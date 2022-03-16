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Бессилие МЮ и возвращение «Атлетико». «Юнайтед» покинул Лигу чемпионов

вчера, 08:34
Игроки «Атлетико»
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«Атлетико» на «Олд Траффорд» обыграл МЮ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о матче.

Выполнение плана

В «Атлетико» все ожидали, что «Манчестер Юнайтед» постарается в дебюте игры использовать эффект «Олд Траффорд» и пойдет вперед приличными силами. Для этого у мадридцев были заготовки из прошлого. В последнее время «матрасников» принято критиковать за плохую надежность в обороне, за отступление от тактики, которая приносила успехи в былые годы. Причем не столько за сознательное отступление, сколько за неспособность ее воплощать в силу разных обстоятельств: от кадровых до ментальных. Но в этот раз «Атлетико» решил себе не изменять, и первый тайм посвятил воспоминаниям о том, как когда-то добывал себе славу.

МЮ вполне оправдал ожидания и пытался играть с позиции силы, с позиции контроля игры. Тут тебе и Роналду, который разорвал «Тоттенхэм» тремя голами и вроде как на подъеме, тут вам и всегда организованный и мотивированный Фернандеш, тут и юный Эланга в роли начинающей звезды, которая готова о себе как раз здесь и сейчас заявить. Вроде все складно на первый взгляд. Но вот созданные моменты у ворот Облака в голы не перерастали. Роналду на острие с мячом почти не доводилось работать, Элангу подвела реализация, Фернандеш много нервничал, спорил с судьей и тратил эмоции попусту. Даже в таких условиях у МЮ было больше шансов забить. Но мы помним, что «тому самому» «Атлетико» многого для голов не нужно – всего пара контратак.

К слову, результативных контратак действительно было две. И обе закончились голами по похожей схеме с проникающим пасом между центральными и левым защитником МЮ. Только во втором случае был подключен дополнительный человек – им стал Гризманн, сделавший результативный навес. Но ровно перед этим «Атлетико» провел «репетицию» этой атаки с проникающим пасом ровно туда же. Тогда тоже был гол, но отмененный из-за небольшого офсайда. В первый раз ничего ни у кого из МЮ не ёкнуло, видимо. И пришло настоящее наказание.

Таким образом, обе команды в первом тайме выходили выполнять четкий стартовый план. Игра проходила по нему, по понятной схеме. И лучше в реализации плана оказался «Атлетико». Впереди был второй акт, который должен проявить уже не домашнюю подготовку к матчу, а умение импровизировать и ориентироваться на местности.

Злость и бессилие

Хочется начать с последних кадров. На них Симеоне по уже сложившейся странной традиции сразу после финального свистка убегает в подтрибунное помещение. И бежит он туда, окруженный летящими с трибун стаканами, какими-то предметами, брызгами того, что из этих стаканов выливается. Свирепость болельщиков МЮ понятна. Но выплеснуть в такой манере они, наверное, хотели бы ее не на Симеоне, который переиграл их любимцев в своем стиле, известном, привычном, многих раздражающем, но все же в былые времена эффективном. Эти кадры – олицетворение того состояния, до которого болельщиков довел МЮ. Бессильная злоба. Им остается бросать проклятия и посторонние предметы вслед убегающему в четвертьфинал Симеоне.

Диего тоже понял после первого тайма, что сумел нащупать ту самую игру, которой у «Атлетико» давно не было. Именно поэтому он до 80-й минуты не проводил ни одной замены – боялся спугнуть, когда все сложилось, случилась химия, наладился баланс. Во втором тайме «Атлетико» сильнее связал соперника, хотя у того все равно были моменты, но гораздо меньше. И в гораздо менее открытой игре.

Игра в импровизацию

Все взгляды устремились на Рангника. Если Симеоне устраивала и домашняя заготовка, то Ральфу нужно было что-то менять. Тройная замена в середине второго тайма выглядит дерзко, но по факту вызывает вопросы. Пусть юный Эланга перегорел и пропал, пусть Мактоминей не всегда успевал перекусывать контратаки «Атлетико». Но вот сам по себе выход Матича вместо Скотта, а особенно появление Погба вместо Фернандеша вызывали вопросы.

Потом стало чуть яснее, когда Кавани сменил Фреда. Так за два хода Рангник просто освежил опорную зону, оставив при этом там одного игрока вместо двух – для крена в атаку. Но нет ли ощущения, что не стоило менять самого заряженного на борьбу и самого заведенного на поле Фернандеша?

