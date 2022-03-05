У Холанда постоянные травмы. Его трансфер станет риском, а обойдётся в 250 млн евро

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сегодня, 12:39

Эрлинг уже пропустил половину сезона.

Проблемы с коленями отошли на второй план

Холанд пару лет назад не мог ночью уснуть, насколько сильно ныли и болели колени. Но врачи сделали все, чтобы резкий рост организма юного атлета прошел максимально мягко. Эрлинг думал, что сможет играть постоянно, но теперь начались проблемы с мышцами. В сентябре уже пропустил три поединка и две с половиной недели. Потом еще семь матчей в середине осени. Наконец, выбил в январе.

Теперь сообщают о рецидиве травмы мышц бедра. Вернется не ранее начала апреля, из возможных 36 поединков сыграл лишь в двадцати. Последний раз на поле норвежца видели еще 22 января. Конечно, результативность феноменальная – 23 мяча в 20 играх разных турниров за «Боруссию» Д, но с каждой новой травмой надо начинать с самого начала. Холанд обычно легко возвращается, но усталость накапливается.

Без ключевого игрока «Боруссия» Д дома проиграла «Байеру» 2:5, влетела «Рейнджерс» в Лиге Европы 2:4, хотя могла претендовать на выход в финал. В ответном поединке не отыгрались, а потом еще и против «Аугсбурга» потеряли очки. Конечно, с Холандом тоже проигрывали – «Баварии» и «Герте», например. Но без лучшего форварда играть сложнее. В той же Лиге чемпионов Эрлинг вышел в основе лишь в двух матчах, появился разок на замену, забил три мяча, но их оказалось мало для выхода из группы.

Говорят, что летом активируется пункт о выкупе контракта Холанда за 75 млн евро. При этом зарплата будет огромной, так что контракт на пять лет с самим трансфером может обойтись в 250 млн евро. Большая ставка. Нападающий, его отец и агент Райола, а также потенциальные покупатели принимают решение. А «Боруссия» Д понимает, что де-факто сезон окончен. «Баварию» вряд ли получится догнать, особенно без помощи Холанда. Но даже если «шмели» останутся вторыми, у Эрлинга тысяча и одна причина перейти в другой клуб, чтобы забивать в плей-офф любимой ЛЧ и получить перезагрузку.

С Эрлингом сотрудничает специалист из ММА

Поскольку Холанд не является игроком формата Феномена Роналдо, то его скорее можно сравнить с атлетически развитым и беспощадным у чужих ворот форвардом – Ибрагимовичем. Эрлингу важно подготовить свое тело к длительному забегу за голами, и в этом ему сейчас помогает не только Томас Цецманн, который работает в «Боруссии» Д, но и Джон Хаддад – физиотерапевт, которым специализируется на травмах из ММА .

Проблема лишь в том, что у Холанда то же эго, что у Ибрагимовича. Следовательно, не медицинский штаб «Боруссии» Д решает, когда футболист появится на поле. Сам выбирает после консультации с личным специалистом. Не самая выгодная для команды стратегия. Зато показывает, что Эрлинг настроен уйти, фактически бережет себя для нового клуба. Все врачи грандов в курсе, что у него проблемные колени, а тут еще и мышцы волнуют.

В профессиональном спорте травмы убивали многих талантов. Не хочется, чтобы Холанд повторил судьбу бразильца Роналдо. Но есть хорошие новости – в отличие от форварда, который в юности любил женщин и карнавалы намного сильнее, чем тренировки, Эрлинг – пример прилежного спортсмена. Терпеливо выполняет все установки врачей, массажистов и специалистов с физической реабилитации после мелких, но коварных травм.

С другой стороны, когда футболист за пару сезонов пропускает более четырех месяцев, то любой гранд, чей представитель прилетит в Дортмунд на переговоры, на аргументы о голах и ассистах ответит медицинской картой. В «Барселоне» не стали отрицать, что Хави и Йорди Кройф уже встречались с Холандом лично – убеждали выбрать именно каталонский проект. Но если врачи клуба заблокируют сделку, увидев опасность получить еще одного Дембеле, то трансфер не состоится.

Есть надежда, что окружение Холанда поступит мудро

Кроме здоровья, есть еще одна проблема. Эрлинг – пожиратель внимания, как и его старший товарищ Ибрагимович. Это не нападающий, который попробует интегрироваться в команду, как может тот же умница Альварес, подписанный «Манчестер Сити». Нет, Холанд из породы Левандовски – норвежец выходит на поле за голами в первую очередь. При этом особого желания играть на команду у него ранее не было.

Сейчас ситуация исправляется, все-таки парню мало лет – всего двадцать один год, будет взрослеть и обучаться новым трюкам, поскольку техникой и светлой головой природа не обделила. Но одновременно такая команда, как «Манчестер Сити», должна меняться под Холанда. В МЮ же не пойдет, скорее всего, не увидит перспектив выиграть АПЛ и оказаться в финале Лиги чемпионов. Да и для отца игрока этот клуб вражеский.

В «Челси» сейчас непонятная ситуация – говорят, новый владелец не оставит Грановскую в команде. Это значит перезапуск менеджмента с непонятным исходом. Остается испанское направление – у «Реала» и «Барселоны» есть мечта обзавестись крутыми форвардами. Мбаппе сейчас король ситуации, может в статусе свободного агента сам выбрать, где играть. Останется в ПСЖ – получит царские условия, выберет «Реал» — никто не осудит, любимой клуб с детства.

А где окажется Холанд? Возможно, им будет с Килианом тесно в одном составе в «Мадриде», да и Бензема для начала надо куда-то убрать. Зато в «Барселоне», хотя там на острие могут играть Люк Де Йонг, Депай и Обамеянг, Холанда ждут. Другое дело, что для Мино Райолы важным остается фактор денег. На днях Куман удивлялся, что для Месси миллионов не нашлось, а 55 млн евро за Феррана Торреса клуб заплатил.

И хотя голландец просто не в курсе того, как работают футбольные сделки – Месси надо было выдать зарплату сразу, а за испанца можно платить траншами годами, его заявление напоминает, что «Барселона» нуждается в новом лидере на долгие годы. Обамеянг таковым вряд ли станет, а вот Холанд может. У Хави в схеме «4-3-3» есть место для центрального нападающего, тем более, теперь рослому центральному форварду не помешает былая нацеленность Месси на ворота.

А вот в Дортмунде нет смысла осаваться. Видно, что Холанд не верит в чемпионство и победу над «Баварией». Травмы у него не самые сложные, хотя и частые. Надо собраться, усердно работать, завершить сезон новыми голами, а затем сделать внятный выбор. «Боруссии» Д не нравится, что норвежец идет на поводу у своего агента, который жить не может без аукционов. «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити» разыграют между собой контракт Холанда.

Если Гвардиола не выиграет Лигу чемпионов, и будет видно, что все из-за отсутствия центрального нападающего, коих сейчас на рынке много, то «Манчестер Сити» найдет и 75 млн евро, и аргументы для футболиста. В противном случае увидим Эрлинга в Примере. Лига осиротела после ухода Месси и Роналду, если говорим о наличии большого противостояния. Мбаппе против Холанда в Ла Лиге – интересная дуэль.