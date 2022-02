Вторая попытка «Челси» выиграть чемпионат мира. «Реал», «Барса», «Бавария» и другие победители клубного мундиаля

Кто на новенького?

В начале февраля Абу-Даби принимает очередной розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА . Позади уже три матча, в которых определились соперники «Палмейраса» и «Челси» по полуфиналам, которые пройдут во вторник и среду. Сегодня «Палмейрас» сразится с египетским «Аль-Ахли», а завтра «Челси» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Конечно, ждем англо-бразильский финал.

Европейские клубы выиграли восемь подряд и 13 из 14 последних розыгрышей Клубного чемпионата мира. Единственным представителем Старого Света за полтора десятилетия, не сумевшим выиграть КЧМ , стал «Челси», проигравший в финале 2012 года «Коринтиансу». На этой неделе «синие» получают вторую попытку завоевать трофей, которого нет в коллекции, а «Соккер.ру» вспоминает всех чемпионов мира среди клубов.

Экспериментальный розыгрыш Клубного ЧМ прошел в Бразилии, европейцы ждали в финале битву «Реала» и МЮ , но в схватке за трофей сошлись бразильские «Коринтианс» и «Васко да Гама». Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти лучше били футболисты «Коринтианса» — 4:3. Ромарио забил в ворота Диды, но будущий вратарь «Реала» все равно стал героем, отразив удары Жилберто и Эдмундо.

Потребовалось пять лет, чтобы запустить конвейер с Клубными чемпионатами мира. Домом турнира с громким названием стала Япония, а выиграл снова бразильский клуб. На этот раз «Сан-Паулу» с минимальным счетом победил «Ливерпуль» в финале, у «красных» не нашлось ответа на гол Минейро в середине первого тайма. Рожерио Сени и Диего Лугано отпраздновали победу, а Рафаэль Бенитес проиграл свой первый (но не последний) финал КЧМ .

Три розыгрыша Клубных ЧМ — три победителя из Бразилии. «Интернасьонал», как и «Сан-Паулу», выиграл в финале со счетом 1:0, их жертвой стала «Барселона», а победный гол в концовке забил Адриану Габиру. В составе победителей играл вундеркинд Алешандре Пато и будущие спартаковцы Алекс Мескини и Луис Адриано. За «Барсу» играли Вальдес, Дзамбротта, Пуйоль, Хави, Деку, Иньеста и Роналдиньо.

Дида выиграл первый Клубный чемпионат мира с «Коринтиансом», а семь лет спустя стал соавтором дебютной европейской победы в турнире. Звездный «Милан» Карло Анчелотти красиво разобрался с «Бокой Хуниорс» в финале (4:2) и открыл эпоху европейского доминирования на КЧМ .

МЮ стал чемпионом мира со второй попытки, причем единственный и победный гол в финальном матче в ворота эквадорского « ЛДУ Кито» Уэйн Руни забил, когда его команда играла в меньшинстве (удалили Неманью Видича). А еще в составе «Юнайтед» завоевал первый из своих пяти титулов Криштиану Роналду.

«Барселоне» тоже потребовалось две попытки, чтобы присвоить себе звание клубных чемпионов планеты. Не обошлось без драмы: в финале голом на 89-й минуте Педро перевел выяснение отношений с «Эстудиантесом» в дополнительное время, а на 110-й Лионель Месси забил победный мяч.

Жозе Моуриньо выиграла с «Интером» Лигу чемпионов и ушел в «Реал», а «нерадзурри» принял Рафа Бенитес. Испанец тоже воспользовался вторым шансом (после поражения с «Ливерпулем» на КЧМ -2005) и выиграл трофей. В финале «Интер» разгромил «Мазембе» из ДР Конго со счетом 3:0.

«Барселона» стала первым клубом с двумя победами на КЧМ , причем на этот раз команда Хосепа Гвардиолы выступила в доминирующем стиле: две победы по 4:0 над «Аль-Саддом» (в полуфинале) и «Сантосом» (в финале), за который играл юный Неймар.

🔙: On this day in 2011, Barcelona won the FIFA Club World Cup defeating Brazilian Cub Santos 4-0 in the Final. pic.twitter.com/u2CAh79Gog

Всего год спустя список двукратных победителей пополнил «Коринтианс», обыгравший в финале «Челси» со счетом 1:0. «Синих» вел в бой временный менеджер Рафаэль Бенитес, который проиграл оба своих финала с английскими клубами.

В 2013-м Клубный чемпионат мира проводился в Марокко, а до финала дошла «Раджа» из Касабланки, оказавшаяся в числе участников на правах лучшей команды страны-хозяйки. Мюнхенцы установили окончательный счет 2:0 уже к середине первого тайма, голы забили Данте и Тьяго. Хосеп Гвардиола выиграл свой третий трофей, что делает его самым титулованным тренером Клубных чемпионатов мира.

«Реал» 12 лет ждал «Десиму», а без побед в Лиге чемпионов не имел шансов стать чемпионом мира среди клубов. Но здесь «сливочные» не сплоховали, а Карло Анчелотти по сей день остается единственным тренером, побеждавшим на КЧМ с двумя разными клубами («Милан»-2007 и «Реал»-2014). Голы Рамоса и Бэйла принесли победу над «Сан-Лоренсо» в финале.

Через год после дебютной победы «Реала» «Барселона» положила в свою копилку третий титул. У Гвардиолы в 2011-м было дважды по 4:0, а у Луиса Энрике — дважды по 3:0, разгромили «Гуанчжоу Эвергранд» в полуфинале и «Ривер Плейт» в финале.

А потом пришел «Реал» и выиграл три Клубных чемпионата мира подряд. В первом финале эпохи Зидана потребовался камбэк, дополнительное время и хет-трик Криштиану Роналду, чтобы сломить сопротивление «Касимы Антлерс» — 4:2.

Год спустя Роналду снова забил победный гол, а «Реал» выиграл в схватке за трофей у «Гремио» с минимальным счетом. Кстати, португалец удерживает первую строчку в списке лучших бомбардиров Клубных чемпионатов мира за всю историю турнира, у КриРо 7 голов.

В 2018-м Зидан впервые покинул тренерский мостик «Реала», а Криштиану Роналду ушел в «Ювентус». «Королевский клуб» ждал ужасный сезон, но Клубный чемпионат мира выиграли легко даже с Сантьяго Солари у руля — 7:2 по сумме двух матчей с «Касимой» и «Аль-Айном», за который играл будущий форвард «Краснодара» Маркус Берг.