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Конте выиграл 3 матча из 5 у Гвардиолы

вчера, 08:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в матче 26-го тура АПЛ (2:3).

Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы это матч стал пятым против Антонио Конте, возглавляющего «Тоттенхэм».

До этого четыре игры также прошли в рамках АПЛ. Конте у руля «Челси» одержал две победы над «горожанами» в сезоне-2016/17 – 3:1 и 2:1.

В сезоне-2017/18 две победы добыл уже Гвардиола – оба раза 1:0 в пользу «Сити».

Матч с «Ман Сити» стал знаковым для форварда «шпор» Харри Кейна.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:52
Думаю, после сегодняшнего матча Конте должен подарить свой парик Пепу!
Да почти все гибкие или просто топовые тренеры имеют положительный баланс против лысого, когда тренируют сами более-менее топовые клубы.

Только Артет и поздних Венгеров из Арсенала в Англии превосходит Пепа в рамках топ-6.
С остальными равенство или слив.
Оттуда и в ЛЧ ступор вечный, где с равными играть надо, а не Норвичи фармить.
С Баварией тоже в ЛЧ до первого топа ехал всегда, везло со жребиями.
С Барсой проскакивал полуфиналы на судьях,.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:19
На сегодня Конте самый сильный тренер в мире, Пеп отдыхает.
Gahi
Gahi
вчера в 10:51
Может этот матч станет переломным для каждого клуба и поможет более реально оценить свои возможности чтобы достичь поставленных целей. Удачи
Накир
Накир
вчера в 10:27
Неудобная команда для МС...
beefs
beefs
вчера в 09:35
так держать, и на старуху бывает...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:19
Это не последнее противостояние
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:03
И на старуху бывает поруха.
Elliada
Elliada
вчера в 09:02
Неудобный тренер получается для Гвардиолы.
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