Кроос вряд ли сыграет против ПСЖ из-за микронадрыва мышцы

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сегодня, 15:41

Полузащитник «Реала» , скорее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ из-за травмы.

У немецкого хавбека микронадрыв мышцы задней поверхности бедра на левой ноге. Его участие в матче с ПСЖ (первая игра – 0:1) практически исключено.

Также журналист Cope Мигель Диас сообщает, что полузащитник мадридцев не сыграет за «Реал» против «Реала Сосьедад» из-за травмы.