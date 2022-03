Неожиданные претенденты на трансфер Левандовски. Агенты включились на фоне истекающего контракта

1646284369

вчера, 08:12

Или реальный интерес?

Левандовски за последние годы был не частым гостем в сводках трансферных слухов, однако приближение конца срока контракта (до лета 2023 года) всегда сопровождают многочисленные инсайды. Но Роберт — крупная рыба в мировом футболе, и реальных потенциальных покупателей его контракта можно будет сосчитать на пальцах одной руки. Поэтому появляющаяся информация об интересе некоторых клубов наталкивает на мысли об излюбленной тактике агентов игроков — вбросы. Поиграть с нынешним работодателем, выбить лучшие условия, столкнуть соперников — главная задача. Кто же появился на радарах?

«Атлетико»

Интересная информация от Marca, в последние годы страдающей желтухой. По их данным, трансфер может состояться в том случае, если «Бавария» подпишет полузащитника «матрасников» Жоау Фелиша. Пресса сообщала, что португалец хочет уйти из «Атлетико», Диего Симеоне не против отпустить игрока, который позволяет себе загадочные высказывания о ситуации в клубе.

Включение Левандовски в сделку кажется полуфантастическим исходом. Что может мотивировать поляка перейти в этот клуб, не очень понятно, однако, как любят шутить фанаты «атлети», в их клуб всегда каким-то чудесным образом переходит топ-форвард. Да, Роберт заявлял, что хочет поиграть в Испании, но в головах болельщиков «Атлетико» вряд ли кажется реальным местом назначения для Левы.

Попадает ли эта информация под версию об агентских хитростях? Более чем.

«Арсенал»

Об интересе «канониров» первым сообщил FourFourTwo. Микель Артета, по их данным, хочет заполучить форварда после ухода Обамеянга и потенциальных уходов Ляказетта и Нкетиа летом. Главным критерием для возможности подписания Левандовски станет попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона и, соответственно, квалификация в Лигу чемпионов.

«Арсенал» вряд ли столкнется с конкуренцией со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», так как на данный момент они обладают топ-девятками. У «Ливерпуля» трансферная политика не располагает к таким покупкам. Однако составить конкуренцию может «Ман Сити», как раз играющий без центрального форварда. Гвардиола уже работал с Левандовски в «Баварии» — преимущество в переговорах имеется.

Снова вспоминаем про агентов, и слухи про «Арсенал» вновь покажутся их делишками.

Старый добрый «Реал»

В стан «сливочных» Роберта сватают уже несколько лет. На данный момент мадридцы, по слухам, хотят заполучить и Мбаппе, и Холанда. О реальном положении вещей мы не узнаем, однако изменения в трансферной работе «Реала», срыв переговоров с одним из молодых талантов, возможный уход Бензема — и подписание Левандовски в стан «лос бланкос» станет более реальным исходом. Сам же Роб осенью прошлого года на слухи ответил резко:

Сейчас я являюсь игроком «Баварии», и мне всё равно на слухи. Их я слышу много лет подряд. Да, это правда, что я однажды встретил Флорентино Переса в Мадриде. Но это все, что я могу сказать.

В разговоры о «Реале» вклинился и журналист Марко Руис из Diario AS. По его данным, Левандовски мечтает перейти именно в стан «сливочных» и уже попросил своего агента изучить возможность перехода к мадридцам летом.

В свою очередь «Реал», по информации Руиса, изучит вариант с трансфером поляка только в том случае, если не сможет подписать Холанда.

Ситуация с «Баварией»

Со стороны кажется, что остаться в стане мюнхенцев для Левандовски будет самым логичным вариантом. Конечно, на пороге завершения карьеры игроки любят сменить обстановку, иногда даже радикально, однако Робу в этом могут помочь и руководители «Баварии».

В конце февраля после заявлений спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича о желании заключить с поляком новый контракт, на эту тему вопрос задали и Левандовски, однако тот заверил, что впервые слышит об этом. Bild в свою очередь утверждает, что форвард и его агент Пини Захави удивлены, что руководство мюнхенского клуба до сих пор не связалось с ними для обсуждения нового соглашения. Впрочем, по их информации, встреча со стороной футболиста уже запланирована на весну.

1 марта Bayern & Germany со ссылкой на подкаст Фабрицио Романо Here We Go сообщил, что Левандовски хочет продлить контракт с «Баварией». А встреча с агентом игрока уже запланирована. Однако если от клуба не поступит предложение, которое устроит Роберта, он будет готов уйти летом этого года.

Левандовски 33 года, переход в другой немецкий клуб, наверное, невозможен, а переезд в Англию или Испанию с большой долей вероятности повлечет за собой факторы, которые явно помешают Роберту показать его нынешнюю результативность. Уровень соперников в Бундеслиге позволяет наколотить более 40 голов за сезон, и если в Испании повторение таких результатов еще можно представить, в АПЛ Роберту, скорее всего, придется понервничать.

Футбол — не война, попытка — не пытка, попробовать свои силы Левандовски в другой лиге не помешает никто, однако все трансферные слухи на данный момент больше похожи на спецэффекты перед логичным продлением соглашения с «Баварией». По крайней мере, информации от авторитетного источника о потенциальном покупателе еще не появлялось.