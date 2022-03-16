Бессилие МЮ и возвращение «Атлетико». «Юнайтед» покинул Лигу чемпионов

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вчера, 08:34

«Атлетико» на «Олд Траффорд» обыграл МЮ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о матче.

Выполнение плана

В «Атлетико» все ожидали, что «Манчестер Юнайтед» постарается в дебюте игры использовать эффект «Олд Траффорд» и пойдет вперед приличными силами. Для этого у мадридцев были заготовки из прошлого. В последнее время «матрасников» принято критиковать за плохую надежность в обороне, за отступление от тактики, которая приносила успехи в былые годы. Причем не столько за сознательное отступление, сколько за неспособность ее воплощать в силу разных обстоятельств: от кадровых до ментальных. Но в этот раз «Атлетико» решил себе не изменять, и первый тайм посвятил воспоминаниям о том, как когда-то добывал себе славу.

МЮ вполне оправдал ожидания и пытался играть с позиции силы, с позиции контроля игры. Тут тебе и Роналду, который разорвал «Тоттенхэм» тремя голами и вроде как на подъеме, тут вам и всегда организованный и мотивированный Фернандеш, тут и юный Эланга в роли начинающей звезды, которая готова о себе как раз здесь и сейчас заявить. Вроде все складно на первый взгляд. Но вот созданные моменты у ворот Облака в голы не перерастали. Роналду на острие с мячом почти не доводилось работать, Элангу подвела реализация, Фернандеш много нервничал, спорил с судьей и тратил эмоции попусту. Даже в таких условиях у МЮ было больше шансов забить. Но мы помним, что «тому самому» «Атлетико» многого для голов не нужно – всего пара контратак.

К слову, результативных контратак действительно было две. И обе закончились голами по похожей схеме с проникающим пасом между центральными и левым защитником МЮ . Только во втором случае был подключен дополнительный человек – им стал Гризманн, сделавший результативный навес. Но ровно перед этим «Атлетико» провел «репетицию» этой атаки с проникающим пасом ровно туда же. Тогда тоже был гол, но отмененный из-за небольшого офсайда. В первый раз ничего ни у кого из МЮ не ёкнуло, видимо. И пришло настоящее наказание.

Таким образом, обе команды в первом тайме выходили выполнять четкий стартовый план. Игра проходила по нему, по понятной схеме. И лучше в реализации плана оказался «Атлетико». Впереди был второй акт, который должен проявить уже не домашнюю подготовку к матчу, а умение импровизировать и ориентироваться на местности.

Злость и бессилие

Хочется начать с последних кадров. На них Симеоне по уже сложившейся странной традиции сразу после финального свистка убегает в подтрибунное помещение. И бежит он туда, окруженный летящими с трибун стаканами, какими-то предметами, брызгами того, что из этих стаканов выливается. Свирепость болельщиков МЮ понятна. Но выплеснуть в такой манере они, наверное, хотели бы ее не на Симеоне, который переиграл их любимцев в своем стиле, известном, привычном, многих раздражающем, но все же в былые времена эффективном. Эти кадры – олицетворение того состояния, до которого болельщиков довел МЮ . Бессильная злоба. Им остается бросать проклятия и посторонние предметы вслед убегающему в четвертьфинал Симеоне.

Диего тоже понял после первого тайма, что сумел нащупать ту самую игру, которой у «Атлетико» давно не было. Именно поэтому он до 80-й минуты не проводил ни одной замены – боялся спугнуть, когда все сложилось, случилась химия, наладился баланс. Во втором тайме «Атлетико» сильнее связал соперника, хотя у того все равно были моменты, но гораздо меньше. И в гораздо менее открытой игре.

Игра в импровизацию

Все взгляды устремились на Рангника. Если Симеоне устраивала и домашняя заготовка, то Ральфу нужно было что-то менять. Тройная замена в середине второго тайма выглядит дерзко, но по факту вызывает вопросы. Пусть юный Эланга перегорел и пропал, пусть Мактоминей не всегда успевал перекусывать контратаки «Атлетико». Но вот сам по себе выход Матича вместо Скотта, а особенно появление Погба вместо Фернандеша вызывали вопросы.

Потом стало чуть яснее, когда Кавани сменил Фреда. Так за два хода Рангник просто освежил опорную зону, оставив при этом там одного игрока вместо двух – для крена в атаку. Но нет ли ощущения, что не стоило менять самого заряженного на борьбу и самого заведенного на поле Фернандеша?

После матча он единственный был безутешен в составе МЮ , и его успокаивали даже игроки «Атлетико». Человек, способный на чудо-пас или чудо-удар, мог бы где-нибудь в конце матча вспыхнуть. Но Рангник скорее в этой роли видел Роналду, который вот недавно о ней напомнил. Правда, два матча подряд – это было бы слишком, видимо. И чуда не случилось. А все замены Рангника в итоге растворились. Раунд с импровизацией он тоже проиграл Симеоне.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (5) – 9 (3)

Встреча не была богатой на удары и опасные моменты в целом, хотя счет, конечно, мог оказаться и более интересным, голов могло быть больше, причем в обе стороны. Самым бьющим на поле оказался довольно неожиданно Далот, у которого четыре попытки. У Варана и Эланги по два удара, причем они имели все шансы забить. Два удара и у де Пауля. Остальные нанесли по одному – не более. Примечательно, что четыре из пяти точных ударов «Манчестер Юнайтед» исполнил в первом тайме. То есть во второй половине, когда нужно было отыгрываться, игроки МЮ только раз попали в створ ворот Облака.

К слову, у «Атлетико» тоже только одно попадание в створ после перерыва. Зато ударов в целом было больше. Ведь в первом тайме мадридцы нанесли всего два удара, а остальные семь – во втором уже, благодаря контратакам и стандартам. По числу атак МЮ существенно превзошел «Атлетико» — 57 против 21 – но это не имеет значения, когда речь идет о командах с таким разным стилем и манерой ведения игры. Одни могли атаковать хоть бесконечно, но беззубо, а другим достаточно было забить, чтобы сохранять в дальнейшем результат без необходимости идти в атаку.

Владение мячом (точность передач): 58% (85%) — 42% (78%)

Тут тоже визуальное преимущество «Манчестер Юнайтед». Хозяева предсказуемо больше владели мячом, дольше разыгрывали комбинации, но слишком уж злоупотребляли передачами назад и поперек поля. В первом тайме в действиях МЮ было больше конкретики и поиска вариантов впереди. Во второй половине идеи покинули головы игроков «Юнайтед», поэтому отыграть не получилось.