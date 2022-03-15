«Если человек арбитр, его уже можно бить». Леонид Слуцкий и его вечная борьба с футбольными судьями

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вчера, 18:50

На этот раз досталось Виталию Мешкову.

Леонид Слуцкий взорвался после поражения «Рубина» от «Ростова» (1:2) и посвятил хейт-спич арбитру матча Виталию Мешкову. «Соккер.ру» приводит другие примеры недовольства Слуцкого и напоминает о его перманентном недовольстве представителями социальной группы «футбольные арбитры».

2000 год. Слуцкий перешел от футбола к боксу

Самый яркий эпизод во взаимоотношениях Леонида Слуцкого с футбольными арбитрами произошел еще до того, как тренер стал знаменит. Да и вообще едва не оставил Леонида Викторовича без тренерской карьеры. В 2000 году 29-летний Слуцкий возглавлял волгоградскую «Олимпию», выступавшую во втором дивизионе российского футбола. Перманентное недовольство «судейскими фокусами» по ходу сезона вылилось в физическую агрессию тренера в матче с саранской «Светотехникой». Досталось не в глаз, а в бровь арбитру Николаю Павлову. Вот как сам Слуцкий позже описывал ситуацию:

В тот момент у меня было чувство, будто кто-то незаслуженно бьет моего ребенка. И я, как отец, не выбирал методов защиты. Видел, что на меня смотрят молодые пацаны, которые не понимали, что происходит. Я читал в их взглядах: «Защитите нас!» И на каком-то абсолютно рефлекторном уровне у меня вылетел правый боковой. Такую вот я выбрал форму защиты. Хотя, конечно, и ужасным способом. Бить судью – не самый эффективный способ изменить мир.

2006 год. Слуцкий шокирован поведение лайнсмена

Инцидент произошел во время матча между ФК «Москва» и «Локомотивом». Произошел конфликт между Сергеем Шустиковым, помощником Слуцкого, и лайнсменом, Леонид Викторович полез заступать, в результате чего оба тренера были удалены. Возмущению не было предела:

Лайнсмен просто-напросто хам. Я такого хамского отношения к тренерам ни разу в жизни не встречал. Я просто шокирован поведением арбитра. Они ведут себя как хозяева жизни, творцы успехов и неудач на футбольном поле. Хотя там был рабочий эпизод, которых встречается тысячи. Сергей Шустиков сделал подсказку, а арбитр развернулся и начал его оскорблять. У нас в российском футболе система двойных стандартов. Кому-то можно все, а ты, раз молодой, можешь и потерпеть. Представляю, если бы арбитр что-то подобное сказал в адрес маститого специалиста. Не знаю, что бы с ним сделали.

2008 год. «Неквалифицированный арбитраж» Безбородова

Слуцкий — тренер «Крыльев Советов». Его команда упустила победу в матче с «Динамо» (3:3), Безбородов удалил двух футболистов самарского клуба и одного динамовца, а сравняли счет москвичи в компенсированное время с пенальти. Негодование лилось бурным потоком:

Сложно комментировать, когда такие эмоции, тем более когда эти эмоции негативные. Естественно, направлены они в адрес арбитра этого матча. Я считаю, что он вообще не справился с работой, и та же травма Дениса Колодина – это следствие неквалифицированного арбитража в исполнении господина Безбородова. Огромное количество фолов, желтых, красных карточек стало следствием того, что судья свою работу выполнил плохо, он не был системным и последовательным в своих решениях, испортил зрелищную игру своими странными действиями. Результат матча – низкий уровень квалификации арбитра. Мне кажется, Безбородов вернул «Динамо» должок за свою ошибку в их матче три тура назад.

2009 год. Слуцкого расстроил Сухина

«Крылья Советов» Слуцкого проиграли 0:3 ЦСКА , а тренера глубоко разочаровало судейство Станислава Сухины:

Трагично, что такой арбитр претендует на звание лучшего судьи сезона в РПЛ . У Коллера сломан нос. Меня поражает тот факт, что Сухина продолжал встречу и даже не поинтересовался у нашего футболиста, что случилось. Если бы Акинфеев не привлек внимание, Сухина так бы и не заметил, что у Коллера сломан нос. Про трактовку отдельных эпизодов не говорю.

2011 год. «Самый слабый судья в РПЛ »

ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), а тренер «армейцев» жестко прошелся по судившему матч Сергею Лапочкину:

По массе эпизодов предъявил претензии Лапочкину. Оказывается, мы самая счастливая команда в РПЛ , потому что он судил нас в первый раз. На мой взгляд, в нашем чемпионате это самый слабый арбитр. Его уровень не соответствует высшей лиге. При этом особо подчеркну, что результат игры ни в коем случае не привязан к действиям арбитра, но то, как он трактовал многие моменты, для меня является огромной загадкой.

2016 год. Недетский ответ на детский вопрос

В чемпионские годы ЦСКА Леонид Слуцкий был в целом благосклонен к судьям — иногда делал локальные замечания, иногда подкалывал, но победы определенно делают тренера более терпимым к людям со свистками и флажками. Правда, по итогам сезона 2015/16 Слуцкий «раскодировался»:

Я каждый игровой эпизод пропускаю через себя, в том числе судейские решения. Бывает, арбитр ошибается, ты воспринимаешь это эмоционально, но нет ощущения, что он выполняет чей-то «заказ». А иногда прямо чувствуется, что команду «берут за горло». Это чисто внутреннее ощущение. Не могу никак это подтвердить, доказать. Так вот, в этом сезоне подобное ощущение возникало. Конкретные матчи не назову, уж извините.

Куда более резонансное заявление Слуцкий сделал в эфире телепередачи «Детский вопрос» на «Матч ТВ». Тренер рассказал детишкам о своем отношении к российским судьям. Получилось вроде и смешно, но довольно злобно с учетом «кредитной истории» Слуцкого:

В принципе, если человек арбитр — его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не трогать.

2019 год. Слуцкий выходит на международный уровень

В «Халл Сити» Слуцкий проработал недолго, английскими арбитрами заняться не успел, зато в «Витессе» взялся за старое. Досталось голландскому арбитру турецкого происхождения Сердару Гезюбююку:

Услышьте меня. Пожалуйста, защитите нас от Гёзюбююка, потому что он для меня худший судья в мире. Или, может быть, у него есть личная неприязнь ко мне. Может быть, он не любит толстых людей или лысых. Я не знаю. Я спросил судью, почему он не посмотрел момент. Он ответил, что всё видел. Это значит, что он высокомерный и эгоистичный. И нехороший арбитр. Он думает, что он бог и что 21 тысяча болельщиков приходит посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр.

2020-2022. Возвращение в Россию и непрекращающиеся выпады в сторону арбитров

За два года в «Рубине» Леонид Слуцкий не меньше десятка раз попадал в ленты новостей с критикой арбитров. Говорил, что «Рубин» судят не так хорошо, как «Спартак», ЦСКА и «Зенит», жаловался на плохую коммуникацию с судьями и сделал несколько язвительных замечаний о работе разных арбитров. А в эфире «Коммент.Шоу» год назад сказал прямым текстом:

Я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты. Они сами делают так.

Особенное раздражение у Слуцкого вызывает сейчас Виталий Мешков. В прошлом году после матча с «Ротором» тренер жаловался, что Мешков открыто не жмет ему руку и отворачивается, а после вчерашнего поражения от «Ростова» зачитал полноценный дисс: