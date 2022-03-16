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Роналду покинул ЛЧ вслед за Месси. Ушла эпоха, но остался «испанский синдром» МЮ

вчера, 11:21
Роналду Криштиану
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Англичане снова вылетели от представителя Ла Лиги.

2022 год. «Атлетико» забил на гол больше, чем МЮ

Команда Симеоне в кризисе, поэтому Облак отражал сложные мячи, футболисты Диего играли предельно жестко. После матча Рангник и отдельные фанаты МЮ жаловались на арбитра. Но ведь «красным дьяволам» хватало одного гола для овертайма дома. Роналду не нанес за весь матч ни одного удара по воротам против одного из любимых соперников. Криштиану на «Олд Траффорд» вряд ли будут освистывать, как Месси в Париже, но эпоха уходит. К «Атлетико» легко придраться стилистически, умеют ставить «автобус», но назвать игру МЮ достойной финала или полуфинала ЛЧ нельзя. Даже в четвертьфинал не вышли…

2021 год. Отдали кубок УЕФА в руки «Вильярреалу»

Де Хеа, Магуайра, Далота, Фреда или Фернандеша стало жаль. И жалость не лучшее чувство, когда направленно в адрес молодых мужчин, которые умеют играть в футбол, но не получили правильного полководца. Рангник еще хуже, чем Сульшер? Но и норвежец, будучи однозначным фаворитом против Эмери, умудрился отдать «Вильярреалу» кубок в серии пенальти, в которой 21 игрок попал, а бедняга Де Хеа не переиграл коллегу. При этом по пути в финал МЮ прошел «Гранаду» и «Реал Сосьедад», оба раза общий счет парных матчей плей-офф был одинаковым – 4:0.

2020 год. «Севилья» не пустила МЮ в финал Лиги Европы

Необычный полуфинал, из-за коронавируса сыграли всего один матч на нейтральном поле в Кельне. У Сульшера был повод считать собственную команду способной переиграть королей Лиги Европы, а гол Фернандеша с пенальти на девятой минуте лишь укрепил его в уверенности. Но дальше Магуайр и Линделеф при поддержке полевых игроков, которые пытались активничать, но держали мяч хуже, чем испанцы, подвели. Сначала допустили мяч Сусо, а потом дали Люку де Йонгу забить еще раз. МЮ в тот вечер смотрелся обреченным. Были удары по воротам Ясина Буну, но марокканец отказался пропускать с игры.

2019 год. «Барселона» выбила «Манчестер Юнайтед» из ЛЧ

Сейчас каталонцев понизили в статусе, они не фавориты даже в Ла Лиге, как раньше, а МЮ пережил похожую деградацию раньше. Лишь дважды за одиннадцать последних лет прошли первый раунд плей-офф ЛЧ. Трижды вообще не попали на групповой этап, но куда хуже, что еще триджды не вышли из квартета в основную сетку. В 2019 году последний раз были в четвертьфинале, но Месси не даст соврать, Джонс и Смоллинг его не испугали, в ответной игре в Барселоне дубль Лионеля отправил его команду в полуфинал после выездного успеха (0:1), а Коутиньо лишь добил МЮ морально. «Ливерпуль» «отомстит» от имени АПЛ за давних недругов в полуфинале, но «красным дьяволам», которые упустили шанс пригласить тренером Клоппа, это не помогло.

2018 год. «Севилья» не оставила МЮ шансов в Лиге чемпионов

Как видите, МЮ давно не играет строго против «Реала», чтобы заявлять, будто в решающие стадии ЛЧ не пускают специалисты по этому турниру. Хотя в Испании увидели нулевую ничью, после возвращения в «Театр грез» почтенная публика пережила домашнее унижение звездной команды. МЮ уверенно вышел из группы в том сезоне, встретив две команды из жизни Чалова – «Базель» и ЦСКА, но в первом же раунде плей-офф «Севилья» усилиями Бен-Йеддера приземлила надежды Рэшфорда, Санчеса, Лукаку, Феллаини и Де Хеа на успех. Моуриньо не помог, вылетел от испанцев.

