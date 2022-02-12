«Эвертон» – «Лидс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» – «Лидс», который состоится 12 февраля 2022 года

«Эвертон»

«Ирискам» на данный момент не помогает даже смена тренера, а новички команды еще не до конца смогли адаптироваться. «Эвертон» занимает 16 место в турнирной таблице и за пять последних туров смог набрать всего лишь одно очко. В предстоящем матче с «Лидсом», который также не поражает своими результатами в нынешнем сезоне, команде Френка Лэмпарда нужна только победа, чтобы обрести хоть немного уверенности в собственных силах.

8 февраля «Эвертон» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (1:3), а пятого числа в кубке ФА разгромил «Брентфорд» (4:1).

«Лидс»

Команда в последнее время выступает с переменным успехом и опережает нынешнего оппонента всего на одну позицию и четыре балла, при это сыграв на одну игру больше. «Лидс» не может найти свою игру и главной целью сезона в АПЛ становится сохранение прописки на следующий футбольный год, ведь 23 набранных очка за 22 проведенных матча не являются хорошим достижением. Тренерскому штабу необходимо вносить серьезные изменения в игру команды и достигать лучших результатов.

9 февраля «Лидс» смог добыть одно очков в игре с «Астон Виллой» (3:3), а 22 января команда проиграла «Ньюкасл Юнайтед» на своем стадионе (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.41

Ничья – 3.6

Победит «Лидс» – 3.03

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Эвертона» завершились исходом «обе забьют»

«Лидс» выиграл только два поединка на выезде из последних десяти

Четыре из шести последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»

«Эвертон» выиграл два последних матча с «Лидсом» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.41. Нынешний «Лидс» является главной возможностью для «ирисок» прервать серию неудач на своем стадионе и начать возвращение в середину турнирной таблицы.