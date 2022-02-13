«Лестер» – «Вест Хэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» – «Вест Хэм», который состоится 13 февраля 2022 года
«Лестер»
Как уже многократно отмечалось, в нынешнем сезоне «Лестер» не радует своих болельщиков стабильными результатами, что подтверждает лишь одна победа в пяти последних поединках АПЛ. «Лестер» занимает 13 место и набрал 26 очков, что является худшим результатом за последние несколько сезонов. Чтобы исправить ситуацию, тренерский штаб обязан внести корректировки в состав и тренировочный процесс уже в ближайшее время.
10 февраля «Лестер» проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:2), а шестого числа был разгромлен «Ноттингем Форест» в кубке ФА (1:4).
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» борются в этом сезоне за зону Лиги Чемпионов и учитывая форму их некоторых прямых конкурентов, у команды будут неплохие шансы финишировать в первой четверке АПЛ. «Вест Хэм» опережает «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям, что позволяет им занимать четвертое место с 40 очками в активе. В предстоящей встрече с нестабильным «Лестером», подопечные Дэвида Мойеса постараются забрать победу.
8 февраля «Вест Хэм» обыграл в чемпионате «Уотфорд» (1:0), а пятого числа в кубке ФА прошел «Киддерминстер» (2:1) лишь в дополнительное время.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» – 2.95
- Ничья – 3.67
- Победит «Вест Хэм» – 2.44
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Лестер» проиграл только три домашних поединка из десяти последних
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Шесть из семи встреч команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.675. В личных поединках команды достаточно много забивают друг другу. Мы предполагаем, что и в этот раз встреча станет результативной.