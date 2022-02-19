Фалькао не приехал, но в РПЛ новый колумбиец. Вспоминаем легендарных Вальдерраму, Асприлью, Ортиса и Игиту

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вчера, 15:27

Лучшие футболисты в истории колоритной страны.

Карраскаль получил все необходимые документы, ЦСКА объявил о трансфере. Хорхе стал всего девятым колумбийцем в истории РПЛ , но среди них только Джон Кордоба и Барриос – звезды, хотя и не такого масштаба, как те, с кем ЦСКА точно не ведет вымышленную переписку по мотивам скандала с «Наташами».

Колумбийцев в РПЛ было немного, но их тень присутствует давно. Фраза Карпина о Фалькао стала знаменитой, ведь описывает глубинную проблему – не создали лигу, которую игроки такого уровня посчитают трамплином, как считают португальскую. Но не только Радамеля можно включить в список великих колумбийцев в футболе.

Выбор прекрасный, хотя на карте большого футбола Колумбия прочно закрепилась лишь в девяностых. Зато ее звезды были участниками ЧМ девяностых годов, которые стали первыми и родными для миллионов фанатов по всему миру. Да и в новом веке выступали неплохо, выходили в плей-офф, прямо сейчас это третий призер последнего Кубка Америки.

Вратарь

На этот пост претендовали четверо. Фарид Мондрагон, колумбиец с ливанскими корнями. Оскар Кордоба, победитель Кубка Америки 2001 года, который не пропустил на турнире ни разу. Давид Оспина, рекордсмен сборной по количеству проведенных матчей. Но выберем самого безумного. Не спорим, что легко найти вратарей лучше, но «Эль Локо», который был посредником между Эскобаром и Молиной в деле о похищении ребенка, за что отсидел семь месяцев в тюрьме. Но автор сэйва-скорпиона является культовой персоной.

Защитники

Не забыли о Луисе «Чонто» Эррере, который выигрывал Кубок Либертадорес. Звезда колумбийского футбола, но классом не выше, чем Куадрадо. Хуан был хорош в «Фиорентине», когда играл ближе к атаке, не смог заиграть в «Челси», но нашел себя в «Ювентусе». Вингер, который оказался справа в защите, проводит седьмой год в Турине. Может побить рекорд Оспины по матчам за сборную, остается мастером голевых передач.

Понимаем, что здесь могли ждать Андреса Эскобара, которого убили после автогола на ЧМ -94, который привел к вылету Колумбии. Та жуткая история прервала жизнь классного центрального защитника. Но для колумбийского футбола Марио Йепес – бывший игрок ПСЖ , «Милана» и «Аталанты», значит не меньше. За сборную сыграл более сотни матчей, выиграл Скудетто с «россонери» одиннадцать лет тому назад. Йепес – пример очень крепкого и крутого защитника.

Пока ни один участник символической команды в представлении широкой публике не нуждается. Кордоба 12 лет выступал за «Интер», в списке трофеев пять Скудетто (в этом месте фанаты «Ювентуса» будут спорить о количестве). Но Лигу чемпионов Иван выиграл без скандала, сидел на скамейке рядом с Матерацци. Для Колумбии его победный гол в финале Кубка Америки 2001 значит не меньше, чем удар Марко для итальянцев в битве с Францией на ЧМ -2006.

Полузащитники

Сейчас мир знает одного Лионеля от футбола, но в восьмидесятых и девяностых эксперты слышали о классной защитной игре кучерявого колумбийца. Центральный полузащитник жестко встречал соперников, прекрасно начинал атаки, мог огорчить голкипера соперника дальним ударом. Хотя в Европе у Альвареса не сложилось, в Колумбии, США и Мексике играл много лет.

Жаль, что стабильность не входит в список футбольных достоинств великолепного атакующего полузащитника. Родригес явно один из самых талантливых колумбийских футболистов в истории. Хамес возглавляет список самых дорогих тамошних игроков. «Реал» заплатил за его переход из «Монако» 75 млн евро, а следом в рейтинге рекордов идет новичок «Ливерпуля» Луис Диас с трансфером за 45 млн евро. В «Реале» Хамес дважды выиграл ЛЧ , но в тридцать лет оказался в Катаре. Эх, какой талант!

Один из лидеров символической сборной кучерявых. Колоритная внешность – рыжая копна волос, сочеталась с яркой футбольной игрой «десятки» по прозвищу «Эль Пибе» (можно перевести как «Сынок», «Пацан»). Легенда колумбийского футбола, мастер дриблинга. Пускай мировая публика видела его не так уж часто, ведь в Европе играл лишь за «Монпелье» и «Вальядолид», в международных кубках Карлоса проверяли не раз.

У бывшего универсального хавбека после завершения карьеры начались серьезные проблемы с законом. Похоже, Фредди связался с наркоторговлей, ведь его уже задерживали в Бразилии, а позже даже объявляли в международный розыск. Но в футбольные времена Ринкон был заметен с положительной стороны. Не задержался в «Наполи» и «Реале», но забивал за сборную и много лет играл в Бразилии. За полем ему везло меньше – едва не погиб в автокатастрофе в 2013 году.

Виллингтон Ортис

Нужно учитывать мнение самих колумбийцев, а для них Ортис – фигура культовая. Виллингтон играл в футбол в семидесятых и восьмидесятых, поэтому не попал на ЧМ , как поколение Вальдеррамы. Но вместе с Карлосом среди самых узнаваемых и почитаемых игроков у себя в стране. Был финалистом Кубка Либертадорес, всю карьеру провел в родном чемпионате, немало забивал в Кубке Либертадорес.

Нападающие

Форвард со стилем, который похож на манеру игры Пеле. После завершения карьеры Асприлья занялся бизнесом, изготавливает презервативы. А на поле стать заслоном для шустрого Фаустино удавалось далеко не каждому защитнику в Серии А и АПЛ . Колумбиец никогда не отличался особой результативностью, хотя по позиции был нападающим. Но его ценили за техническое мастерство, скорость и умение понимать футбол. Асприлью сложно назвать большой звездой в Европе, не хватало стабильности, но это легенда сборной Колумбии. Его кульбиты до сих пор помнят в Италии.

Тот, кто так и не приехал в Россию. Жаль, что Радамелю часто мешали травмы, но форвард выдающийся. С 35 голами давно стал лучшим снайпером в истории сборной Колумбии, а еще оставил след в европейском футболе, что не каждому его соотечественнику удавалось. Фалькао много забивал в составе «Порту» и «Атлетико», радовал голами фанатов «Монако». Жаль, что не получилось в АПЛ , но в «Райо Вальекано» снова напомнил о себе.