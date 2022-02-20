Конте выиграл 3 матча из 5 у Гвардиолы

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в матче 26-го тура АПЛ (2:3).
Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы это матч стал пятым против Антонио Конте, возглавляющего «Тоттенхэм».
До этого четыре игры также прошли в рамках АПЛ. Конте у руля «Челси» одержал две победы над «горожанами» в сезоне-2016/17 – 3:1 и 2:1.
В сезоне-2017/18 две победы добыл уже Гвардиола – оба раза 1:0 в пользу «Сити».
Матч с «Ман Сити» стал знаковым для форварда «шпор» Харри Кейна.
Да почти все гибкие или просто топовые тренеры имеют положительный баланс против лысого, когда тренируют сами более-менее топовые клубы.
Только Артет и поздних Венгеров из Арсенала в Англии превосходит Пепа в рамках топ-6.
С остальными равенство или слив.
Оттуда и в ЛЧ ступор вечный, где с равными играть надо, а не Норвичи фармить.
С Баварией тоже в ЛЧ до первого топа ехал всегда, везло со жребиями.
С Барсой проскакивал полуфиналы на судьях,.
Да почти все гибкие или просто топовые тренеры имеют положительный баланс против лысого, когда тренируют сами более-менее топовые клубы.
Только Артет и поздних Венгеров из Арсенала в Англии превосходит Пепа в рамках топ-6.
С остальными равенство или слив.
Оттуда и в ЛЧ ступор вечный, где с равными играть надо, а не Норвичи фармить.
С Баварией тоже в ЛЧ до первого топа ехал всегда, везло со жребиями.
С Барсой проскакивал полуфиналы на судьях,.