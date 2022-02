Лучший вратарь Испании, стомиллионный хавбек и канадец из Бруклина. Футболисты, готовые к прыжку в топ-клубы

1645455652

вчера, 18:00

Они тоже определят будущее футбола.

Футбольные звезды не рождаются в больших клубах и не всегда оказываются под знаменами грандов в нежном возрасте (хотя в современном футболе это происходит все чаще). Нередко сильные и стильные мастера задерживаются в своих детских клубах или оказываются в командах-трамплинах, чтобы сигануть оттуда в небеса. «Соккер.ру» поймал команду суперфутболистов, которые уже сейчас готовы усилить топ-клубы.

Вратарь

Унаи Симон («Атлетик Бильбао»; Испания; 24 года)

Баскские вратари — это знак качества. Хосе Анхель Ирибар защищал ворота сборной Испании на триумфальном Евро-1964, эпоха Андони Субисарретты растянулась на два десятилетия, даже у великого мадридиста Касильяса баскское имя. В последнее время «Атлетик Бильбао» родил целую россыпь сильных голкиперов: Аррисабалага, Симон, Ремиро, Агирресабала. Унаи созрел для большого вызова, ведь у него за плечами 115 матчей за «Атлетик» и международные турниры в рядах сборной Испании. У басков на подходе Агирресабала, так что могут продать уверенного в себе Симона, если предложат большие деньги.

Защитники

Мэтти Кэш («Астон Вилла»; Польша; 24 года)

Сильных правых беков гораздо больше, чем суперклубов, так что выбор одного — во многом дело вкуса. Можно обратить внимание на Порро, Ливраменто, Ааронса и Додо из «Шахтера», а мне приглянулся новоиспеченный игрой сборной Польши Кэш из «Астон Виллы». У Мэтти фантастический созидательный потенциал вкупе со скоростью и цепкой игрой в отборе, невероятно энергичный парень, который может стать находкой для атакующих команд. Виды на Кэша имеются у мадридского «Атлетико».

Matty Cash is set to make his 50th Premier League appearance for Aston Villa tonight.#avfc | #utv | #vtid pic.twitter.com/ivNsDyYFhL — 𝗔𝘀𝘁𝗼𝗻 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘁𝗼 (@AVFCStatto) February 9, 2022

Свен Ботман («Лилль»; Нидерланды; 22 года)

Не получил шанса в родном «Аяксе», но классно выступил на правах аренды за «Херенвен» и укатил во Францию, где в первом же сезоне стал чемпионом с «Лиллем», отыграв 37 из 38 матчей Лиги 1. Огромный голландец (рост — 195 сантиметров) не сбавляет оборотов и в этом сезоне, завтра посмотрим на него в матче Лиги чемпионов против «Челси». Скорее всего, летом «Лилль» не станет удерживать молодого центрбека и продаст его миллионов за 50 европейских денег.

Пау Торрес («Вильярреал»; Испания; 25 лет)

Левоногий центральный защитник высокого класса — штучный товар, и Торрес именно такой. Воспитанник «Вильярреала» уже выиграл с родным клубом Лигу Европы, а теперь сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Международная карьера тоже складывается неплохо: добрался до полуфинала Евро-2020 и до финала Олимпиады с первой и олимпийской сборными Испании. Не удивительно, что этим Торресом интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».

Хосе Луис Гайя («Валенсия»; Испания; 26 лет)

Настоящий фанат «Валенсии», ведь Гайя уже не раз пытались забрать с «Местальи» большие клубы. Приходил и мадридский «Реал», и «Барселона», и ПСЖ , и МЮ , но Хосе остается верен «Лос Чес». Но после трех сотен матчей за «Валенсию» никто не осудит Гайя, если он все-таки захочет уйти из клуба, который управляется странненьким Питером Лимом. У защитника контракт до 2023 года, так что он должен принять решение о своем будущем в ближайшее время.

Полузащитники

Сергей Милинкович-Савич («Лацио»; Сербия; 26 лет)

Чуть ли не каждое трансферное окно слухи отправляют Милинковича-Савича на повышение, а он знай себе играет за «Лацио». Уже почти семь лет провел в Риме, сыграл под три сотни матчей. Если Сергей решит покинуть Вечный Город и побороться за главные трофеи, то недостатка в предложениях у него не будет: есть поклонники таланта сербского полузащитника и в Италии, и за ее пределами.

Best midfielder in Serie A,



Sergej Milinkovic-Savic💙🦅



He didn’t bring back the moustache but at least he has the scruff and goatee. No more baby look. pic.twitter.com/6OYCXkKuhp — Jerry Mancini (@jmancini8) February 18, 2022

Деклан Райс («Вест Хэм»; Англия; 23 года)

Основной опорный полузащитник сборной Англии играет в «Вест Хэме», и ему всего лишь 23 года. Конечно, английские топ-клубы попытаются это исправить, да и сам Райс недавно заявил, что мечтает о больших матчах, о победах в АПЛ и Лиге чемпионов. Довольно прозрачный намек, не так ли? «Вест Хэм» преобразился при Мойесе, но конкурировать с лучшими клубами Англии на дистанции все еще неспособен. Скорее всего, Райс будет продан за много миллионов фунтов.

Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»; Франция; 24 года)

Нкунку отжигает в этом сезоне: у воспитанника ПСЖ 22+13 в 33 матчах за немецкий клуб. Кристофер всегда считался талантливым парнем, но были сомнения, что вырастет в звездного футболиста из-за особенностей характера. Нкунку действительно повзрослел только к 24 голам, зато теперь играет так ярко, что Доменико Тедеско уже готовится к потере лидера атак летом.

Нападающие

Джаррод Боуэн («Вест Хэм»; Англия; 25 лет)

За топ-клуб уже играет «воспитанник» Валерия Карпина — главный тренер сборной России тренировал вингера «Реала» в «Мальорке», а тем временем стремится взлететь высоко-высоко бывший подопечный Леонида Слуцкого. Боуэн забил 10 голов в 20 матчах под руководством российского тренера в «Халл Сити», а сейчас он самый эффективный футболист в атаке «Вест Хэма». В текущем сезоне АПЛ только у Мохамеда Салаха больше баллов по системе «гол+пас», Джаррод забил 8 голов и сделал 8 ассистов. Понятно, почему к Боуэну присматривается «Ливерпуль».

Jarrod Bowen is the most in form player in the Premier League right now.



Prove us wrong. pic.twitter.com/LU7T6ePEvu — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2022

Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»; Испания; 24 года)

Микель великолепно играет за «Реал Сосьедад» и носит капитанскую повязку, его ценит Луис Энрике в сборной Испании, а Хосеп Гвардиола зовет в «Манчестер Сити». Ойарсабаль — большой футболист, который будет становиться только больше, потому что его сильные качества завязаны не на «физике», а на технике и понимании игры.

Джонатан Дэвид («Лилль»; Канада; 22 года)

Родился в Нью-Йорке, если быть точным — в Бруклине, но играет за сборную Канаду, с которой выступит на чемпионате мира в Катаре. С 18 лет выступает в Европе: начал в «Генте», продолжил в «Лилле», с которым выиграл чемпионат Франции. В этом сезоне у Джонатана уже 16 забитых мячей, в том числе решающие голы на групповой стадии Лиги чемпионов в ворота «Севильи», «Зальцбурга» и «Вольфсбурга», позволившие «догам» выиграть свой квартет и пробиться в плей-офф.