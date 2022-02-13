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«Лестер» – «Вест Хэм». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» – «Вест Хэм», который состоится 13 февраля 2022 года

«Лестер»

Как уже многократно отмечалось, в нынешнем сезоне «Лестер» не радует своих болельщиков стабильными результатами, что подтверждает лишь одна победа в пяти последних поединках АПЛ. «Лестер» занимает 13 место и набрал 26 очков, что является худшим результатом за последние несколько сезонов. Чтобы исправить ситуацию, тренерский штаб обязан внести корректировки в состав и тренировочный процесс уже в ближайшее время.

10 февраля «Лестер» проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:2), а шестого числа был разгромлен «Ноттингем Форест» в кубке ФА (1:4).

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» борются в этом сезоне за зону Лиги Чемпионов и учитывая форму их некоторых прямых конкурентов, у команды будут неплохие шансы финишировать в первой четверке АПЛ. «Вест Хэм» опережает «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям, что позволяет им занимать четвертое место с 40 очками в активе. В предстоящей встрече с нестабильным «Лестером», подопечные Дэвида Мойеса постараются забрать победу.

8 февраля «Вест Хэм» обыграл в чемпионате «Уотфорд» (1:0), а пятого числа в кубке ФА прошел «Киддерминстер» (2:1) лишь в дополнительное время.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лестер» – 2.95
  • Ничья – 3.67
  • Победит «Вест Хэм» – 2.44

Статистика

  • Четыре из шести последних матчей «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Лестер» проиграл только три домашних поединка из десяти последних
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Шесть из семи встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.675. В личных поединках команды достаточно много забивают друг другу. Мы предполагаем, что и в этот раз встреча станет результативной.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: https://x2bet.ru
Все комментарии
z5jh22crd7cq
z5jh22crd7cq
вчера в 11:46
Футбольный клуб «Вест Хэм» выиграет матч.
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