2017 год. Зидан и «Реал» не отдали МЮ Суперкубок УЕФА

Встречались «Реал» против Моуриньо, победитель ЛЧ против чемпиона ЛЕ. «Реал» был однозначным фаворитом, но МЮ не носил клеймо вечного неудачника того же размера, как сейчас. Погба, Матич, Де Хеа, Эррера, Мхитарян и Лукаку верили в себя сильнее. В результате в поединке без Роналду в основе «Реала» (вышел на замену) нашлись аргументы от Каземиро и Иско. Гол Лукаку не перевернул игру, «Мадрид» забрал себе кубок. Даже когда надо сыграть один аномально крутой матч против испанского клуба, МЮ не справляется.

2013 год. Чемпионский МЮ вылетел от «Реала» в ЛЧ

Тренером был сэр Алекс Фергюсон, МЮ шел к последнему на данный момент чемпионскому титулу – девять лет пролетели, как один день. Но уже тогда у команды были серьезные проблемы в ЛЧ. Проигрывали «Галатасараю» и «Клужу» на групповом этапе, но выбрались в плей-офф ЛЧ. Там встретили команду, которая сама была неудачницей – «Реал» в 2013-м с Моуриньо коллекционировал обидные вылеты до финала. В Мадриде Уэлбек заставил Роналду спасать положение – ничья, а вот в Манчестере увидели скандальный арбитраж Чакыра, удаление Нани уже после автогола Рамоса, и успех Модрича и Роналду – их голы отправили «Реал» дальше.

2012 год. Фергюсон проигрывает Бьелсе в Лиге Европы

Эта ретроспектива важна, поскольку позволяет понять, что сэр Алекс не оставил потомкам цветущую команду. Его характер и голы Ван Перси помогли взять АПЛ в 2013-м, но проблем хватало, перестройка была неизбежной. Например, Бьелса выиграл 3:2 в Манчестере, дубль Руни не помог. А затем в Бильбао испанцы повели 2:1, и хотя Уэйн старался улучшить положение команды с Гиггзом, Кэрриком, Паком, Эвра и Фердинандом на поле, Льоренте в тот вечер победил. А ведь баскский «Атлетик» не «Реал» с «Барселоной», и речь шла лишь об 1/8 финала Лиги Европы.

2011 и 2009 годы. «Барселона» забрала два кубка чемпионов

А вот здесь еще играла великолепная команда Фергюсона. Оба раза, с Роналду и без него, МЮ по делу проиграл каталонцам. Напротив радовал великолепный Месси, чья эпоха, как и у Роналду, подходит к концу. У МЮ были Ван дер Сар, Видич, Фердинанд, Эвра, Гиггз и Руни, который забил единственный на два финала гол англичан. Но разница в два мяча хорошо описывает уровень подготовки «Барселоны». Получается, за 13 лет МЮ тринадцать раз играл с испанцами именно на стадии плей-офф. Обыгрывал только «Сельту», «Реал Сосьедад» и «Гранаду» — не повод для гордости, и уступал десять раз.

Вот это важный момент. МЮ Фергюсона был не гибким, но великим, мог позволить себе качать права. МЮ после этого был негибким, но слабел, слабел и слабел. Не всегда строго в футбольном смысле, ведь клуб богатый, но точно в моральном. Роналду не забил любимому «Атлетико», испанская команда в плохом состоянии, но идет дальше. А владельцы МЮ остаются с пониманием, что жалобщик Рангник вряд лит тот, кто нужен. Хватит ума – даже консультантом его не оставят, ведь немец не сможет не вмешиваться в работу нового тренера, вроде тен Хага. Хотя дело ведь не только в наставнике. Нужен сильный спортивный директор. В одном из самых богатых клубов планеты спасать на замену вышли Матич, Погба, Кавани и Мата. Уже этого достаточно, чтобы многое осознать.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:13
Спасибо, хорошая статья.
faneng
faneng
вчера в 16:37
Эх, как я был зол на Фергюсона за те два поражения от Барселоны в финалах. Никогда ему их не прощу.
Ведь в чем дело? В том, что против той Барселоны Гвардиолы нужно было очень тщательно разрабатывать тактику игры - играть строго от обороны, на контратаках, разрушать их тики-таку - как Интер Моуриньо.
А что сделал Фергюсон? Он два финала проиграл как под копирку. МЮ не сел в оборону, но и открытый бой Барселоне предложить не смог, потому что банально был лишен мяча. Получилось ни то ни сё: отбивались, короче. Тактики не было и виноват - Фергюсон.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:59
Далот вчера убил МЮ своими юнешескими ошибками, последний пас? он точно про него не слышал.
Чисто поражение Рангника
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
вчера в 14:54
Пешехода купил ПСЖ, и с 2014 впервые финал кубка пропустил))
Платят 25-30 лямов за 2 гола, пенку не забил Реалу, 9 матчей ни о чем.
Мбаппе уходит,Поч уходит-эффект полурослика-2015 год уход Неймара,увольнение тренеров.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:13
"В Манчестере увидели скандальный арбитраж Чакыра, удаление Нани уже после автогола Рамоса".

