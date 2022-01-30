Благодаря Моуриньо Абрахам стал лучшим английским бомбардиром в этом сезоне. Игроки, карьеру которых реанимировал Жозе

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вчера, 21:49

«Особенный» умеет возрождать таланты.

В нынешнем сезоне Тэмми Абрахам забил больше голов, чем любой другой английский футболист в топ-5 европейских лиг. В рамках Серии А Тэмми отметился 10 раз за 22 матча, а всего у форварда 17 голов за 30 игр в текущей кампании. Всё это после перехода в «Рому» Моуриньо, ведь в прошлом сезоне Абрахам забил всего 6 мячей за аналогичное количество матчей в АПЛ .

Римский клуб заплатил за трансфер англичанина 40 млн евро прошлым летом. Нападающий выпал из состава «Челси» после прихода Томаса Тухеля, сыграв всего 260 минут под руководством немца за половину сезона. Но Моуриньо вернул Абрахама на уровень сезона-2019/20, когда Тэмми проявлял себя под руководством бывшего подопечного Жозе – Фрэнка Лэмпарда. Если Абрахам продолжит показывать такой футбол в Италии, то вполне вероятно, что «Челси» может выкупить его через несколько лет за 70 млн евро, как прописано в соглашении между клубами. Тем более на фоне проблем «синих» в атаке, где в Вернере и Лукаку никак не может проснуться инстинкт убийцы. А вот сам Абрахам рассказал, что Моуриньо научил его «быть монстром»:

Он сказал мне: «Просто будь настоящим монстром!» Я думаю, он подразумевал, что я был слишком мягким игроком, и что вы должны показывать агрессивность, когда становитесь старше как нападающий. Дело не всегда в том, чтобы быть хорошим на поле. Вам нужен характер, вам нужно напугать защитников, и я думаю, что это то, чему я учусь и совершенствуюсь.

Но Абрахам – не единственный игрок, карьеру которого реанимировал Моуриньо. Недавно мы вспоминали, как Жозе оскорблял своих футболистов, а теперь пришло время вспомнить об игроках, карьеру которых «реанимировал» португалец.

Деку

«Волшебник», как его прозвали болельщики «Порту», был на слуху ещё до прихода Моуриньо. Но Жозе сделал Деку лидером полузащиты своей команды. Под руководством «Особенного» хавбек выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА , 2 чемпионата Португалии и 3 Кубка Португалии. О том, что Моуриньо практически «спас его карьеру», сам Деку говорил в интервью в 2010 году, когда во время выступлений за «Челси» встретился с «Интером» Жозе в 1/8 финала Лиги чемпионов:

До прихода Моуриньо я был расстроен. Мы в «Порту» уже три года не могли выиграть чемпионат. Жозе был заразителен в своём образе жизни и работе. Когда он пришёл, мы сразу почувствовали, что сможет выиграть чемпионский титул.

Кроме того, Деку мог присоединиться к Моуриньо и в «Челси» в 2004 году. «Особенный» очень хотел заполучить своего бывшего игрока, однако полузащитник мечтал выступать за «Барселону»:

Когда Моуриньо ушёл в «Челси», он хотел забрать меня с собой. Они были готовы заплатить 30-35 млн евро. «Барселона» предлагала всего 21 млн евро. Я всегда мечтал играть за «Барсу», но боялся, что меня не отпустят за такую сумму. В итоге трансфер всё же состоялся.

Деку всё-таки перешёл в «Челси» в 2008 году, но тогда в лондонском клубе уже не было Моуриньо.

Манише

Нуну Рикарду де Оливейра Рибейру, он же Манише, взял своё прозвище в честь лидера атаки «Бенфики» 80-х годов Микаэля Маннике. Хавбек являлся воспитанником «орлов», но в 2002 году «Бенфика» сначала отправила игрока в резерв из-за проблем с дисциплиной, а после приняла решение продать. В Манише поверил Моуриньо, который и купил его в «Порту». Жозе изменил игровую позицию Манише, который изначально выступал в роли вингера. «Особенный» перевёл футболиста в центр полузащиты, где он играл немного ниже Деку, с которым они и составили сердце средней линии «Порту». Манише собрал несколько крупных трофеев (Лига чемпионов, Кубок УЕФА , чемпионат Португалии), а через сезон после ухода Моуриньо оказался в московском «Динамо».

В России португальцу не понравилось. Он заявил, что ему не подходит чемпионат и климат страны. Жозе не забыл про своего бывшего игрока и арендовал его на половину сезона в «Челси» в 2006 году.

