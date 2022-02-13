«Лестер» – «Вест Хэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» – «Вест Хэм», который состоится 13 февраля 2022 года

«Лестер»

Как уже многократно отмечалось, в нынешнем сезоне «Лестер» не радует своих болельщиков стабильными результатами, что подтверждает лишь одна победа в пяти последних поединках АПЛ . «Лестер» занимает 13 место и набрал 26 очков, что является худшим результатом за последние несколько сезонов. Чтобы исправить ситуацию, тренерский штаб обязан внести корректировки в состав и тренировочный процесс уже в ближайшее время.

10 февраля «Лестер» проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:2), а шестого числа был разгромлен «Ноттингем Форест» в кубке ФА (1:4).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» борются в этом сезоне за зону Лиги Чемпионов и учитывая форму их некоторых прямых конкурентов, у команды будут неплохие шансы финишировать в первой четверке АПЛ . «Вест Хэм» опережает «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям, что позволяет им занимать четвертое место с 40 очками в активе. В предстоящей встрече с нестабильным «Лестером», подопечные Дэвида Мойеса постараются забрать победу.

8 февраля «Вест Хэм» обыграл в чемпионате «Уотфорд» (1:0), а пятого числа в кубке ФА прошел «Киддерминстер» (2:1) лишь в дополнительное время.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 2.95

Ничья – 3.67

Победит «Вест Хэм» – 2.44

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лестер» проиграл только три домашних поединка из десяти последних

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из семи встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.675. В личных поединках команды достаточно много забивают друг другу. Мы предполагаем, что и в этот раз встреча станет результативной.