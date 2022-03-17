Эмери поймал свой шанс. «Вильярреал» разгромил «Ювентус» и выбил его из ЛЧ

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вчера, 02:20

«Ювентус» разгромлен «Вильярреалом» дома. «Соккер.ру» — о вылете туринцев из Лиги чемпионов.

Упущенные возможности

Эта игра в некотором роде стала компиляцией некоторых других матчей, которые мы уже видели в ответной сессии 1/8 финала. В чем-то это был матч «Реала» с ПСЖ , в чем-то – «Манчестер Юнайтед» с «Атлетико». Здесь все те факторы, которые сыграли в предыдущих матчах, оказались наиболее яркими. Например, ожидаемая активность и мощное давление хозяев с некоторым невезением на стадии завершения.

«Ювентус», который был очевидным фаворитом, уже к середине первого тайма мог вести со счетом 2:0. Особенно яркие моменты были у Мораты и Влаховича, но подвела реализация. И до перерыва забить так и не получилось, хотя преимущество туринцев выглядело колоссальным. Гол в ворота «Вильярреала» казался делом времени, причем ближайшего. Он бы вытекал из логики первой половины встречи. Если бы не тот факт, что созданные моменты не имеют кумулятивного эффекта – можно создать десять шансов, но соперник забьет с одного.

Причем речь шла не о таком сопернике, который прижимался в панике или дрожал перед фаворитом. «Вильярреал» Унаи Эмери четко знает, на что способен, что умеет, как себя оценивать и позиционировать. Он не будет пытаться в Турине играть на феерию и открытость. Он будет выжидать и терпеть, потому что так надо, потому что так больше всего шансов, пусть они появятся не сразу и не будут очевидными.

Награда за терпеливость

Действительно, «Вильярреалу» пришлось выжидать до концовки матча. Хотя тут нельзя сказать, что со временем ему становилось все тяжелее. Часто бывает, когда одна из команд давит, она постепенно дожимает соперника во втором тайме, потому что у него заканчиваются силы. В данном случае все наоборот. «Вильярреал» играл так сдержанно не из-за нехватки сил, а реализуя свою тактическую задумку.

«Ювентус» же решил, что все останется под его контролем и рано или поздно перерастет в гол-другой. Трудно было поверить в их отсутствие после моментов первого тайма. И туринцы слишком успокоились. Поэтому вторая половина игры прошла с их стороны беззубо. А вот «Вильярреал» свой шанс получил. Все рассыпалось у «Ювентуса» всего лишь после одной ошибки – когда Ругани сделал подножку Коклену. По эффекту нокаута это было подобно тому, как ошибка Доннаруммы порушила весь ПСЖ , игравший до нее более-менее прилично. Терпение Эмери и его команды принесло плоды.

Провал Аллегри

Можно сказать, что это и тренерское поражение. Аллегри не мог не видеть, что во втором тайме его команда застряла во владении мячом и уже не обостряет. Но он не предпринимал даже поддерживающих темп замен. Тот же Эмери выпустил планомерно Чуквезе, Коклена и Морено – последние двое сыграли в итоге ключевую роль в конце встречи. Унаи поддерживал ритм игры и свежесть в нужных зонах.

Что делал Аллегри? Просто ждал. «Ювентус» на своем поле довольствовался нулевой ничьей, которая максимум – выводила бы в дополнительное время. Не пытался дожимать, он экономил замены на то самое дополнительное время. Настоящий тренер-победитель. Ему будто не приходило в голову, что если «Вильярреал» забьет в конце основного времени, то это провал. Примерно так ведь и случилось.

После первого гола Аллегри бросил в бой Дибалу и Бернардески. Но его команда уже была подбита морально и не могла собраться, новые игроки не встраивались в схему и тактику, потому что их не оставалось. Было только чувство отчаяния и близости провала. Дрожь и оцепенение – вот что демонстрировал «Ювентус» до финального свистка. Кто-то скажет, что он не наиграл на 0:3, но посмотрите на действия игроков «Ювентуса» во втором тайме и особенно после пропущенного первого мяча.

Они умудрились заслуженно на 0:3 наиграть и за какие-то десять минут. При угловом Торрес забивал в упор, когда защитники расступились перед мячом. Второй пенальти был заработан «Вильярреалом» в курьезном стиле – у испанцев была уйма времени, чтобы постоять с мячом в чужой штрафной, пока под удар не подвернулась рука де Лигта.

Вероятно, тут не хватило лидерских качеств Бонуччи и Кьеллини, которые вряд ли позволили бы так развалиться своим партнерам. Но если потеря пары ветеранов так страшна топовой команде, то такая ли она топовая? Вылет «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов третий год подряд как бы намекает. И это повторение самого крупного поражения туринцев в Лиге чемпионов. Трижды они проигрывали таким образом. В предыдущий раз это было в четвертьфинале в 2018 году – от «Реала». Снова испанцы. К слову, этот розыгрыш Лиги чемпионов вообще рискует стать английско-испанским. Ведь по три команды представляют эти страны. Помимо «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Реала», «Атлетико» и «Вильярреала» место в четвертьфинале нашлось лишь «Баварии» и «Бенфике».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (5) – 8 (3)

«Ювентус» превзошел «Вильярреал» по многим показателям, включая главный показатель остроты. Но снова подтвердилась теория о том, что эти цифры не всегда коррелируют с результатом и его «справедливостью». Все зависит от стиля и манеры игры соперников. «Ювентус» провел 73 атаки, если верить данным УЕФА . А у «Вильярреала» было всего 32 атаки. По ударам тоже очевидное преимущество туринцев.

У одного только Мораты было четыре удара – это самый бьющий игрок на поле. У Влаховича насчитали три попытки. Можно вспомнить их упущенные голевые моменты в первом тайме. У Душана вообще было попадание в каркас ворот, а после удара Альваро шикарно спас Рульи. Все уже тогда могло сложиться совсем иначе. За первый тайм у «Вильярреала» вообще не было ни одного удара в створ при четырех попытках. «Ювентус» же за второй тайм пробил в створ чужих ворот только один раз. Очевидный обмен таймами.

Владение мячом (точность передач): 53% (93%) — 47% (88%)

Мячом предсказуемо больше владел «Ювентус», хотя при той манере игры, которую исповедовали обе команды, преимущество туринцев должно быть и больше. Фактически же «Вильярреал» играл на контратаках, но умело использовал отрезки для контроля мяча. Об этом говорит и высочайшая точность передач. «Ювентус» сделал 602 передачи с феноменальной точностью в 93 процента, но эта точность скорее обусловлена нежеланием делать рискованные обостряющие передачи. Играли слишком стерильно и излишне аккуратно.

«Вильярреал» даже при игре в контратаки набрал 88 процентов, но при 439 передачах. Это подчеркивает слаженность игры команды – обычно у контратакующих команд процент достаточно низкий, там ставка делается на два-три точных вертикальных паса и на скорость. А тут еще и точность. Кроме того, испанцы оказались просто динамичнее. Они пробежали больше 115 километров, тогда как «Ювентус» — менее 112.