После матча он единственный был безутешен в составе МЮ, и его успокаивали даже игроки «Атлетико». Человек, способный на чудо-пас или чудо-удар, мог бы где-нибудь в конце матча вспыхнуть. Но Рангник скорее в этой роли видел Роналду, который вот недавно о ней напомнил. Правда, два матча подряд – это было бы слишком, видимо. И чуда не случилось. А все замены Рангника в итоге растворились. Раунд с импровизацией он тоже проиграл Симеоне.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (5) – 9 (3)

Встреча не была богатой на удары и опасные моменты в целом, хотя счет, конечно, мог оказаться и более интересным, голов могло быть больше, причем в обе стороны. Самым бьющим на поле оказался довольно неожиданно Далот, у которого четыре попытки. У Варана и Эланги по два удара, причем они имели все шансы забить. Два удара и у де Пауля. Остальные нанесли по одному – не более. Примечательно, что четыре из пяти точных ударов «Манчестер Юнайтед» исполнил в первом тайме. То есть во второй половине, когда нужно было отыгрываться, игроки МЮ только раз попали в створ ворот Облака.

К слову, у «Атлетико» тоже только одно попадание в створ после перерыва. Зато ударов в целом было больше. Ведь в первом тайме мадридцы нанесли всего два удара, а остальные семь – во втором уже, благодаря контратакам и стандартам. По числу атак МЮ существенно превзошел «Атлетико» — 57 против 21 – но это не имеет значения, когда речь идет о командах с таким разным стилем и манерой ведения игры. Одни могли атаковать хоть бесконечно, но беззубо, а другим достаточно было забить, чтобы сохранять в дальнейшем результат без необходимости идти в атаку.

Владение мячом (точность передач): 58% (85%) — 42% (78%)

Тут тоже визуальное преимущество «Манчестер Юнайтед». Хозяева предсказуемо больше владели мячом, дольше разыгрывали комбинации, но слишком уж злоупотребляли передачами назад и поперек поля. В первом тайме в действиях МЮ было больше конкретики и поиска вариантов впереди. Во второй половине идеи покинули головы игроков «Юнайтед», поэтому отыграть не получилось.

«Манчестер» не прибавлял, когда это было необходимо, а только все больше увязал в той игре, которая была удобнее «Атлетико». И показатели контроля мяча в данном матче имеют далеко не первостепенное значение. С более высокой точности передач МЮ ничего не получил. Сделал 477 пасов безошибочно, тогда как мадридцы – 298. При этом обе команды выполнили стандарт по пробегу: 111,1 км у МЮ и 113,9 км у «Атлетико».

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Все комментарии
faneng
faneng
вчера в 14:44, ред.
Атлетико - как всегда несимпатичная команда-борец.

МЮ. При Рангике стало чуть больше порядка, чем при Сульшере осенью, но вы помните, как часто при Сульшере были камбеки? В одной только Лиге чемпионов были камбеки против Аталанты и Вильяреала. Для камбеков нужны эмоции, кураж, настрой - вот этого при Рангике напрочь нет.
По составу. Де Хеа, Далот, Теллес, Варан, Мактоминей - нормально. Магуайр как всегда неуклюж. Фред - лишний в игре. Бруну Фернандеш - лучший по игре, его замена на Погба - глупость Рангика. Погба явно не форме. Я не знаю, почему он в МЮ не выкладывается так же, как в сборной Франции. Там - в сборной - он уже имеет и пасовать, и бить по воротам. А в МЮ он заметен только тем, что теряет мяч в середине поля.
Эланга и Санчо в принципе играли неплохо, а вот заменившие их Рэшфорд и Кавани вообще мяча не коснулись ни разу. Мата - жаль, что на лавке МЮ состарился, зачах такой классный игрок, каким был Мата.
Наконец, Роналду... Ошибка всей его жизни - уход из Реала. В МЮ у него нет перспектив. Раньше считалось, что он - специалист по Атлетико, что всегда команда Роналду проходит Атлетико в ЛЧ. И что же? Два матча - ноль голов. И вчера Роналду был в сущности незаметен.
Я суеверен. Вы помните, как в марте 2019 года Роналду на поле изобразил очень неприличное телодвижение? Напомню, в первом (мадридском) матче Атлетико-Ювентус Симеоне потряс яйцами перед болельщиками. В ответном (туринском) матче Роналду, сделавший хет-трик, повторил жест Симеоне и добавил к нему движением тазом и руками, означающее совокупление. Жесты Роналду означали: "мы поимели того, кто тряс яйцами". И всё, Роналду сам себя сглазил. С тех пор Роналду не выиграл ни одного раунда плейофф в ЛЧ: в 2019 г. поражение от Аякса в 1/4, в 2020 поражение от Лиона в 1/8, в 2021 поражение от Порту в 1/8, теперь - от Атлетико. На сей раз Роналду уже "не поимел Атлетико", не забил ни одного гола. Удача отвернулась от него.

