Тиль зажигает в Голландии, у Гайча один гол в Сегунде. Футболисты клубов РПЛ в зарубежных арендах

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вчера, 19:28

Интересная компания.

Гус Тиль («Спартак») = 17 голов и 3 ассиста в 32 матчах за «Фейеноорд»

Самый яркий среди всех посланцев клубов РПЛ в зарубежные чемпионаты. Гус Тиль стал рекордным новичком в истории «Спартака» летом 2019-го, «красно-белые» заплатили за голландца 18 миллионов евро. Тиль классно провел три матча и сник, а в схемах Тедеско для него и вовсе не было места. В конце дебютного сезона некстати случилась травма голеностопа, а аренда во «Фрайбург» ради оживления карьеры получилась откровенно неудачной.

Летом 2021-го «Спартак» отправил Тиля на родину, в «Фейеноорде» Гуса хотел видеть тренер Арне Слот, с которым он работал в АЗ . Воссоединение со знакомым тренером стало идеальным решением для карьеры: Тиль сходу стал лидером «Фейеноорда», вернулся в сборную Нидерландов и даже забил за «оранжевых», а в Эредивизи он забил уже 11 голов — всего на один меньше, чем у лидирующего в споре бомбардиров Себастьена Аллера.

Летом «Спартак» может предоставить Тилю еще один шанс заиграть в Москве или продаст его за хорошие деньги, ведь результативная игра Гуса на родине привлекла внимание богатых клубов из топ-чемпионатов. Между тем, во второй половине сезона за «Фейеноорд» будут играть уже два футболиста, связанных контрактами со «Спартаком»: Йоррит Хендрикс следующие полтора года проведет в Роттердаме на правах аренды.

Матиас Норманн («Ростов») = 1 гол и 1 ассист в 9 матчах за «Норвич»

В начале сезона Норманн присоединился к «Норвичу» на правах аренды и включился с «канарейками» в борьбу за выживание в АПЛ . Норманн легко влился в состав «Норвича», у норвежца и сейчас самый высокий рейтинг WhoScored среди одноклубников — 6.87. Вот только Матиас не появляется на поле уже два месяца из-за травмы. Увы, «хрустальным» он стал еще в России.

Адольфо Гайч ( ЦСКА ) = 1 голов и 2 ассиста в 18 матчах за «Уэску»

Еще один недешевый легионер, который не сумел сходу проявить себя в РПЛ . В 2020 году «армейцы» заплатили за Гайча 8.5 миллионов евро, но уже через полгода отправили его в командировку в «Беневенто». В Италии Адольфо запомнился победным голом в матче с «Ювентусом», а на сезон 2021/22 аргентинца отправили за уверенностью в испанскую Сегунду.

Видимо, предполагалось, что во второй испанской лиге молодой форвард будет много играть и забивать, но первого гола пришлось ждать до декабря. Он же пока остается и единственным для Гайча в Испании. Ходили слухи, что «Уэска» досрочно вернет Адольфо в ЦСКА , но агент футболиста опроверг эту информацию.

Алекс Крал («Спартак») = 5 матчей за «Вест Хэм»

Крал провел два года в «Спартаке», но никогда не скрывал, что мечтает играть в АПЛ . Казалось бы, Алекс стал ближе к мечте, когда перешел в «Вест Хэм» в конце лета. «Молотобойцы» заплатили за годичную аренду чеха 5.2 млн евро, но почти за полгода Крал так и не сумел убедить Дэвида Мойеса в своей состоятельности: даже когда из-за травм и ковида не могли играть Соучек и Нобл, тренер «Вест Хэма» предпочел поставить в пару к Райсу непрофильного Лансини. Алекс провел три матча в Лиге Европы, поучаствовал в победе над МЮ в Кубке английской лиги, а в АПЛ один раз вышел на замену на 90-й минуте. Вряд ли лондонцы будут заинтересованы в выкупе трансфера Крала по окончании сезона.

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») = 2 гола и 3 ассиста за «Гиресунспор»

Несколько лет назад его называли «новым Аршавиным» и прочили воспитаннику «Краснодара» большое будущее, но карьера Сулейманова забуксовала вплоть до того, что «быки» решили отправить Шапи в Турцию. «Гиресунспор» сходу предоставил россиянину игровую практику, но определенный прогресс в игре Сулейманова наметился только в последнее время: в декабре Шапи сделал гол+пас в матче с «Алтаем», а 2022 год открыл победным мячом в ворота «Галатасарая», который лихорадит в этом сезоне.

Арнор Сигурдссон ( ЦСКА ) = 9 матчей за «Венецию»

Как и Гайч, Сигурдссон не проявляет себя в аренде: у исландца ни одного выхода в стартовом составе «Венеции» в матчах Серии A, ноль результативных действий в 9 матчах за итальянский клуб. Эксперимент, очевидно, неудачный, есть предпосылки к досрочному возвращению в ЦСКА , у которого уже есть варианты дальнейшего трудоустройства форварда. Алексей Березуцкий на Сигурдссона тоже не рассчитывает.

Дарко Йевтич («Рубин») = 4 ассиста в 15 матчах за АЕК

Швейцарец сербского происхождения неплохо смотрелся в матчах за «Рубин» сезона 2020/21, но в конце летнего трансферного окна именно Йевтичу досталась «черная метка»: у казанцев был переизбыток легионеров, нужно было от кого избавляться. В Греции Дарко отметился хет-триком из ассистов в кубковом матче против команды из низшей лиги, а в чемпионате лишь три раза вышел в стартовом составе.

Илья Шкурин ( ЦСКА ) = 5 ассистов в 11 матчах за «Динамо» (Киев)

У ЦСКА в арендах играет полноценная линия атаки: Гайч, Сигурдссон, Шкурин. Ну, хотя как полноценная, если у парней один гол на троих за полгода. Илья Шкурин хотя бы проявляет себя в качестве ассистента: отдал 5 результативных передач в Украинской Премьер-Лиге.

Педро Роша («Спартак») = 6 голов и 1 ассист в 29 матчах за «Атлетико Паранаэнсе»

Купленный за 12 миллионов евро бразилец забил всего лишь 1 гол за «Спартак», после чего угодил в петлю аренд: съездил во «Фламенго», «Крузейро», а сейчас выступает за «Атлетико Паранаэнсе». Педро получает регулярную игровую практику в составе «красно-черных», выиграл с «Атлетико» Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы), забив по голу в ворота «Пеньяроля» в каждом из двух полуфинальных матчей. Контракт Роши со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года, так что ближайшим летом москвичи будут окончательно прощаться с бразильцем.