Конте выиграл 3 матча из 5 у Гвардиолы

1645336214

вчера, 08:50

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в матче 26-го тура АПЛ (2:3).

Для главного тренера «Сити» это матч стал пятым против , возглавляющего «Тоттенхэм».

До этого четыре игры также прошли в рамках АПЛ . Конте у руля «Челси» одержал две победы над «горожанами» в сезоне-2016/17 – 3:1 и 2:1.

В сезоне-2017/18 две победы добыл уже Гвардиола – оба раза 1:0 в пользу «Сити».

Матч с «Ман Сити» стал знаковым для форварда «шпор» Харри Кейна.