Ну положение спасать надо было,
тянуть Реал приказано было!!!

И так каждый раз! В матче с ПСЖ было нарушение на Доннарумме, хотя вратарь и виноват, что заигрался с мячом, но тем не менее. Будь это не Реал, судья бы зафиксировал нарушение.

" лучший клуб в истории".
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:08
Роналду: "Назад красные дьяволы"!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:09
Я раскусил феномен Рангника. У него очень умное выражение лица, а на деле он ничего не понимает, что происходит. И не может ничего изменить. Гнать его куда подальше с запретом тренерской деятельности на ближайшие 5 лет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 13:03
Сульшера убрали по ультиматуму Роналду, вот кто добивает команду, а Рангник просто сейчас попадает под шквал критики.
Пока в команде португалец, никакой тренер не поможет.
Ладно пусть Рангник виноват во всём, а ваш Роналду в реальной жизни гробит МЮ, но вы этого не замечаете.
izrafel
izrafel ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:55
Ну про "сотрудничество" Рангника и Локо я писать не буду (хотя есть что и сказать и написать), НО.... да, боссы МЮ в выборе тренера ошибку за ошибкой совершают. Мойес только в маленьких клубах может работать. Маур и ван Галь уже устаревшие были, а Сульшер совсем без опыта -- чего от него ожидали (ситуация как с Пирло). А Рангник это вообще провал, он тренировать закончил лет 5 назад и давно превратился в "эффетивного" менеджера (жулика)...а по последнему матчу, есть реальный практикующий тренер у Атлетико и есть продавец курсов в инстаграм у МЮ.... вот где и разница.... смысл был увольнять Сульшера? ....играли также по сути (а справедливости ради играли даже лучше, таких жестких провалов принципиальным соперникам Ливер / МС не было при Оле...).....
Байкал-38
Байкал-38 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 12:31
Рангник хороший менеджер, а не тренер и это известно было МЮ.
Зачем его пригласили? Не было хорошего варианта, а сезон надо доигрывать, поэтому с ним и заключили контракт только до конца сезона.
Рангник же просто соблазнился на хоть чуть чуть, но потренировать такой клуб, хотя возможно его пригласили как функционера, и попросили пока потренировать клуб.
Ну если дело в Локо, то понятно цепляйтесь сколько хотите, вас переубеждать не стану.
David Young
David Young ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 12:20
.
izrafel
izrafel ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:17
Добра Вам!

И буду цепляться...:))))
Elliada
Elliada
вчера в 12:16
Заслуга Роналду в нынешних проблемах МЮ. До его прихода МЮ прогрессировал и Сульшер всех устраивал. Сначала 3-е место АПЛ и полуфинал ЛЕ, потом 2-е место АПЛ и финал ЛЕ.

А что теперь? Сульшер уволен, Рангник до лета поработает и всё. Потом нового тренера будут искать. Получается при Роналду 3-й тренер будет и это за 1 год.

МЮ на 5-ом месте. Учитывая календарь, МЮ не попадет в топ 4, уже вылетели из кубков и ЛЧ.

