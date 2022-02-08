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Вторая попытка «Челси» выиграть чемпионат мира. «Реал», «Барса», «Бавария» и другие победители клубного мундиаля

вчера, 19:59
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Кто на новенького?

В начале февраля Абу-Даби принимает очередной розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА. Позади уже три матча, в которых определились соперники «Палмейраса» и «Челси» по полуфиналам, которые пройдут во вторник и среду. Сегодня «Палмейрас» сразится с египетским «Аль-Ахли», а завтра «Челси» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Конечно, ждем англо-бразильский финал.

Европейские клубы выиграли восемь подряд и 13 из 14 последних розыгрышей Клубного чемпионата мира. Единственным представителем Старого Света за полтора десятилетия, не сумевшим выиграть КЧМ, стал «Челси», проигравший в финале 2012 года «Коринтиансу». На этой неделе «синие» получают вторую попытку завоевать трофей, которого нет в коллекции, а «Соккер.ру» вспоминает всех чемпионов мира среди клубов.

2000 — «Коринтианс» (Бразилия; 1-й трофей)

Экспериментальный розыгрыш Клубного ЧМ прошел в Бразилии, европейцы ждали в финале битву «Реала» и МЮ, но в схватке за трофей сошлись бразильские «Коринтианс» и «Васко да Гама». Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти лучше били футболисты «Коринтианса» — 4:3. Ромарио забил в ворота Диды, но будущий вратарь «Реала» все равно стал героем, отразив удары Жилберто и Эдмундо.

2005 год — «Сан-Паулу» (Бразилия; 1-й трофей)

Потребовалось пять лет, чтобы запустить конвейер с Клубными чемпионатами мира. Домом турнира с громким названием стала Япония, а выиграл снова бразильский клуб. На этот раз «Сан-Паулу» с минимальным счетом победил «Ливерпуль» в финале, у «красных» не нашлось ответа на гол Минейро в середине первого тайма. Рожерио Сени и Диего Лугано отпраздновали победу, а Рафаэль Бенитес проиграл свой первый (но не последний) финал КЧМ.

2006 год — «Интернасьонал» (Бразилия; 1-й трофей)

Три розыгрыша Клубных ЧМ — три победителя из Бразилии. «Интернасьонал», как и «Сан-Паулу», выиграл в финале со счетом 1:0, их жертвой стала «Барселона», а победный гол в концовке забил Адриану Габиру. В составе победителей играл вундеркинд Алешандре Пато и будущие спартаковцы Алекс Мескини и Луис Адриано. За «Барсу» играли Вальдес, Дзамбротта, Пуйоль, Хави, Деку, Иньеста и Роналдиньо.

2007 год — «Милан» (Италия; 1-й трофей)

Дида выиграл первый Клубный чемпионат мира с «Коринтиансом», а семь лет спустя стал соавтором дебютной европейской победы в турнире. Звездный «Милан» Карло Анчелотти красиво разобрался с «Бокой Хуниорс» в финале (4:2) и открыл эпоху европейского доминирования на КЧМ.

2008 год — «Манчестер Юнайтед» (Англия; 1-й трофей)

МЮ стал чемпионом мира со второй попытки, причем единственный и победный гол в финальном матче в ворота эквадорского «ЛДУ Кито» Уэйн Руни забил, когда его команда играла в меньшинстве (удалили Неманью Видича). А еще в составе «Юнайтед» завоевал первый из своих пяти титулов Криштиану Роналду.

2009 год — «Барселона» (Испания; 1-й трофей)

«Барселоне» тоже потребовалось две попытки, чтобы присвоить себе звание клубных чемпионов планеты. Не обошлось без драмы: в финале голом на 89-й минуте Педро перевел выяснение отношений с «Эстудиантесом» в дополнительное время, а на 110-й Лионель Месси забил победный мяч.

2010 год — «Интер» (Италия; 1-й трофей)

Жозе Моуриньо выиграла с «Интером» Лигу чемпионов и ушел в «Реал», а «нерадзурри» принял Рафа Бенитес. Испанец тоже воспользовался вторым шансом (после поражения с «Ливерпулем» на КЧМ-2005) и выиграл трофей. В финале «Интер» разгромил «Мазембе» из ДР Конго со счетом 3:0.

2011 год — «Барселона» (Испания; 2-й трофей)

«Барселона» стала первым клубом с двумя победами на КЧМ, причем на этот раз команда Хосепа Гвардиолы выступила в доминирующем стиле: две победы по 4:0 над «Аль-Саддом» (в полуфинале) и «Сантосом» (в финале), за который играл юный Неймар.

