Кроос вряд ли сыграет против ПСЖ из-за микронадрыва мышцы

Полузащитник «Реала» Тони Кроос, скорее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ из-за травмы.
У немецкого хавбека микронадрыв мышцы задней поверхности бедра на левой ноге. Его участие в матче с ПСЖ (первая игра – 0:1) практически исключено.
Также журналист Cope Мигель Диас сообщает, что полузащитник мадридцев Феде Вальверде не сыграет за «Реал» против «Реала Сосьедад» из-за травмы.
Также в матче «Реал» — ПСЖ вряд ли сыграет бывший капитан мадридцев, ныне выступающий за парижан.