Рангик... Какая тактика была у МЮ на этот матч? Во что играл МЮ? Проблема в том, что при Рангике у МЮ не налажены ни контратаки, ни позиционные атаки. Нет командной скорости, нет скорости мысли, нет скорости перепасовки. Есть тупая борьба в середине поля и бессмысленное стояние вокруг чужой штрафной. Какой смысл с такой игрой проходить в 1/4 финала ЛЧ? Там Ливерпуль, МС или Бавария по-любому сравняют этот МЮ с землей.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:33
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 14:04
    Что это команда делает в топ 4 АПЛ
    DЕАDPOОL
    DЕАDPOОL ответ arsenVS (раскрыть)
    вчера в 12:14
      arsenVS
      arsenVS ответ DЕАDPOОL (раскрыть)
      вчера в 12:07
      Ну тебя только это наверное греет , что в этом сезоне Нырялду обошел пешехода )). А до этого десятилетия только глотал пыль. Но по итогу года у пешехода будет 1 трофей , а у нырялду 0 ))
      monah-10
      monah-10
      вчера в 10:41
      Прогноз на вечер: нулевая игра челси лилль, и 1-2 в пользу вильи.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      вчера в 10:02
      Когда у руля проходимец Рангник чего вы ожидали? Зажрались игроки МЮ, нету лидера, такого как например был Гиггз или Руни, некому за команду играть. Играют за деньги
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 09:50
      Роналду самовольно покинул команду и устроил сам себе отдых, а вернувшись устроил шоу с Тоттенхэмом. Личные фанаты радовались, а я тогда задался вопросом, а на сколько Роналду отдохнул? Оказалось всего на одну игру! В матче С Атлетико не нанёс ни одного удара по воротам.
      Все всё понимают, возраст даёт знать своё, Роналду уже просто физически не может играть на высоком уровне. Так может МЮ определить решающие матчи и давать ему перед ними отдых, ну скажем пару недель, что бы он отдохнул, да думаю и это скоро хватать не будет.
      Подытожу, пока Роналду не поймёт, что его время ушло, он будет только вредить командам где играет!
      DЕАDPOОL
      DЕАDPOОL
      вчера в 09:33
      Главное Роналду не провел 9 встреч как полурослик с 0 голов и 0 передач.А так МЮ работать и работать.
      Роналду 12 голов, пешеход 2.
      Роналду ЛЧ 6, пешеход 5 и 3 из них с пенок.
      Всем приятного чтения))
      Elliada
      Elliada ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      вчера в 09:31
      Нет у него ни одного удара. В гугле в новостях так пишут
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 09:28
      Он вроде пару раз пробил,через себя в подение и головой один раз,на большее он не сподобился!
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 09:02
      Спасибо за статью....Юнайтед объективно нечего делать в плейоф ЛЧ... и дело не в слабом составе, а в абсолютном отсутствии характера и бесхребетности... каждый год это всё очевиднее... сколько же лет МЮ провалил после ухода Фергюсона.... сколько бабла бездарно влили, а толку нет... бездарное управление клубом... им даже тренерский штаб из Клоппа, Гвардиолы, Тухеля и Анчелотти не поможет ( это худший МЮ на моей памяти) .... просто надоело.... уже невозможно.... дайте три года одному на перестройку, дайте три года другому... сегодняшний Манчестер Юнайтед - это когда следующий сезон ждёшь уже с ноября... а что в следующем сезоне - опять новый тренер, опять надежды, опять новые игроки, трансферные саги, трудные сделки.... опять все чего-то ждать будут... а будет ли что-то достойное?... поэтому пока болельщикам МЮ необходимо научиться не ждать, а научиться не надеяться.....
      Elliada
      Elliada
      вчера в 08:49
      Когда МЮ достался Атлетико, тут же появилась новость, что оказывается для Роналду матрасники любимая команда (25 голов в 35 матчах). Итог: 2 матча 1/8 финала сыграно - 0 ударов за 180 минут.
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