого отрезка от Лукаку. 7 голов от такого монстра в ЛЧ и АПЛ – пыль.

У Санчо ни одного ассиста за МЮ

И это король голевых передач из Бундеслиги! Но дело не в уровне немецкого футбола, и даже не в таланте самого Джейдона. Дело в том, что Вудворд благополучно превратил «Манчестер Юнайтед» в предбанник ада для приличных футболистов. Сложится неудачно, будь ты хоть переоцененные финансово Магуайр, хоть переоцененный Санчо. Не было в его игре ничего, кроме британского паспорта, чтобы платить 85 млн евро. Но МЮ рискнул и пока прогадал. Джейдон растворился на поле в матче против последнего клуба АПЛ, Рангник не нашел к нему подход. Новичок молодой, поэтому время у него есть, но в МЮ не навели порядок, и это бьет по шансам заиграть.

Гризманн снова в игровом кризисе

«Атлетико» смотрится ужасно – возможно, худшая версия команды за все время с Симеоне. Но Гризманн ведь вице-чемпион Европы, чемпион мира, опытный боец, ему тридцать лет, а не двадцать три. На фоне ужасной игры команды дергается, но рядом с ним в плохом состоянии и Луис Суарес, который выиграл чемпионат Испании для «матрасников», и малыш Фелиш заскучал и просить отпустить его бегать на другой лужайке. Гризманн всегда был инфантильным, французы вообще народ пораженческий, и хвала итальянцу Платини и ребятам из колоний, что создали великую сборную. Антуан сдался, еще и травму очередную получил.

Роналду проигрывает старости

Старости тактических идей и подходов Ральфа Рангника. Ведь если говорим о физических кондициях, то всем желаем в 37-40 лет быть в такой форме, как Роналду или Ибрагимович. Как и в случае с Месси, на футбольную форму может влиять моральное состояние. Сначала в Манчестере Криштиану мешали спать бараны с овцами, блеяли рядом с домом. Пришлось переехать. Дальше увидел растерянный взгляд Сульшера. А Вудворд на прощание подарил «Манчестер Юнайтед» Рангника. Лучше бы Овермарса консультантом пригласили, только запретили отправлять фотографию своего члена и двусмысленные сообщения сотрудницам МЮ, которые не хотят с ним общаться за пределами работы.

У Роналду за полем тоже бурлила сексуальная жизнь. Тот же Криштиану-младший – результат встречи на одну ночь с официанткой из США (она не умерла, тихо живет на миллионы, полученные от Роналду), которая отдала ребенка отцу-миллионеру по настоянию бабушки. Парень лишь в восемнадцать лет сможет узнать имя биологической матери, если захочет. А пока ребенок увидит, как его отец переживает самый жесткий голевой кризис за одиннадцать последних лет – пять матчей подряд без единого мяча.

На данный момент МЮ стратегически ничего не выиграл от перехода Криштиану. Потеряют деньги на его зарплату, могут получить серию конфликтов в раздевалке. В Лиге Конференций играть откажется, а уйдет в силу возраста без большой компенсации. Среди всех видных трансферов прошлого лета есть парочка удачных – Упамекано и Доннарумма в порядке, когда на поле. Хакими – удачная сделка ПСЖ, но Уайт в «Арсенале» на все деньги не заиграл. Даже Давида Алаба еще надо протестировать в плей-офф Лиги чемпионов, хотя эта сделка точно пока не разочаровала Анчелотти, у Давида есть класс и «Барселоне» забил.

В целом же суровое выдалось трансферное лето. У новичка «Ромы» Абрахама больше голов в новой лиге, чем у Месси или Роналду. В сентябре такой прогноз подняли бы на смех, а теперь это факт.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:47
    злой зануда
    злой зануда
    сегодня в 11:26
    Это тенденция на соккере такая, при написании текста впадать в ее настроение? После пункта о Роналду предлагаю добавить комментарий об этой статье, как провал трансферов 2021 года.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 10:10
    Да он везде пишет, раз Месси перешел в ПСЖ и забил 2 гола за полсезона, а ПСЖ на первом, то трансфер себя оправдывает. Раз Роналду перешел в МЮ и забил 8 голов в АПЛ за это же время, а МЮ на 4м месте, то он уничтожил команду)

    Тут как бы и можно дать цифры: ПСЖ - чемпионы Франции 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, по составу игроков дороже 2, 3, 4 места вместе взятых, более того, они стоят как треть всей Лиги.

    МЮ последний раз - чемпионы Англии в 2012/13 году, по составу игроков 4е место в АПЛ, плюс нужно учесть, что одни из самых дорогих у них бесполезный Санчо и вообще находящийся под следствием Гринвуд.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 06:12
    Это не неудача, это провал
    UncleZack
    UncleZack
    сегодня в 05:30
    Провал Месси был предсказуем
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 23:56
    Там скорее всего подставы, очевидно. Конечно можно было сделать иначе, и думаю они не глупые так бы сделали.
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    вчера в 23:50, ред.
    Авторы поразмышляли ни о чем . Сравнивать абрахамов с Месси и Роналду после того, что они делали последние 15 лет и с учетом их возраста просто глупо. Их теперешняя и будущая игра точно не перечеркнет их прошлые заслуги..
    Павел Якунин
    Павел Якунин
    вчера в 22:56
    "Французы вообще народ пораженческий" - Наполеон вышел из чата...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 22:21, ред.
    Грилиш конечно же в хлам был пьян ) Это видно и по взгляду было. Не пойму я когда такие богатые люди так попадаются. Его месячной зарплаты бы хватило. чтоб выкупить этот паб и закрыть его от всех, оставить только одного бармена и пить сколько влезет, а потом там же и уснуть. Но нет, надо идти туда, где тебя снимут на камеры, потом санкции последуют и всех собак на тебя повесят сразу, если результаты Сити будут не очень или твои персональные. Как так можно?

    Тот же Гринвуд .Каждая вторая девка Манчестера бы ему дала, некоторые даже бесплатно, но нет , надо избить ту, которая не хочет давать. Всё. карьере конец. Сейчас он 50 лямов стоит по данным трансфермаркета, а когда через пару лет выйдет из тюрьмы, будет стоить уже копейки .
    azkan
    azkan
    вчера в 22:14
    Абрахам супер играет! Его нужно возвращать в Челси. Вернер.. ну сколько можно ждать?! Он все хуже и хуже. Да и Лукаку почти такой же уровень. Хотя иногда забивает с двух метров.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:11
    Если результаты команды не страдают, трансфер нельзя назвать неудачным.
    beefs
    beefs
    вчера в 20:43
    интересная и познавательная информация..
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