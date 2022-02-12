«Эвертон» – «Лидс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» – «Лидс», который состоится 12 февраля 2022 года
«Эвертон»
«Ирискам» на данный момент не помогает даже смена тренера, а новички команды еще не до конца смогли адаптироваться. «Эвертон» занимает 16 место в турнирной таблице и за пять последних туров смог набрать всего лишь одно очко. В предстоящем матче с «Лидсом», который также не поражает своими результатами в нынешнем сезоне, команде Френка Лэмпарда нужна только победа, чтобы обрести хоть немного уверенности в собственных силах.
8 февраля «Эвертон» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (1:3), а пятого числа в кубке ФА разгромил «Брентфорд» (4:1).
«Лидс»
Команда в последнее время выступает с переменным успехом и опережает нынешнего оппонента всего на одну позицию и четыре балла, при это сыграв на одну игру больше. «Лидс» не может найти свою игру и главной целью сезона в АПЛ становится сохранение прописки на следующий футбольный год, ведь 23 набранных очка за 22 проведенных матча не являются хорошим достижением. Тренерскому штабу необходимо вносить серьезные изменения в игру команды и достигать лучших результатов.
9 февраля «Лидс» смог добыть одно очков в игре с «Астон Виллой» (3:3), а 22 января команда проиграла «Ньюкасл Юнайтед» на своем стадионе (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эвертон» – 2.41
- Ничья – 3.6
- Победит «Лидс» – 3.03
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Эвертона» завершились исходом «обе забьют»
- «Лидс» выиграл только два поединка на выезде из последних десяти
- Четыре из шести последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»
- «Эвертон» выиграл два последних матча с «Лидсом» на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.41. Нынешний «Лидс» является главной возможностью для «ирисок» прервать серию неудач на своем стадионе и начать возвращение в середину турнирной таблицы.