2012 — «Коринтианс» (Бразилия; 2-й трофей)

Всего год спустя список двукратных победителей пополнил «Коринтианс», обыгравший в финале «Челси» со счетом 1:0. «Синих» вел в бой временный менеджер Рафаэль Бенитес, который проиграл оба своих финала с английскими клубами.

2013 год — «Бавария» (Германия; 1-й трофей)

В 2013-м Клубный чемпионат мира проводился в Марокко, а до финала дошла «Раджа» из Касабланки, оказавшаяся в числе участников на правах лучшей команды страны-хозяйки. Мюнхенцы установили окончательный счет 2:0 уже к середине первого тайма, голы забили Данте и Тьяго. Хосеп Гвардиола выиграл свой третий трофей, что делает его самым титулованным тренером Клубных чемпионатов мира.

2014 год — «Реал» (Испания; 1-й трофей)

«Реал» 12 лет ждал «Десиму», а без побед в Лиге чемпионов не имел шансов стать чемпионом мира среди клубов. Но здесь «сливочные» не сплоховали, а Карло Анчелотти по сей день остается единственным тренером, побеждавшим на КЧМ с двумя разными клубами («Милан»-2007 и «Реал»-2014). Голы Рамоса и Бэйла принесли победу над «Сан-Лоренсо» в финале.

2015 год — «Барселона» (Испания; 3-й трофей)

Через год после дебютной победы «Реала» «Барселона» положила в свою копилку третий титул. У Гвардиолы в 2011-м было дважды по 4:0, а у Луиса Энрике — дважды по 3:0, разгромили «Гуанчжоу Эвергранд» в полуфинале и «Ривер Плейт» в финале.

2016 год — «Реал» (Испания; 2-й трофей)

А потом пришел «Реал» и выиграл три Клубных чемпионата мира подряд. В первом финале эпохи Зидана потребовался камбэк, дополнительное время и хет-трик Криштиану Роналду, чтобы сломить сопротивление «Касимы Антлерс» — 4:2.

2017 год — «Реал» (Испания; 3-й трофей)

Год спустя Роналду снова забил победный гол, а «Реал» выиграл в схватке за трофей у «Гремио» с минимальным счетом. Кстати, португалец удерживает первую строчку в списке лучших бомбардиров Клубных чемпионатов мира за всю историю турнира, у КриРо 7 голов.

2018 год — «Реал» (Испания; 4-й трофей)

В 2018-м Зидан впервые покинул тренерский мостик «Реала», а Криштиану Роналду ушел в «Ювентус». «Королевский клуб» ждал ужасный сезон, но Клубный чемпионат мира выиграли легко даже с Сантьяго Солари у руля — 7:2 по сумме двух матчей с «Касимой» и «Аль-Айном», за который играл будущий форвард «Краснодара» Маркус Берг.

2019 год — «Ливерпуль» (Англия; 1-й трофей)

Испанские клубы пять лет подряд выигрывали звание сильнейших на планете, а в 2019-м титул перешел к «Ливерпулю». Героем КЧМ-2019 стал Роберто Фирмино: на 90+1 минуте забил победный гол в ворота «Монтеррея» в полуфинале, а судьбу финального матча с «Фламенго» решил гол бразильского форварда в дополнительное время.

2021 год — «Бавария» (Германия; 2-й трофей)

После двух лет в Катаре Клубный чемпионат мира вернулся в ОАЭ, а проводить его стали в начале года. «Бавария» в финале выиграла у мексиканского «УАНЛ Тигрес» со счетом 1:0, решающий гол забил Бенджамен Павар.

2022 год — ?

«Челси» постарается выиграть Клубный чемпионат мира со второй попытки, а мы ждем схватку с «Палмейрасом» в финале. Кстати, за бразильский клуб с недавних пор выступает Мурило Серкейра, поигравший в России за «Локомотив». А еще можем увидеть международный дебют 15-летнего вундеркинда Эндрика, о котором столько говорят в последнее время.

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Lexapolik
Lexapolik
сегодня в 08:45
Интересно, автор читает что он написал или просто копирует? Он сам пишет, что Гвардиола выиграл чемпионат с Барселоной и Баварией, но дальше читаем:"Карло Анчелотти по сей день остается единственным тренером, побеждавшим на КЧМ с двумя разными клубами («Милан»-2007 и «Реал»-2014)".
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:23, ред.
Бвло бы интересно посмотреть на клубы Бразилии и Аргентины против Европейских.



Да Дида будущий в Милан а не в Ревл
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:06
Реал и тут первый. И нет отговорок про 5 подряд титулов из далёких годов прошлого столетия, типа это было давно и неправда.
beefs
beefs
вчера в 20:03
с интересом ждем финала...
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