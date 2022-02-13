«Ньюкасл Юнайтед» – «Астон Вилла». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1644732963

вчера, 09:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Астон Вилла», который состоится 13 февраля 2022 года

«Ньюкасл Юнайтед»

После нескольких усилений в зимнее трансферное окно, команда начала стабильно набирать очки и смогла покинуть зону вылета АПЛ . Сейчас «Ньюкасл Юнайтед» идет на 17 месте с 18 очками и опережает «Норвич» всего на один пункт, при этом имея два матча в запасе. Это говорит о изменения в лучшую сторону после прихода новых владельцев, которые поставили цель на этот сезон – сохранить место в главном чемпионате Англии.

8 февраля «Ньюкасл Юнайтед» обыграл на своем поле «Эвертон» (3:1), а 22 января одержал минимальную выездную победу с «Лидсом» (1:0).

«Астон Вилла»

Команда также поработала на трансферном рынке и после прихода на тренерский мостик Стивена Джерарда, в команду на правах арены пришел Коутиньо, который уже успел проявить себя в новом клубе. Перед стартом очередного тура «Астон Вилла» расположилась на 11 месте в турнирной таблице с набранными 27 очками и старается уверенно держаться в середине списка. Матч с «Ньюкаслом Юнайтед» обещает быть интересным, ведь оба коллектива показывают симпатичный футбол в последних турах.

9 февраля «Астон Вилла» сыграла вничью с «Лидсом» (3:3), а 22 января обыграла на выезде «Эвертон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.85

Ничья – 3.45

Победит «Астон Вилла» – 2.62

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Астон Вилла» проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

«Астон Вилла» выиграла три из пяти последних поединков с «Ньюкасл Юнайтед»

Шесть из восьми последних матчей между клубами на поле «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.85. Коллектив почувствовал вкус побед и наконец обрел уверенность в своих силах. Предполагаем, что хозяева смогут приложить максимум усилий, чтобы одержать минимальную победу.