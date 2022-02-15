«Боруссия» Д – «Рейнджерс». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Боруссия» Д – «Рейнджерс», который состоится 17 февраля 2022 года

«Боруссия» Д

Дортмундский клуб вылетел из Лиги Чемпионов, что огорчило как руководство, так и болельщиков, но имеет прекрасный шанс проявить себя в Лиге Европы. На днях «Боруссия» Д сократила свое отставание от «Баварии» в чемпионате до шести баллов и пребывает в хорошем расположении духа. В предстоящем поединке «шмели» считаются фаворитами и постараются снять вопрос о победителе еще в первой встрече.

13 февраля «Боруссия» Д крупно обыграла «Унион» в чемпионате (3:0), а шестого числа команда проиграла на своем поле «Байеру» (2:5).

«Рейнджерс»

Команда проводит неплохой сезон и борется за чемпионство в Шотландии. «Рейнджерс» идет на втором месте в турнирной таблице с набранными 62 очками и всего на один пункт отстает от «Селтика». Выйти в следующую стадию Лиги Европы шотландским футболистам будет очень непросто, но шансы на взятие ворот у коллектива определенно будут. Матч обещает быть интересным и держать в напряжении болельщиков до самого финального свистка.

12 февраля «Рейнджерс» обыграл в кубке Шотландии «Аннан» (3:0), а девятого числа в чемпионате оказался сильнее «Хиберниана» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 1.396

Ничья – 5.07

Победит «Рейнджерс» – 8

Статистика

Четыре последних матча «Барселоны» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей на своем поле

«Рейнджерс» проиграл всего один поединок «Боруссии» Д из шести последних

«Рейнджерс» проиграл один из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. Команда из Дортмунда имеет огромный потенциал дойти до самого финала Лиги Европы и в этом матче постарается обеспечить себе проход дальше. Прогнозируем уверенную победу «желто-черных».