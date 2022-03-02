Мбаппе, Бензема и Холанда ждут трансферы в 2022-м. Год впечатляющей миграции форвардов

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сегодня, 16:56

Один Кейн привязан к «Тоттенхэму».

Карим Бензема («Реал»)

Француз важен для «Реала» Анчелотти, поскольку умеет то, что не получается у Бэйла, Азара, Асенсио и Винисиуса. Выручать постоянно, забивать голы, вести за собой, получать удовольствие от работы. Альтернативы пока нет, но будет подписание Мбаппе, а еще Перес мечтает перехватить у Лапорты Холанда. Следовательно, спишут ветерана Карима, который приносил пользу. Помним, что и Рауль в свое время ушел, причем не по своей воле. «Реал» всегда пытается думать на два шага наперед, а поскольку Перес спокойно относится к Бензема на личном уровне, и дистанцию всегда замечали в Мадриде, то все возможно. Переплачивать Кариму по новому контракту не планируют, так и с Рамосом поступили – попрощались.

Мауро Икарди ( ПСЖ )

А вот и парень, которого может заменить Бензема в Париже. Без Мбаппе останутся Неймар и Месси, может подъехать замена для Ди Марии, но центральный форвард не помешает. Особенно если парижан возглавит «старший брат» Карима – Зинедин Зидан. Для Лиги 1 форвард подходит, ведь в юности круто играл за «Лион». Фанаты «Олимпика» его встретят жестко за футбольное предательство? Посмотрим. А вот на Икарди в футболке ПСЖ уже вряд ли придется долго смотреть. Осталось только, чтобы Ванда Нара, простившая Мауро измену, нашла ему новый клуб. Желающих стало меньше, хотя игрок высокого класса.

Альваро Мората («Ювентус»)

Открыто сожалел, что не сумел перейти в «Барселону» зимой. Морате не принципиально, в каком испанском гранде играть. В Каталонии его ждал Хави, но теперь голы забивает Обамеянг. Правда, габонец – ветеран, еще и с дисциплинарными проблемами. Морату не отпустил Аллегри, но раз хотел уйти – найдет себе новый клуб летом. Возникает сомнение лишь умение испанца играть стабильно и забивать по-настоящему много.

Патрик Шик («Байер»)

Слишком результативный, чтобы никто не присмотрелся. Шик – классический центральный форвард, и хотя такие не всем грандам нужны, у него широкий диапазон действий. Классный нападающий, которому нужен подходящий тренер – помним, как в юности не заиграл в «Роме», и правильный чемпионат, но в АПЛ найдутся желающие. Чех колотит голы, а это всегда важно.

Джонатан Дэвид («Лилль»)

Невероятно крутой нападающий, которого не замечают пока скорее из-за «прописки». Канадские футболисты даже на уровне чемпионом топ-5 – редкость. Но раз Дэвис играет за «Баварию», а Дэвид стал победителем Лиги 1 в составе «Лилля», то молодым канадским футболистам все чаще будут верить в Европе. Дэвид заинтересовал «Челси» — вполне может вписаться в игру. Джонатан также логично на примете у скаутов ПСЖ , ведь они видят, как хорошо он понимает характер игры защитных линий французских клубов.

Виктор Осимхен («Наполи»)

Осимхена явно пытаются перевести в другой клуб, ведь нигериец молодой – 23 года, его голы еще могут сделать «Наполи» чемпионами Италии впервые со времен Марадоны, а средняя результативность из-за травм, которые могут не повториться в будущем. Про «Реал» и «Манчестер Сити» говорят скорее для рекламы. Но Осимхен точно может стать заменой для Кейна в «Тоттенхэме», если Харри все-таки каким-то чудом сумеет вырваться из любвеобильных объятий Леви.

Роберт Левандовски («Бавария»)

Вот тут забавная история. С одной стороны, возраст мешает выбирать абсолютно любую команду. С другой, если Бензема окажется в Париже, то Роберт может все-таки перейти в «Реал», как мечтал в молодости. Также ПСЖ будет вариантом, если не договорятся с Каримом. Появляются смешные варианты, вроде «Арсенала». Но Левандовски привык на клубном уровне выступать за лучшие команды. Поэтому или «Бавария», или другой фаворит ЛЧ – на других не разменяется.

Ромелу Лукаку («Челси»)

«Челси» сменит владельца, а это значит, что в ближайшее время могут пересмотреть кадровую политику. И так планировали расставания с целым рядом игроков, среди которых тот же Вернер. Но Лукаку, если от него будет настолько мало пользы в атаке, пойдет следом. Придется искать нового форварда, даже если новые владельцы потеряют деньги, веь бельгиец сейчас на рынке дешевле, чем был. Хотя желающие найдутся, поскольку Лукаку всегда был популярным среди тренеров, поэтому за его переходы столько раз и платили большие деньги за карьеру.

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Как сообщают британцы, Рангник сомневается, что Роналду сможет вытащить работу в центре атаки МЮ в следующем сезоне. Это не значит, что 37-летний португалец обязательно покинет команду, но о трансфере, особенно если клуб не выполнит поставленные задачи, Роналду обязательно задумается. Тяжело будет отыскать клуб в Европе, поскольку возраст и финансовые запросы сыграют роль. Но Криштиану – легенда, поэтому найдет себе новую команду, как и Левандовски, невзирая на возраст. Было бы желание и повод уйти из МЮ .

Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Учитывая амплуа Ди Марии, Неймара и Месси, а также нахождение Икарди на скамейке, Мбаппе вполне можно перенести из разряда фланговых форвардов в список «ложных девяток». Так что результативного нападающего, которому Месси все чаще адресует мяч, можно занести в этот список. Аргентинец сделал 5 ассистов за февраль, находит свою нишу в игре ПСЖ , а француз забил 19 голов и сделал 14 ассистов в клубном сезоне, волен выбирать новый клуб в статусе свободного агента. Мбаппе проще многих, ведь в его случае уже сейчас можно бегать за ПСЖ в контрактом с «Реалом» на руках. Скорее всего, именно так и произошло – француз уже игрок мадридского клуба.

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)