Лусио

В 2009 году бразилец являлся вице-капитаном «Баварии». Но приход на должность тренера мюнхенского клуба Луи ван Гала поставил крест на карьере Лусио в команде. Голландский специалист сразу же заявил, что не рассчитывает на Лусио как на игрока основного состава. Защитник разорвал контракт с «Баварией» и перешёл в «Интер», где его хотел видеть Моуриньо. В первом же сезоне за миланский клуб бразилец выиграл исторический требл под руководством Жозе, а в финале Лиги чемпионов Лусио, который отыграл все 90 минут, одержал победу над «Баварией» Луи ван Гала – красивая история для игрока, которого год назад выгнали из мюнхенского клуба.

При Моуриньо Лусио был основным защитником, а его пара в центре обороны с Вальтером Самуэлем получала постоянную похвалу от журналистов. В 2019 году сам Моуриньо высоко оценил своих центральных защитников времён «Интера»:

В «Интере», с Марко Матерацци, Вальтером Самуэлем и Лусио, мы могли стоять в защите на протяжении двух дней и никто бы нам не забил.

Ещё за год до победы в Лиге чемпионов с «Интером», в котором Снейдер стал одним из ключевых игроков, голландец сидел на скамейке запасных в «Реале». Из-за того, что «сливочные» потратили большие деньги на трансферы Криштиану Роналду и Кака в 2009 году, мадридский клуб был намерен продать Снейдера. Полузащитнику было объявлено, что он не будет играть в основном составе, однако Уэсли не хотел покидать «Реал», пытаясь доказать, что он заслуживает место в команде. В подписании Снейдера был заинтересован «Интер», в который голландец согласился перейти только после личного разговора с Моуриньо.

Этот момент стал переломным в карьере Снейдера, ведь в первом же сезоне в миланском клубе он выиграл требл, стал лучшим игроком Лиги чемпионов, а летом 2010 года дошёл до финала чемпионата мира со сборной Нидерландов, где «оранжевые» уступили Испании. Уэсли претендовал на «Золотой мяч», однако занял четвёртое место в списке номинантов, уступив Месси, Иньесте и Хави. В «Интере» Моуриньо Снейдер был сердцем полузащиты, а сезон-2009/10 стал лучшим в его карьере.

Интересно, что неудача Снейдера в «Реале» была связана с проблемами с алкоголем, о чём говорил сам футболист в автобиографии. В Мадриде Уэсли практически не виделся со своим сыном, а позже его бросила жена. Выбраться из всего этого ему помогали соотечественники, которые в то время также защищали цвета «Реала» — Руд ван Нистелрой и Арьен Роббен.

Я приехал в «Реал» в 2007 году. Я был молодым и ценил успех и внимание. Должно быть, что-то пошло не так. Это были не наркотики, а алкоголь. Я остался один и почти не видел своего маленького сына Джесси. Кстати, зачем оставаться одному, когда у тебя много друзей, чтобы проводить свободное время? Я не осознавал, что бутылка водки стала моим лучшим другом. Руд ван Нистелрой и Арьен Роббен сказали мне, что я не проживу долго, продолжая это делать. Я играл хорошо, но они говорили, что я могу играть ещё лучше. Физически я даже не замечал этого.

Я играл много, но хуже, чем мог. Я был менее сконцентрирован. Мое отношение к футболу не было достойно «Реала». Я соврал себе, что всё идет хорошо. Я тонул физически, меньше бегал. Я прятал всё это за своей техничной игрой и думал, что никто не заметит этого.

Фабрегас регулярно выходил на поле в составе «Барселоны», однако ему было трудно выйти из тени Хави, Иньесты и Бускетса. Летом 2014 года Сеск принял решение покинуть каталонский клуб и вернуться в Англию, где его хотел видеть Моуриньо.

Я попросил «Барселону» найти для меня способ покинуть клуб. Президент пытался остановить продажу, но я уже принял решение. Если бы я не думал, что буду счастлив в «Челси», я бы никогда не принял это решение. Прежде всего, я хочу быть счастливым как в профессиональном, так и в личном плане.

Фабрегас рассказал, как Моуриньо удалось убедить его присоединиться к «Челси. Тогда „Особенный“ заявил ему, что „синие“ выиграют титул. Так и произошло.

В первый день, когда мы встретились с Моуриньо, он сказал мне: „Я нуждаюсь в двух игроках. Я собираюсь подписать Диего Косту и тебя“. Во время нашей первой встречи он нарисовал схему на кусочке бумаги и сказал, что эта команда выиграет титул.

При Моуриньо Фабрегас завоевал свой первый титул АПЛ , а его связка с Диего Костой стала действительно пугающей для защитников. Сеск отдал 18 результативных передач в своём первом сезоне за „Челси“.

Сам Фабрегас до сих пор считает своим другом именно Моуриньо, а не Хосепа Гвардиолу, который являлся его кумиром и под руководством которого он выступал в „Барселоне“.