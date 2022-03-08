«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Зальцбург», который состоится 8 марта 2022 года
«Бавария»
Немецкий клуб показал не лучшую игру в первом матче (1:1), однако смог добиться хорошего результата. На своем поле футболисты «Баварии» будут больше доминировать и с первых минут постараются добиться преимущества. В чемпионате Германии клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего соперника на девять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше. Матч обещает быть интересным с обоюдоострыми моментами у ворот команд.
5 марта «Бавария» сыграла вничью с «Байером» (1:1), а 26 числа минимально обыграла на выезде «Айнтрахт» Ф
«Зальцбург»
«Зальцбург» поразил всю Европу тем, что очень смело сыграл на своем поле с «Баварией». Коллектив вел в счете на протяжении всего поединка, и только в конце чемпион Германии сумел сравнять счет. В предстоящей игре австрийцы постараются сильно не отходить от своей тактики и не закрываться в глухую оборону. В чемпионате клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков, опережая вторую команду на 18 пунктов.
5 марта «Зальцбург» разгромил «Альтах» (4:0), а 2 числа разошелся миром с ЛАСК (0:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Австрии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.186
- Ничья – 7.96
- Победит «Зальцбург» – 14.83
Статистика
- «Зальцбург» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Кардифф» проиграл четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Бавария» выиграла у «Зальцбурга» два из трех последних поединков
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Клуб играет на своем поле и является большим фаворитом этого противостояния. Предполагаем, что немецкий клуб уверенно пройдет в следующую стадию.