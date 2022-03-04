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Кроос вряд ли сыграет против ПСЖ из-за микронадрыва мышцы

сегодня, 15:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен09.03.2022 в 23:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, скорее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ из-за травмы.

У немецкого хавбека микронадрыв мышцы задней поверхности бедра на левой ноге. Его участие в матче с ПСЖ (первая игра – 0:1) практически исключено.

Также журналист Cope Мигель Диас сообщает, что полузащитник мадридцев Феде Вальверде не сыграет за «Реал» против «Реала Сосьедад» из-за травмы.

Также в матче «Реал» — ПСЖ вряд ли сыграет бывший капитан мадридцев, ныне выступающий за парижан.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:15
Это большая потеря для Реала. Также дисквалифицированы у них несколько важных игроков. Все это играет на руку ПСЖ. Они должны воспользоваться кадровыми проблемами соперника и выбить его из ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 16:10
Спасибо за оперативное реагирование...
drug01
drug01
сегодня в 16:05
Очень плохо
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:53
Потеря для Реала... как бы еще кто не подкачал
протон
протон
сегодня в 15:48
Очень печальная новость, здоровья, Тони.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:46
потеря для Реала
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:42
Он бы пригодился в ответке
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