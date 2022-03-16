Выбили «Спартак», «Барселону» и «Аякс». Главный андердог сезона в Лиге чемпионов

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вчера, 19:52

«Бенфика» удивила, а летом опасалась провала.

Президента задержали в июле

Луиша Фелипе Виейру отправили под домашний арест, ведь 72-летний португалец обвиняется в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Кроме него, арестовали еще троих человек, в том числе, задерживали его сына. Виейра был президентом «Бенфики» с 2003-го года. И поскольку дела у клуба шли хорошо, многие удивились такому повороту событий.

Полицейская операция «Красная карточка» многое изменила. Руй Кошта оказался проворным спортивным директором – начал новую карьеру сразу после завершения игровой. Вместе зарабатывали для «Бенфики» сотни миллионов евро. Вийера нанял хороших адвокатов, пытался продать свою долю акций клуба, вместе с другими истцами по делу заявлял, что вину не признает.

Но в январе этого года появилась информация, что махинации могли затрагивать 55 трансферов «Бенфики» разных лет. Вряд ли такой список, как и изначальная претензия – в хищении 2.5 млн евро, появился на ровном месте. Будем ждать новостей из судов, но про политическую футбольную карьеру Виейра может забыть. Руй Кошта заменил его на посту президента еще в ноябре.

Репутация для «Бенфики» важна, ведь этот клуб привык много зарабатывать и остается невероятно популярным в Португалии, где уступил корону конкуренту. Похоже, агенты и здесь «нагадили», предлагая мутные схемы бывшему боссу. Но это не значит, что в клубе, где «слишком много демократии» — определение обвиненного в мошенничестве президента, плохо организованы дела.

Жорже Жезуш ушел после скандала

Моуриньо рассказывал, как его отцу позвонили вечером 25 декабря и уволили прямо по телефону. Маленького мальчика впечатлило, что руководству хватило наглости прервать семейный ужин на Рождество, чтобы сообщить Фелишу Моуриньо о таком решении. Но с Жезушем, который выиграл с «Бенфикой» три чемпионских титула, приключилась другая история под Рождество.

После поражения в Кубке Португалии от «Порту» со счетом 3:0 наставника отправили в отставку. И это с учетом, что «Бенфика» до этого собрала серию из четырех побед, а «Маритиму» разгромили 7:1. Но общее впечатление от игры команды было так себе, футбол буксовал. Взаимоотношения опытного португальца и футболистов не клеились. В центре всего был конфликт с форвардом Пицци.

Говорят, после влета от «Порту» вице-капитан наорал на напарников и одновременно приложил тренерский штаб. Жезуша в раздевалке не было, он попросил позже повторить все сказанное в лицо. За Пицци заступались Сеферович и Рафа Силва, но в результате футболиста отстранили от тренировок. Команде такое решение не понравилось, отказывались выходить на занятие.

Руй Кошта пообещал решить вопрос, говорили с тренером четыре часа, в результате заявили о расторжении контракта за пару дней до матча с «Порту» уже в чемпионате. Разумеется, Консейсау снова победил, на этот раз 3:1. Зато Руй Кошта определился с временным наставником, коим стал 43-летний Нельсон Веррисимо. На увольнение Жезуса также влияло положение в турнирной таблице. После очного матча с «драконами» отрыв вырос до семи пунктов.

«Бенфика» сделала ставку на ЛЧ

Если «Спортинг», потеряв главную звезду – Бруну Фернандеша, умудрился с Аморимом выиграть четыре трофея, то «Бенфика», вернув тренера-чемпиона, не стала успешнее во внутренних турнирах. Зато попали на «Спартак» в квалификации Лиги чемпионов и уверенно прошли команду бывшего наставника Руя Витории. Дальше по курсу был ПСВ , голландцев тоже обыграли, но уже не так очевидно.

В группе досталось киевское «Динамо», кризисная «Барселона» и грозная «Бавария». Хотя было сложно в столице Украины, где набрали один пункт и могли уступить, победа над каталонцами 3:0 открыла путь к плей-офф. «Орлы» взлетели высоко, невзирая на два разгрома от немцев, ведь ничья на «Камп Ноу» и победа над «Динамо» в домашней игре выбросили Хави в Лигу Европы, а Жезуса отправили в Лигу чемпионов.

В плей-офф командой руководил уже Нельсон Вериссимо. Соперник попался не самый худший – «Аякс». У них своя дикая история с руководителями, ведь Овермарс домогался до работниц клуба. А на помощника Тен Хага – бывшего футболиста Богарда, тоже жаловалась женщина, связанная по работе с клубом из Амстердама. Скандалы пытались замять, но они вылезли наружу. Не жилось им спокойно – началось безумие.

Теперь всё зависит от жребия

«Бенфика» идеально воспользовалась тем, что в футбол «Аякс» играет изумительно, а вот моральное состояние не было таким, как раньше. Голландцы отправились в Лиссабон, где Тадич открыл счет, а потом результативный Аллер забил в свои и чужие ворота. Но во втором тайме на поле появился Яремчук, и украинец уже через десять минут после начала игры сравнял показатели на табло. Поскольку выездные голы больше не считаются, то «Бенфика» не переживала из-за размена 2:2.

А вот голландцы сбились с шага. Снова проиграли в национальном чемпионате. Думали, что хватит сил на «Бенфику», владели мячом, атаковали предсказуемо больше и опаснее. Голландцы заслуживали звание главного андердога текущего розыгрыша Лиги чемпионов, наработали по сумме безумного количества голов и моментов, а также первого места в своей группе путевку в восьмерку лучших, где могут быть одни суперзвезды. Но кубковый футбол не самый предсказуемый.

«Бенфика» в Амстердаме почти не создавала моментов. Когда Гримальдо пошел подавать угловой на 77-й минуте, то в штрафной собрались все – и Дарвин Нуньес, и Роман Яремчук. Пас получился классным, центральные защитники «Аякса» прозевали момент, Онана неудачно вышел из ворот. В результате уругвайский нападающий «орлов» забил головой решающий мяч, который искренне праздновали всей командой. «Бенфика» не впечатляет в чемпионате – теперь отстают от «Порту» на двенадцать очков, зато все силы бросили на Лигу чемпионов.

Команда с нетерпением будет ждать пятничную жеребьевку сразу двух стадий турнира, ведь сможет понять, каковы шансы на сенсацию? Если, например, «Вильярреал» выбьет «Ювентус», то все захотят получить в соперники или португальцев, или испанцев. А вот если «Бенфика» выпадет таким соперникам, как Нагельсманн или Гвардиола, то про полуфинал надо забыть. Хотя восьмерка лучших – уже прекрасный результат, в последний раз на такой стадии «орлы» были шесть лет назад. И тогда дали бой «Баварии», ведь после выездного поражения 1:0 сыграли дома вничью 2:2.

«Бенфика» в очередной раз доказала, что ни изменение внутреннего статуса – больше не чемпион, «Порту» круче, ни скандалы внутри клуба – арест президента, или команды – перепалка тренера-ветерана и вице-капитана, не мешают двигаться вперед. У таких клубов стоило учиться годами. Португальцы зарабатывают на трансферах и получат премиальные после успехов в Лиге чемпионов чаще, чем «Манчестер Юнайтед».