Роналду покинул ЛЧ вслед за Месси. Ушла эпоха, но остался «испанский синдром» МЮ

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вчера, 11:21

Англичане снова вылетели от представителя Ла Лиги.

2022 год. «Атлетико» забил на гол больше, чем МЮ

Команда Симеоне в кризисе, поэтому Облак отражал сложные мячи, футболисты Диего играли предельно жестко. После матча Рангник и отдельные фанаты МЮ жаловались на арбитра. Но ведь «красным дьяволам» хватало одного гола для овертайма дома. Роналду не нанес за весь матч ни одного удара по воротам против одного из любимых соперников. Криштиану на «Олд Траффорд» вряд ли будут освистывать, как Месси в Париже, но эпоха уходит. К «Атлетико» легко придраться стилистически, умеют ставить «автобус», но назвать игру МЮ достойной финала или полуфинала ЛЧ нельзя. Даже в четвертьфинал не вышли…

2021 год. Отдали кубок УЕФА в руки «Вильярреалу»

Де Хеа, Магуайра, Далота, Фреда или Фернандеша стало жаль. И жалость не лучшее чувство, когда направленно в адрес молодых мужчин, которые умеют играть в футбол, но не получили правильного полководца. Рангник еще хуже, чем Сульшер? Но и норвежец, будучи однозначным фаворитом против Эмери, умудрился отдать «Вильярреалу» кубок в серии пенальти, в которой 21 игрок попал, а бедняга Де Хеа не переиграл коллегу. При этом по пути в финал МЮ прошел «Гранаду» и «Реал Сосьедад», оба раза общий счет парных матчей плей-офф был одинаковым – 4:0.

2020 год. «Севилья» не пустила МЮ в финал Лиги Европы

Необычный полуфинал, из-за коронавируса сыграли всего один матч на нейтральном поле в Кельне. У Сульшера был повод считать собственную команду способной переиграть королей Лиги Европы, а гол Фернандеша с пенальти на девятой минуте лишь укрепил его в уверенности. Но дальше Магуайр и Линделеф при поддержке полевых игроков, которые пытались активничать, но держали мяч хуже, чем испанцы, подвели. Сначала допустили мяч Сусо, а потом дали Люку де Йонгу забить еще раз. МЮ в тот вечер смотрелся обреченным. Были удары по воротам Ясина Буну, но марокканец отказался пропускать с игры.

2019 год. «Барселона» выбила «Манчестер Юнайтед» из ЛЧ

Сейчас каталонцев понизили в статусе, они не фавориты даже в Ла Лиге, как раньше, а МЮ пережил похожую деградацию раньше. Лишь дважды за одиннадцать последних лет прошли первый раунд плей-офф ЛЧ . Трижды вообще не попали на групповой этап, но куда хуже, что еще триджды не вышли из квартета в основную сетку. В 2019 году последний раз были в четвертьфинале, но Месси не даст соврать, Джонс и Смоллинг его не испугали, в ответной игре в Барселоне дубль Лионеля отправил его команду в полуфинал после выездного успеха (0:1), а Коутиньо лишь добил МЮ морально. «Ливерпуль» «отомстит» от имени АПЛ за давних недругов в полуфинале, но «красным дьяволам», которые упустили шанс пригласить тренером Клоппа, это не помогло.

2018 год. «Севилья» не оставила МЮ шансов в Лиге чемпионов

Как видите, МЮ давно не играет строго против «Реала», чтобы заявлять, будто в решающие стадии ЛЧ не пускают специалисты по этому турниру. Хотя в Испании увидели нулевую ничью, после возвращения в «Театр грез» почтенная публика пережила домашнее унижение звездной команды. МЮ уверенно вышел из группы в том сезоне, встретив две команды из жизни Чалова – «Базель» и ЦСКА , но в первом же раунде плей-офф «Севилья» усилиями Бен-Йеддера приземлила надежды Рэшфорда, Санчеса, Лукаку, Феллаини и Де Хеа на успех. Моуриньо не помог, вылетел от испанцев.

2017 год. Зидан и «Реал» не отдали МЮ Суперкубок УЕФА

Встречались «Реал» против Моуриньо, победитель ЛЧ против чемпиона ЛЕ . «Реал» был однозначным фаворитом, но МЮ не носил клеймо вечного неудачника того же размера, как сейчас. Погба, Матич, Де Хеа, Эррера, Мхитарян и Лукаку верили в себя сильнее. В результате в поединке без Роналду в основе «Реала» (вышел на замену) нашлись аргументы от Каземиро и Иско. Гол Лукаку не перевернул игру, «Мадрид» забрал себе кубок. Даже когда надо сыграть один аномально крутой матч против испанского клуба, МЮ не справляется.

2013 год. Чемпионский МЮ вылетел от «Реала» в ЛЧ

Тренером был сэр Алекс Фергюсон, МЮ шел к последнему на данный момент чемпионскому титулу – девять лет пролетели, как один день. Но уже тогда у команды были серьезные проблемы в ЛЧ . Проигрывали «Галатасараю» и «Клужу» на групповом этапе, но выбрались в плей-офф ЛЧ . Там встретили команду, которая сама была неудачницей – «Реал» в 2013-м с Моуриньо коллекционировал обидные вылеты до финала. В Мадриде Уэлбек заставил Роналду спасать положение – ничья, а вот в Манчестере увидели скандальный арбитраж Чакыра, удаление Нани уже после автогола Рамоса, и успех Модрича и Роналду – их голы отправили «Реал» дальше.

2012 год. Фергюсон проигрывает Бьелсе в Лиге Европы

Эта ретроспектива важна, поскольку позволяет понять, что сэр Алекс не оставил потомкам цветущую команду. Его характер и голы Ван Перси помогли взять АПЛ в 2013-м, но проблем хватало, перестройка была неизбежной. Например, Бьелса выиграл 3:2 в Манчестере, дубль Руни не помог. А затем в Бильбао испанцы повели 2:1, и хотя Уэйн старался улучшить положение команды с Гиггзом, Кэрриком, Паком, Эвра и Фердинандом на поле, Льоренте в тот вечер победил. А ведь баскский «Атлетик» не «Реал» с «Барселоной», и речь шла лишь об 1/8 финала Лиги Европы.

2011 и 2009 годы. «Барселона» забрала два кубка чемпионов

А вот здесь еще играла великолепная команда Фергюсона. Оба раза, с Роналду и без него, МЮ по делу проиграл каталонцам. Напротив радовал великолепный Месси, чья эпоха, как и у Роналду, подходит к концу. У МЮ были Ван дер Сар, Видич, Фердинанд, Эвра, Гиггз и Руни, который забил единственный на два финала гол англичан. Но разница в два мяча хорошо описывает уровень подготовки «Барселоны». Получается, за 13 лет МЮ тринадцать раз играл с испанцами именно на стадии плей-офф. Обыгрывал только «Сельту», «Реал Сосьедад» и «Гранаду» — не повод для гордости, и уступал десять раз.