Руководство МЮ поняло, что совершили большую ошибку подписав Роналду, поэтому не прочь продать балласт. Наступили на те же грабли, что и руководство Ювентуса.
Байкал-38
Байкал-38 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 12:09
Да, что вы все прицепились к Рангнику? Уверен если бы он пришёл в МЮ не из РПЛ, то вопросов к нему было бы меньше.
Ну во первых Рангник был вынужденно выбран МЮ, так как ни одного подходящего тренера на данный момент не было. Он должен был по возможности завершить сезон в зоне ЛЧ, но и в случае не попадания вряд ли у руководство будет много вопросов к нему.
Главная причина кроется в руководстве клуба. Неправильная трансфертная политика, плюс подбор тренера.
После того как покинул клуб сэр Алекс МЮ не может найти подходящего тренера.
Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер оказались не теми кто мог бы продолжить дело сэра Алекса. Кстати Сульшера терпели до последнего, думая, что он повторит историю своего учителя, но не вышло.
Ну, а теперь о трансфертной политике. Не знаю точно как приобретаются, но создаётся впечатление, что для руководства МЮ главное сделать деньги, а не результат. Но если раньше это было не так заметно, то с покупкой Роналду это всё вышло на поверхность. Разве в МЮ не знали как было в Юве? Да знали конечно, но их в первую очередь интересовали деньги, новые контракты, реклама. С приходом португальца МЮ стал зависеть от него. Если в Юве Роналду разрушил командную игру, то в МЮ он добивает и так никакую командную игру. А его уже не хватает, стал староват. Решил отдохнуть никого не предупредил, кинул команду и уехал и его за это даже не наказали. Отдохнул, хватило на матч и всё опять от него пользы ноль как и ударов по воротам. Он только и может как бегать предъявлять претензии партнёрам, что на него не играют.
Да тренер виноват, но его вина в данном случае минимальна!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:05
Этот результат означает, что внимание «красных дьяволов» сместится на обеспечение того, чтобы они прошли квалификацию для участия в соревнованиях в следующем сезоне, и у них осталось девять игр в Премьер-лиге, чтобы обогнать «Арсенал». Это стало возможным благодаря изменению правил УЕФА еще в 2013 году, согласно которым не более пяти команд из одной лиги могут участвовать в элитных соревнованиях Европы. В результате, если бы «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов, а «Вест Хэм» выиграл Лигу Европы — и ни один из них не попал в четверку лучших - тогда только тройка лучших в Премьер-лиге прошла бы квалификацию.

«Юнайтед» фолил, когда «Атлетико» наступал в обороне
Но благодаря тому, что команда Диего Симеоне одержала победу в «Театре мечты», путь «канониров» к участию в соревнованиях совершенно ясен, поскольку наградой за четвертое место в Премьер-лиге станет место за лучшим столом Европы в следующем сезоне.

Уход «Юнайтед» — последнее повышение «Арсенала» из топ-4 за последний месяц. Пять побед подряд в сочетании с потерей очков их соперниками позволили им взять под свой контроль гонку, и они могут вырваться вперед, прежде чем игроки отправятся в сборную.

Так что ждем, господа! Арсенал - Ливерпуль: обеим нужна победа - Ливерпуль может стать чемпионом в этом сезоне, если победит Арсенала и Сити на выезде (если...), а Арсенал и МЮ соперники, у Арсенала есть запас игр.
izrafel
izrafel
вчера в 11:39
Спасибо за такую статью.... это есть показательный пример того, как «тренеру» плевать на своё место, зная, что через пару-тройку месяцев все равно будет работать в этом клубе на другой должности .. загубить игру ещё до старта, а потом заменами её добить окончательно... в МЮ больше половины состава вычищать надо, непонятно что они на поле делают, нет игры как таковой, не видно работы тренера, одни пустые заявления, о величии клуба и о большом желании футболистов работать на износ, на деле же, всё с точностью наоборот, нежелание выкладываться и отсутствие тактического мышления... я думаю, Рангник, очередная большая ошибка, к сожалению таких, за последние годы, было сделано не мало... ну а так что, у МЮ проблемы схожие с РПЛ... они платят крутые бабки плохим игрокам и те не хотят играть.... я понимаю что МЮ богатый клуб, но зачем в разы переплачивать средним игрокам, будучи клубом середняком по игре? ... как бы поддерживать топ статус?... но это глупо! (вот такую вату можно катать раза в три дешевле...).... ну а Рангника наняли что бы он почистил состав от тех, кто на 100 процентов не выкладывается (но видимо там столько чистить, что немец сам офигел....)....
monah-10
monah-10
вчера в 11:30
Мю, только название осталось
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:28
Теперь болею за Атлетико
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