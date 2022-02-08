Вторая попытка «Челси» выиграть чемпионат мира. «Реал», «Барса», «Бавария» и другие победители клубного мундиаля

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вчера, 19:59

Кто на новенького?

В начале февраля Абу-Даби принимает очередной розыгрыш Клубного чемпионата мира ФИФА . Позади уже три матча, в которых определились соперники «Палмейраса» и «Челси» по полуфиналам, которые пройдут во вторник и среду. Сегодня «Палмейрас» сразится с египетским «Аль-Ахли», а завтра «Челси» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Конечно, ждем англо-бразильский финал.

Европейские клубы выиграли восемь подряд и 13 из 14 последних розыгрышей Клубного чемпионата мира. Единственным представителем Старого Света за полтора десятилетия, не сумевшим выиграть КЧМ , стал «Челси», проигравший в финале 2012 года «Коринтиансу». На этой неделе «синие» получают вторую попытку завоевать трофей, которого нет в коллекции, а «Соккер.ру» вспоминает всех чемпионов мира среди клубов.

2000 — «Коринтианс» (Бразилия; 1-й трофей)

Экспериментальный розыгрыш Клубного ЧМ прошел в Бразилии, европейцы ждали в финале битву «Реала» и МЮ , но в схватке за трофей сошлись бразильские «Коринтианс» и «Васко да Гама». Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти лучше били футболисты «Коринтианса» — 4:3. Ромарио забил в ворота Диды, но будущий вратарь «Реала» все равно стал героем, отразив удары Жилберто и Эдмундо.

Nunca me esqueço da felicidade contagiante do Dida quando o Edmundo perdeu um pênalti e o Corinthians se sagrou campeão mundial em 2000 pic.twitter.com/aYCY82ZSNO — João Paulo 🇵🇸 (@lagreca84) June 11, 2020

2005 год — «Сан-Паулу» (Бразилия; 1-й трофей)

Потребовалось пять лет, чтобы запустить конвейер с Клубными чемпионатами мира. Домом турнира с громким названием стала Япония, а выиграл снова бразильский клуб. На этот раз «Сан-Паулу» с минимальным счетом победил «Ливерпуль» в финале, у «красных» не нашлось ответа на гол Минейро в середине первого тайма. Рожерио Сени и Диего Лугано отпраздновали победу, а Рафаэль Бенитес проиграл свой первый (но не последний) финал КЧМ .

2006 год — «Интернасьонал» (Бразилия; 1-й трофей)

Три розыгрыша Клубных ЧМ — три победителя из Бразилии. «Интернасьонал», как и «Сан-Паулу», выиграл в финале со счетом 1:0, их жертвой стала «Барселона», а победный гол в концовке забил Адриану Габиру. В составе победителей играл вундеркинд Алешандре Пато и будущие спартаковцы Алекс Мескини и Луис Адриано. За «Барсу» играли Вальдес, Дзамбротта, Пуйоль, Хави, Деку, Иньеста и Роналдиньо.

2007 год — «Милан» (Италия; 1-й трофей)

Дида выиграл первый Клубный чемпионат мира с «Коринтиансом», а семь лет спустя стал соавтором дебютной европейской победы в турнире. Звездный «Милан» Карло Анчелотти красиво разобрался с «Бокой Хуниорс» в финале (4:2) и открыл эпоху европейского доминирования на КЧМ .

2008 год — «Манчестер Юнайтед» (Англия; 1-й трофей)

МЮ стал чемпионом мира со второй попытки, причем единственный и победный гол в финальном матче в ворота эквадорского « ЛДУ Кито» Уэйн Руни забил, когда его команда играла в меньшинстве (удалили Неманью Видича). А еще в составе «Юнайтед» завоевал первый из своих пяти титулов Криштиану Роналду.

2009 год — «Барселона» (Испания; 1-й трофей)

«Барселоне» тоже потребовалось две попытки, чтобы присвоить себе звание клубных чемпионов планеты. Не обошлось без драмы: в финале голом на 89-й минуте Педро перевел выяснение отношений с «Эстудиантесом» в дополнительное время, а на 110-й Лионель Месси забил победный мяч.

2010 год — «Интер» (Италия; 1-й трофей)

Жозе Моуриньо выиграла с «Интером» Лигу чемпионов и ушел в «Реал», а «нерадзурри» принял Рафа Бенитес. Испанец тоже воспользовался вторым шансом (после поражения с «Ливерпулем» на КЧМ -2005) и выиграл трофей. В финале «Интер» разгромил «Мазембе» из ДР Конго со счетом 3:0.

