Каррик, Милнер и Жиру. Самые недооцененные игроки АПЛ в новом веке

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вчера, 10:10

Отдаем должное мастерам вне света софитов.

Оливье Жиру

Для любого продвинутого поклонника футбола не бывает недооцененных игроков выше определенного класса. Но вспомните чемпионат мира 2018. Приходилось объяснять, в чем польза от центрального форварда Жиру, который не забивал, но сильно влиял на игру Франции Дешама, открывал Гризманну и Мбаппе путь к мировой короне. В «Арсенале» мог выступать более ярко и результативно, гол ударом скорпиона не забыт и стал мировым хитом. Хотя и в форме «Челси» у Жиру тоже были крутые поединки. В 255 матчах в АПЛ у Оливье 90 голов, прекрасный показатель. А вчера француз выдал сказочные минуты в миланском дерби. Хотя форварду же 35 лет, жажду побед не утолил. Предыдущий успех в дерби «Милану» принес 39-летний на тот момент Ибрагимович, а вчера выстрелил дублем возрастной Жиру.

Майкл Каррик

В отличие от Жиру, который так и не взял трофей в АПЛ , Каррик пять раз был чемпионом Англии. Невзирая на все кубки и более трех сотен матчей в АПЛ только в составе «Манчестер Юнайтед», Каррика смело можно назвать недооцененным. Во времена, когда состав Фергюсона был наводнен звездами, Майкла недооценивали, а порой и посмеивались. Он уступал по техническому мастерству Гиггзу, Скоулзу, Руни или Роналду, но зато по пониманию футбола может дать фору многим. Каррик – прекрасный мастер, еще один воспитанник школы «Вест Хэма», откуда родом новый центральный хавбек, который может провести в АПЛ много крутых сезонов – дорогущий лот летних торгов Деклан Райс.

Лейтон Бэйнс

Для фаната АПЛ Бэйнс – один из лучших мастеров передач в истории турнира. Но сколько у Лейтона успехов и признания? У него тридцать матчей за сборную Англии, но в высшей лиге играл только за «Уиган» и «Эвертон», то есть остался без чемпионства. Легенда «ирисок» сейчас тренирует юношеский состав, поэтому вы могли видеть его общие фото с Лэмпардом на этой неделе. Фрэнк собирает свой штаб в проблемном «Эвертоне», ему нужна связь с одним из наставников в структуре клуба. На счету Бэйнса 53 ассиста в АПЛ , рекорд среди игроков защиты. Робертсон и Александер-Арнольд его настигнут, но пока он первый.

Сезар Аспиликуэта

Капитан «Челси», но разве сравним он по вниманию с Терри? При этом по мастерству испанский универсальный защитник на очень высоком уровне. Аспиликуэта чуть моложе, чем «золотое поколение» Красной Фурии, он пропустил лучшие медальные годы. Да и вообще за сборную Испании сыграл преступно мало, примерно как Скоулз за Англию. Но отсутствие такого международного опыта не значит, что Сесар не часть выдающейся истории АПЛ . На его счету девять сезонов и почти три сотни поединков в лиге, он двукратный чемпион.

Гарет Бэрри

Рекордмен АПЛ по матчам – 653 поединка, но при этом считался многими провинциальным героем. «Астон Вилла» из огромного Бирмингема, но в начале 21-го века не выступала настолько успешно, чтобы ее лидер был на первых полосах. Потом Бэрри зашел в «Манчестер Сити», провел четыре сезона в основе, как и в «Эвертоне», но его долговечность и стабильность не все оценивали по достоинству. С другой стороны, за счет универсальности Бэрри сумел наиграть более пятидесяти матчей за сборную Англии, что уже немало для парня, которого держали во втором эшелоне.

Пабло Сабалета

Легенда «Манчестер Сити», двукратный чемпион Англии, который и в составе «Вест Хэма» еще немного побегал на фланге. Сабалету отчасти не отмечали из-за позиции, но к качествам крайнего защитника нет никаких вопросов. Он финалист чемпионата мира, чемпион Олимпиады вместе с Месси, выносливый, технический не самый одаренный, но очень английский, невзирая на ярко выраженный аргентинский стиль. Понятно, почему его недооценивали – была конкуренция в клубе, проводившем активные закупки, но Сабалета – важная фигура в АПЛ в 21 веке, один из символов перерождения «горожан».

Рикарду Карвальо

Португалец попал в «Челси» в пору, когда состав наводнили звезды. Абрамович приобрел такое количество известных форвардов, что внимания на Карвальо никто не обращал. Кроме специалистов, конечно, ведь Рикарду вместе с Терри и Чехом – одна из причин, почему «Челси» вырос и стал сильнее. При этом Карвальо идеально подходит под определение «недооцененный», ведь он не наиграл в основе лондонского клуба, не дождался победы в Лиге чемпионов, хотя и выиграл три чемпионских титула в АПЛ . Карвальо один из самых нестабильных в списке, но это не значит, что это плохой мастер.

Давид Сильва

У Давида больше голевых передач в АПЛ , чем у Де Брюйне, Бекхэма или Джеррарда. Его любили и ценили, конечно же, но только под самый конец карьеры в Англии заметили, настолько Давид крутой, многогранный и качественный футболист. Даже Хуана Мату времен «Челси» больше хвалили, чем Сильву, который был скромным гением в окружении других дорогущих звезд «Манчестер Сити». Сын испанца и японки из школы «Валенсии» провел более трех сотен матчей в АПЛ , четыре раза был чемпионом. Кстати, двукратный чемпион Европы и победитель мундиаля.

Клод Макелеле

Многие обожали игру Виейру, всегда будут хвалить Канте. А превращение «Челси» в чемпиона усилиями Макелеле скорее забудут вспомнить. Великие французы – часть истории АПЛ . Клод, которого опрометчиво вышвырнул из «Реала» Перес, за короткое время в составе «Челси» сумел стать ключевым футболистом. Возраст сказался – уехал доигрывать в ПСЖ , но сначала показал лондонцам, как работать в центре поля. Макелеле часто недооценивали. Пожалуй, он самый сильный французский игрок того поколения, который не получил «золото» ни на ЧМ , ни на Евро.

Джеймс Милнер

Хендерсона называли «Игроком года», а Милнеру разве что поставят лайки под очередным смешным видео. Джеймс при этом сыграл 579 матчей в АПЛ – больше, чем Каррагер или Невилл. В «Ливерпуле» ветеран готов выйти на любой позиции и показать класс. В девяностых были свои недооцененные герои – Спид, Радебе, Битти, Мальбранк, Амеоби, Хююпя, Мерфи, Ирвин или Хассельбайнк, но этот список является еще одним доказательством кадрового богатства АПЛ . Клопп нуждается в сильных резервистах, поэтому подписали Луиса Диаса, и поэтому в «Ливерпуле» ценят таких мастеров, как Джеймс Милнер. Его игра – часть большой истории АПЛ .

Вспоминайте своих любимцев из числа недооцененных. Такие мастера точно имеются. В Англии длиннющая очередь к величию, что порой забывают о важных и прекрасных футболистах.