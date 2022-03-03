«Краснодар» поставил на паузу отношения с легионерами, Сёмин может вернуться в «Локо». Клубы РПЛ в зоне турбулентности

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вчера, 21:24

Дайджест последних событий.

Сегодня играются матчи 1/8 финала Кубка России, а со стороны ФИФА и УЕФА продолжает оказываться давление на российский футбол: вполне вероятно, что иностранцам будет разрешено безнаказанно разрывать контракты с российскими клубами. Впрочем, некоторые футболисты и тренеры идут на отчаянные шаги еще до официальной отмашки ФИФА и УЕФА . «Соккер.ру» рассказывает о последних кадровых изменениях в клубах РПЛ .

«Зенит»

В «Зените» все спокойно. По крайней мере, на сегодняшний день «сине-бело-голубых» покинул только украинский защитник Ярослав Ракицкий, а вот информация о том, что его примеру собирается последовать Деян Ловрен, не подтвердилась. Иностранные тренеры также продолжают работу с командой. Такой комментарий дал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

Естественно, все люди обеспокоены – не важно, из какой они страны. Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат РПЛ и разыграть Кубок России. Наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают. Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон.

«Динамо»

У главного конкурента «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ нет потерь, хотя у «бело-голубых» в составе тоже есть украинский защитник. Иван Ордец не принимал участия в матчах против «Химок» и «Нижнего Новгорода», однако на сегодняшний день нет информации о его уходе из клуба. Зато объявлено об уходе Андрея Воронина, входившего в тренерский штаб.

С немалым давлением приходится справляться и Сандро Шварцу, особенно после того, как его соотечественники покинули Россию: Маркус Гисдоль ушел из «Локомотива», а Даниэль Фарке оставил «Краснодар», не проведя ни одного матча у руля «быков». Немецкий тренер «Динамо» сохраняет спокойствие и продолжает работу, а пресс-служба московского клуба выпустила официальное заявление:

Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет. Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определённому тренерским штабом тренировочному плану.

«Сочи»

Вчерашний инсайд о том, что все легионеры «Сочи» покинули клуб после кубкового матча с ЦСКА , оказался откровенной уткой. Представители клуба и сами игроки опровергли эту информацию. В частности, высказались Жоаозиньо и Кристиан Нобоа. Фейков и вбросов на эту тему не избежать, поэтому не стоит остро реагировать на непроверенную информацию.

ЦСКА

Применительно к ЦСКА тоже писали, что все легионеры остаются, кроме Магнуссона, однако агент исландского защитника был крайне удивлен:

Хордур полностью восстановился и ждет шанс показать себя. Конечно, он следит за ситуацией в мире. Но сейчас Хордур хочет вернуться на прежний уровень и играть за ЦСКА . Он не думает об уходе. Если ФИФА , РФС или ЦСКА решат иначе, тогда он задумается. Но не сейчас.

Интересно, что Яка Бийол продлил контракт с ЦСКА , что в нынешних условиях звучит даже как-то фантасмагорично.

«Ахмат»

Известно, что «Ахмат» покинут два украинских специалиста, Станислав Гончаренко и Павел Дубко. Видимо, уйдет в ближайшее время и украинский полузащитник Артем Полярус. Остальные легионеры продолжают уважать контракты с клубом.

«Краснодар»

С самой тяжелой ситуацией на сегодняшний день столкнулся «Краснодар». Во-первых, «быки» расстались с немецким тренерским штабом во главе с Даниэлем Фарке. Во-вторых, сегодня «Краснодар» официально объявил, что по просьбе самих футболистов приостановил контракты Вандерсона, Кайо, Эрика Ботхейма, Кристиана Рамиреса, Хуниора Алонсо, Джона Кордобы, Виктора Классона и Реми Кабелла.

В списке восемь легионеров, с которыми «Краснодар» рассчитывает продолжить сотрудничество в случае нормализации обстановки, однако в официальном релизе клуба не фигурирует Гжегож Крыховяк, который, по слухам, убеждал легионеров «Краснодара» уйти из клуба. Можно только предположить, что отношения с поляком не приостановлены, а разорваны.

«Локомотив»

«Железнодорожников» тоже мощно трясет. Маркус Гисдоль улетел из России, а его агент уведомил клуб о том, что немецкий специалист больше не собирается тренировать «Локомотив». Также Томас Цорн признался, что сильно переживает из-за сложившейся ситуации в мире бразильский защитник Пабло.

Бразды управления командой перешли к Марвину Компперу, который свою деятельность в качестве ответственного за результаты начал просто ужасно: «Локомотив» в Кубке России на своем поле проиграл «Енисею» со счетом 0:4. Нет никаких сомнений, что «Локо» нужен профессиональный тренер. Юрий Семин уже выразил готовность вернуться в родной клуб.

«Спартак»

Некоторый диссонанс вызывает тот факт, что «Спартак» является одним из апологетов спокойствия. В среду «красно-белые» разнесли «Кубань» в Кубке России, а после матча подтвердили свои намерения оставаться в команде Мартинс, Николсон и Кофрие, а главный тренер Паоло Ваноли даже толкнул речь, в которой донес правильную мысль:

По себе и по своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. И будем здесь оставаться до последнего, пока есть возможность. Потому что мы считаем, что футбол несет посыл к миру.

Сегодня Зарема Салихова призвала футбольные власти пересмотреть закон о Fan ID, чтобы болельщики могли вернуться на трибуны. Здравая мысль.