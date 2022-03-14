В поисках надежды и идей. ПСЖ хочет затащить на тренерский мостик Симеоне или Зидана

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вчера, 19:02

Грядут большие перемены.

Дни Маурисио Почеттино в Париже сочтены

После вылета из Лиги чемпионов в этом никто не сомневается. У «Пари Сен-Жермен» и аргентинского специалиста на протяжении всего срока сотрудничества были сомнения друг в друге: клуб предпринимал попытки привести Зидана, а Почеттино всерьез рассматривал вариант с возвращением в Париж. Болезненное поражение от «Реала» точно стало последней каплей, у отношений Почеттинно и ПСЖ больше нет будущего, и все это понимают.

Несмотря на огромное разочарование, «Пари Сен-Жермен» удержался от эмоциональных решений: Почеттино дадут завоевать первый чемпионский титул в тренерской карьере, после чего расстанутся цивилизованно, пожмут руки и похлопают по плечу. Это правильно, экстренная отставка тренера стала бы еще одним ударом по репутации ПСЖ .

Зато теперь у Леонардо есть несколько месяцев на собеседование кандидатов и принятие взвешенного решения, французский гегемон будет выбирать нового тренера из десятка специалистов. Почеттино пришел по ходу прошлого сезона на место Тухеля, на тот момент было логично назначить свободного специалиста, сделавшего себе репутацию в Англии, но это был выбор без выбора. Теперь же ПСЖ ждет целая кампания по назначению нового тренера. Оценим претендентов?

Зинедин Зидан (Франция; без клуба)

Если сейчас и есть человек, который способен спасти ПСЖ , то это Зинедин Зидан. Француз строит тренерскую карьеру на своих условиях, он не собирается учить английский ради работы в АПЛ , да и мерзнуть на Туманном Альбионе ради какого-нибудь «Манчестер Юнайтед» не планирует. Географически Зидан ограничивает себя Испанией и Францией, причем на родине заинтересован в основном перспективой возглавить сборную, а в Испании Зизу прочно связан с мадридским «Реалом», куда наверняка еще вернется.

ПСЖ уже пытался завербовать Зидана, но всегда нарывался на вежливые отказы, в последний раз Зинедин отказал зимой из уважения с «Реалом», против которого предстояло играть в Лиге чемпионов. Это удобная причина, но не обязательно единственная. Во-первых, в конце года чемпионат мира, после которого Дидье Дешам может уйти из сборной Франции. Во-вторых, не стоит забывать о корнях Зидана — он марселец, а на тамошних берегах ПСЖ , мягко говоря, не любят. Точно есть друзья и близкие люди, которые об этом постоянно напоминают.

Но если Зидана удастся убедить, то ПСЖ получит лучшего из возможных специалистов с учетом особенностей формирования команды. Зизу может стать лидером в любой банде, Мбаппе как-то признавался, что у великого соотечественника мощнейшая харизма, как будто в нем несколько суперличностей. Зидан может вылечить ПСЖ от вечной недомотивации и наемнической психологии. Раздробленной команде нужна правильная идеология, и Зизу способен ее привнести.

Диего Симеоне (Аргентина; «Атлетико»)

Симеоне, как и Зидан, тоже является тренером-идеологом, но подходы у них принципиально разные. Если Зидан способен вдохнуть новую жизнь в классную, но проблемную команду силой внушения, то методы Симеоне действуют на футболистов определенного склада. В этом сезоне философия «Чолизма» переживает кризис в «Атлетико», ходили даже слухи о расставании с Диего, но он пока держится. Хотя есть все шансы, что сорвется из Мадрида летом.

Наверное, у ПСЖ будет возможность завербовать Симеоне, но прямо сейчас в Париже собрана антикоманда по меркам дона Диего. Ответственность, дисциплина и самопожертвование — вот три кита, на которых держались самые успешные образцы «Атлетико», но в ПСЖ этими качествами обладает в лучшем случае треть команды, а главные звезды совсем из другого теста. У Симеоне нет рычагов воздействия на Месси и Неймара, да и поздно в них зажигать огонь.

Массимилиано Аллегри (Италия; «Ювентус»)

На протяжении двух лет слухи отправляли Массимилиано в АПЛ , а прошлым летом у Аллегри было предложение от «Реала», однако итальянец после раздумий выбрал возвращение в «Ювентус», где приступил к строительству нового проекта вокруг Локателли и Влаховича. Пожалуй, у Макса нет ни одной причины срываться из Турина на пороховую парижскую бочку.

Антонио Конте (Италия; «Тоттенхэм»)

А вот Конте, в отличие от Аллегри, может скорее разочароваться в «Тоттенхэме», тем более «Париж» горазд на широкие жесты и может заплатить компенсацию за итальянца Даниэлу Леви. Но Конте, как и Симеоне, это не просто выбор тренера, это выбор определенной игровой философии. Не в пользу Антонио говорят его неудачи в Лиге чемпионов, где крупнокалиберный тренер ни разу не проходил дальше четвертьфинала. А ведь именно покорение европейской вершины — главная цель ПСЖ .

Эрик тен Хаг (Нидерланды; «Аякс»)

Тен Хаг из когорты хороших парней, современный продвинутый специалиста формата «старший брат» с правильной энергетикой и хорошим футболом. Эрик заслужил новый вызов, но ПСЖ — сомнительный вариант для продолжения карьеры. Да, это повышение уровня доходов и класса подопечных, но не факт, что в Париже будет интереснее, чем в Амстердаме. Да и был в ПСЖ уже один менеджер такого типажа — Томас Тухель. Знаете, чем закончилось. Так что тен Хагу логичнее пропустить остановку во Франции и сразу ехать в АПЛ .

Кристоф Гальтье (Франция; «Ницца»)

К этой кандидатуре следует отнестись серьезно, ведь Гальтье — самый успешный тренер Лиги 1 последних двух лет. Сделал «Лилль» чемпионом, а сейчас с «Ниццей» борется за путевку в Лигу чемпионов. Но не все герои провинции приживаются в столицах: с большими звездами Кристоф никогда не работал, в дворцовых интригах не силен. ПСЖ должен сильно измениться, чтобы у такого тренера был шанс на успех.

Симоне Индзаги (Италия; «Интер»)

Индзаги хорошо работал с «Лацио», а после перехода в «Интер» сразу включился в борьбу за Скудетто, не уронив принятую из рук Конте команду. В Лиге чемпионов выступил лучше предшественника, впервые за четыре розыгрыша вывел «нерадзурри» в плей-офф, смело играл против «Реала» и «Ливерпуля», хотя и уступил обоим грандам. Симоне — молодой, растущий, голодный до побед и титулов тренер, которого может заинтересовать работа в Париже, правда вытаскивать Индзаги из Италии нужно было прошлым летом, когда он еще не был связан с «Интером».

Массовка: Микель Артета, Люсьен Фавр, Тияго Мотта