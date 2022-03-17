Мбаппе перейдет в «Реал», Кессье — в «Барселону». Почти свободные агенты готовятся к летним трансферам

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вчера, 21:20

Грядет большая миграция.

Каждое лето несколько звездных футболистов меняют клубную прописку в статусе свободных агентов, и 2022 год не станет исключением. «Соккер.ру» рассказывает о будущих карьерных виражах самых ярких футболистов с истекающими контрактами.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ , Франция) — перейдет в «Реал»

Уже ни у кого не вызывает сомнений, что главный свободный агент будущего лета продолжит карьеру в мадридском «Реале», куда ПСЖ не отпустил его в прошлом году за баснословные 200 миллионов евро. Мбаппе признался, что в моменте его расстроила позиция парижского клуба, но форвард смирился и продолжил профессионально исполнять свои обязательства по контракту. Пикантности грядущему трансферу добавила встреча «Реала» и ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой Килиан забил два гола в ворота «сливочных», но все равно оказался на стороне проигравших.

Легенда «Реала» Гути после вылета ПСЖ обратился к Мбаппе с призывом перейти в мадридский «Реал», потому что «волшебные ночи живут на „Сантьяго Бернабеу“. Впрочем, приглашение несколько запоздало, ведь Килиан свой выбор уже сделал, отвергнув серию соблазнительных предложений ПСЖ , обещавших утопить его в деньгах. Сразу несколько источников сообщают, что Мбаппе заключил контракт с „Реалом“ еще 30-го января, а официальное объявление будет сделано в конце сезона из уважения к нынешнему клубу форварда. Жребий брошен, пути назад нет.

Франк Кессье („Милан“, Кот-д`Ивуар) — перейдет в „Барселону“

„Барселона“ прибавила при Хави в игровом плане, заключила новый выгодный спонсорский контракт и теперь располагает средствами для точечного усиления летом. Вряд ли каталонцы сейчас могут позволить себе Эрлинга Холанда, хотя Лапорта для поддержания имиджа суперклуба до последнего будет изображать борьбу за норвежца, но классные футболисты на „Камп Ноу“ обязательно появятся.

Почти наверняка состав „Барсы“ пополнит лидер „Милана“ и один из лучших полузащитников Серии A Франк Кессье, который покидает Италию свободным агентом. Ивуарийцем интересовались в АПЛ , к нему присматривался „Ювентус“, но „Барселона“ остается мощным магнитом для привлечения качественных игроков, тем более с приходом Лапорты и Хави наметились признаки выздоровления. Кессье станет альтернативой, а в перспективе и заменой Бускетса.

Антонио Рюдигер („Челси“, Германия) — уйдет из „Челси“

Классный центрбек всегда найдет себе работу, поэтому Антонио Рюдигер несколько месяцев кокетничал с „Челси“ и общался с другими европейскими грандами через агента. Хитрость сработала, новый контракт с „синими“ удалось согласовать на выгодных для футболиста условиях, шли торги за подписной бонус, но обрушившиеся на „Челси“ санкции все меняют. Теперь-то Рюдигер почти наверняка уйдет, тем более у него есть официальное право вести переговоры с другими клубами.

В числе претендентов на Антонио назывались „Реал“, „Ювентус“, ПСЖ и „Манчестер Юнайтед“, но сейчас выбор сводится к двум последним вариантам. В Мадриде довольны прогрессом Эдера Милитао и его связкой с Давидом Алабой, „Юве“ придется затянуть пояса из-за раннего вылета из Лиги чемпионов, а вот ПСЖ и „Манчестер Юнайтед“ не привыкли экономить на защитниках. Предположу, что Рюдигер останется в Англии и усадит в запас Харри Магуайра. А может быть, всех удивит и присоединится к разбогатевшему „Ньюкаслу“.

Поль Погба („Манчестер Юнайтед“, Франция) — сделает новую прическу

Если честно, это единственный прогноз относительно будущего Поля Погба, который сейчас получается сделать. Французский полузащитник станет свободным агентом летом, при этом он якобы принял решение, что не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона, а примет решение летом. Такое поведение наталкивает на две не обязательно взаимоисключающие мысли. Во-первых, Погба не купается в предложениях. Во-вторых, хочет устроить аукцион вокруг своего будущего, набить себе цену.

Поль несколько раз признавался, что мечтает играть в „Реале“, но Флорентино Перес глух к этим толстым намекам. У „святой троицы“ из полузащиты мадридцев уже есть прилежные преемники — Вальверде и Камавинга, а дополнят среднюю линию скорее Гравенбергом или Тчуамени, нежели 29-летним Погба и его сомнительной репутацией. Француза вроде бы ждут в „Ювентусе“, но самый верный для него вариант — ПСЖ . Или все тот же „Ньюкасл“.

Пауло Дибала („Ювентус“, Аргентина) — покинет „Ювентус“

Павел Недвед сказал, что клуб приостановил переговоры с футболистами о новых контрактах, потому что они должны думать только о происходящем на поле. Получается пока не очень: „Ювентус“ вылетел из Лиги чемпионов, проиграв 0:3 „Вильярреалу“ при своих трибунах. Дибала появился на поле с рыбьим выражением лица, когда ситуацию еще можно было спасти, но за 15 минут у аргентинца 0 ударов и 0 обостряющих передач. Уровень вовлеченности — омуль. Или судак.

Такая игра на фоне разногласий по новому контракту вкупе с болезненным вылетом из Лиги чемпионов делают дальнейшее пребывание Дибалы в „Ювентусе“ маловероятным, если не сказать бессмысленным. В центре нового проекта будет Душан Влахович, а аргентинец, который чаще бывает большой звездой в разговорах, нежели на поле, найдет новую работу. Может быть, в „Интере“. Может быть, в „Атлетико“. Или где-нибудь еще.