2011 год — «Барселона» (Испания; 2-й трофей)

«Барселона» стала первым клубом с двумя победами на КЧМ , причем на этот раз команда Хосепа Гвардиолы выступила в доминирующем стиле: две победы по 4:0 над «Аль-Саддом» (в полуфинале) и «Сантосом» (в финале), за который играл юный Неймар.

🔙: On this day in 2011, Barcelona won the FIFA Club World Cup defeating Brazilian Cub Santos 4-0 in the Final. pic.twitter.com/u2CAh79Gog — Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 18, 2021

2012 — «Коринтианс» (Бразилия; 2-й трофей)

Всего год спустя список двукратных победителей пополнил «Коринтианс», обыгравший в финале «Челси» со счетом 1:0. «Синих» вел в бой временный менеджер Рафаэль Бенитес, который проиграл оба своих финала с английскими клубами.

2013 год — «Бавария» (Германия; 1-й трофей)

В 2013-м Клубный чемпионат мира проводился в Марокко, а до финала дошла «Раджа» из Касабланки, оказавшаяся в числе участников на правах лучшей команды страны-хозяйки. Мюнхенцы установили окончательный счет 2:0 уже к середине первого тайма, голы забили Данте и Тьяго. Хосеп Гвардиола выиграл свой третий трофей, что делает его самым титулованным тренером Клубных чемпионатов мира.

2014 год — «Реал» (Испания; 1-й трофей)

«Реал» 12 лет ждал «Десиму», а без побед в Лиге чемпионов не имел шансов стать чемпионом мира среди клубов. Но здесь «сливочные» не сплоховали, а Карло Анчелотти по сей день остается единственным тренером, побеждавшим на КЧМ с двумя разными клубами («Милан»-2007 и «Реал»-2014). Голы Рамоса и Бэйла принесли победу над «Сан-Лоренсо» в финале.

2015 год — «Барселона» (Испания; 3-й трофей)

Через год после дебютной победы «Реала» «Барселона» положила в свою копилку третий титул. У Гвардиолы в 2011-м было дважды по 4:0, а у Луиса Энрике — дважды по 3:0, разгромили «Гуанчжоу Эвергранд» в полуфинале и «Ривер Плейт» в финале.

2016 год — «Реал» (Испания; 2-й трофей)

А потом пришел «Реал» и выиграл три Клубных чемпионата мира подряд. В первом финале эпохи Зидана потребовался камбэк, дополнительное время и хет-трик Криштиану Роналду, чтобы сломить сопротивление «Касимы Антлерс» — 4:2.

2017 год — «Реал» (Испания; 3-й трофей)

Год спустя Роналду снова забил победный гол, а «Реал» выиграл в схватке за трофей у «Гремио» с минимальным счетом. Кстати, португалец удерживает первую строчку в списке лучших бомбардиров Клубных чемпионатов мира за всю историю турнира, у КриРо 7 голов.

2018 год — «Реал» (Испания; 4-й трофей)

В 2018-м Зидан впервые покинул тренерский мостик «Реала», а Криштиану Роналду ушел в «Ювентус». «Королевский клуб» ждал ужасный сезон, но Клубный чемпионат мира выиграли легко даже с Сантьяго Солари у руля — 7:2 по сумме двух матчей с «Касимой» и «Аль-Айном», за который играл будущий форвард «Краснодара» Маркус Берг.

4 — Real Madrid have won the FIFA Club World Cup four times (2014, 2016, 2017 and 2018), becoming the team with the most titles won, surpassing Barcelona (2009, 2011 and 2015). King. pic.twitter.com/SWJ8IiPrgq — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2018

2019 год — «Ливерпуль» (Англия; 1-й трофей)

Испанские клубы пять лет подряд выигрывали звание сильнейших на планете, а в 2019-м титул перешел к «Ливерпулю». Героем КЧМ -2019 стал Роберто Фирмино: на 90+1 минуте забил победный гол в ворота «Монтеррея» в полуфинале, а судьбу финального матча с «Фламенго» решил гол бразильского форварда в дополнительное время.

2021 год — «Бавария» (Германия; 2-й трофей)

После двух лет в Катаре Клубный чемпионат мира вернулся в ОАЭ , а проводить его стали в начале года. «Бавария» в финале выиграла у мексиканского « УАНЛ Тигрес» со счетом 1:0, решающий гол забил Бенджамен Павар.

2022 год — ?

«Челси» постарается выиграть Клубный чемпионат мира со второй попытки, а мы ждем схватку с «Палмейрасом» в финале. Кстати, за бразильский клуб с недавних пор выступает Мурило Серкейра, поигравший в России за «Локомотив». А еще можем увидеть международный дебют 15-летнего вундеркинда Эндрика, о котором столько говорят в последнее время.