«Бавария» — «Зальцбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Зальцбург», который состоится 8 марта 2022 года

«Бавария»

Немецкий клуб показал не лучшую игру в первом матче (1:1), однако смог добиться хорошего результата. На своем поле футболисты «Баварии» будут больше доминировать и с первых минут постараются добиться преимущества. В чемпионате Германии клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего соперника на девять пунктов, при этом сыграв на одну игру меньше. Матч обещает быть интересным с обоюдоострыми моментами у ворот команд.

5 марта «Бавария» сыграла вничью с «Байером» (1:1), а 26 числа минимально обыграла на выезде «Айнтрахт» Ф

«Зальцбург»

«Зальцбург» поразил всю Европу тем, что очень смело сыграл на своем поле с «Баварией». Коллектив вел в счете на протяжении всего поединка, и только в конце чемпион Германии сумел сравнять счет. В предстоящей игре австрийцы постараются сильно не отходить от своей тактики и не закрываться в глухую оборону. В чемпионате клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 55 очков, опережая вторую команду на 18 пунктов.

5 марта «Зальцбург» разгромил «Альтах» (4:0), а 2 числа разошелся миром с ЛАСК (0:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Австрии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.186

Ничья – 7.96

Победит «Зальцбург» – 14.83

Статистика

«Зальцбург» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Кардифф» проиграл четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла у «Зальцбурга» два из трех последних поединков

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Клуб играет на своем поле и является большим фаворитом этого противостояния. Предполагаем, что немецкий клуб уверенно пройдет в следующую стадию.