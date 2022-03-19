«Арсенал» забил 2000-й гол в АПЛ. Артета теперь проигрывает только одному сопернику

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вчера, 19:32

А еще научились набирать очки на выезде.

2 000 голов в АПЛ забивали только три клуба

Угадать первого, кто добрался до отметки в две тысячи мячей, довольно просто – речь о «Манчестер Юнайтед». Подписание Эрика Кантона у «Лидса» за смешные по нынешним временам 1.6 млн фунтов перевернуло историю АПЛ и конкретно команды Фергюсона. Действующий чемпион из Лидса скатился на семнадцатое место, а вакантную позицию занял МЮ .

Добрая сотня приличных игроков атаки позволили Фергюсону собрать много титулов и голов, хотя юбилейный 2000-й фанаты увидели в 2019-м году. Скотт МакТоминэй добавил свое имя в список легенд, которые забивали первый – Марк Хьюз, пятисотый – Энди Коул, 1 000-й – Криштиану Роналду, и 1 500-й – Димитар Бербатов, мячи МЮ в АПЛ . На тот момент клуб был единственным с таким достижением.

Спустя два с половиной года отметку покорил «Ливерпуль». Хотя у них всего одно чемпионское звание в истории АПЛ , забивали немало, поэтому удар Салаха с пенальти в матче против «Брайтона» стал юбилейным. Прошло всего шесть дней – случился рекорд «Арсенала». Сака забил единственный выездной победный гол в ворота «Астон Виллы» в Бирмингеме. Теперь у «Манчестер Юнайтед» 2 176 голов, у «Ливерпуля» 2 002, а у «Арсенала» — ровно 2 000.

У Артеты 15 игроков моложе двадцати пяти лет

Букайо Сака и Эмиль Смит-Роу – самые результативные молодые футболисты в АПЛ . Первому всего двадцать, второму двадцать один, а у них уже по 9 мячей, хотя ни тот, ни другой не играют в центре атаки. В заявке Артеты пятнадцать человек, которым нет двадцати пяти. Причем есть совсем молодые ребята, вроде Сака, Смита-Роу, Мартинелли, Локонга или Тавареша.

Из всей команды только Ляказетт является результативным ветераном – французу уже тридцать лет. Остальные голы в АПЛ забивают молодые, ведь второй возрастной голеадор Обамеянг теперь выступает за «Барселону». Фактически у «Арсенала» до трех ветеранов в основе – Джака, Партей и Ляказетт. Остальные футболисты, которые очень часто выходят на поле и приносят пользу, значительно моложе.

Хотя не стоит недооценивать мастерство всех, с кем Артета активно работает последние месяцы. Тот же Партей отвечает за прогресс в центре поля. Против «Астон Виллы» у него 88% точных передач, 5 выигранных единоборств, 2 отбора мяча, 2 перехвата. И даже в атаке время от времени Тома команде помогал. Пусть большинство комплиментов достается молодежи, вроде японца Томиясу, который ворвался в основу на правом фланге, но ветераны тоже в полном порядке.

Собрали 13 «сухих» матчей, поставят рекорд

Шесть сезонов назад собрали лишь 8 «сухарей». Пять сезонов назад – 10, дальше была серия из 12 и дважды из 13 матчей, когда «канониры» не пропускали в АПЛ . Теперь осталось до конца сезона еще целых десять поединков, а лучший результат прошлых лет уже повторили. Рамсдейл умудрился тринадцать раз уйти с поля без огорчения из-за действий напарников или собственной ошибки.

Парень, который притащил на подписание контракта с «Арсеналом» прах дедушки, не получает поддержки невероятной обороны, но прогресс в защитном направлении в целом по сезону есть. И сам голкипер спасал частенько – отразил 78.7% ударов, а именно 66 из 89. Рамсдейл пропустил 24 мяча, а еще три на совести Лено, который провел десять матчей с самым свежим поединком. Причина в том, как Рамсдейл сыграл против «Ливерпуля» накануне.

Аарон пропустил в ближний угол от Жоты, а потом не сумел прочитать прострел и позволил Фирмино красиво срезать мяч в сетку ворот. Но небольшой отдых не значит, что Рамсдейл не будет спасать в следующих поединках, как сделал Алиссон еще при счете 0:0. У «Арсенала» есть сильный голкипер, с которым можно мечтать о четвертой строчке по итогам сезона. А именно эту задачу «канониры» решают – вернуться в ЛЧ спустя пять сезонов. Напомним, что в прошлом году лондонцы впервые с 1995 года не попали в еврокубки.

Впереди 6 покупок и серия лондонских дерби

«Арсеналу» надо сыграть перенесенный матч против соседа из «Тоттенхэма». Также из сложных матчей остались игры против «Челси» и «Вест Хэма», еще двух соседей. Плюс домашний поединок против «Манчестер Юнайтед». Но в АПЛ не бывает легкого календаря. Главное – набрать ход. Артета добился первой за семь лет серии «Арсенала» из пяти выездных побед, а проигрывали в последнее время только мощному «Ливерпулю» в двух разных турнирах.

«Канониры» — команда молодая, но именно они сейчас стали фаворитами в борьбе за заветное четвертое место в АПЛ . К двадцать восьмому туру набрали ход, и хотя не такие результативные, как тройка лидеров, и даже командам Рангника и Конте по количеству голов уступают, в обороне, что забавно, играют чуть надежнее. Уайт, конечно, медлит, теряет соперников, как и его напарник, но Артета работает настолько активно, что оказался в списке потенциальных наставников для одного из самых богатых клубов мира.

Хотя вряд ли Микель собирается уйти сейчас. Ведь он только-только добился прогресса, а еще получит от руководства деньги на новичков. Артета определил позиции – два форварда, хавбек, вингер, левый центральный защитник и правый бек. Понятно, что отдельные новички будут для глубины состава, но возникают также имена под Лигу чемпионов. Например, «Арсенал» связывали с Коутиньо и Азаром. Пусть это «сбитые летчики», но опытные и высококлассные. Также важно искать нового форварда, если отдадут Ляказетта в другой клуб.

Впервые за долгое время появился шанс построить команду, которая будет набирать от матча к матчу, от месяца к месяцу. Даже поединок против «Ливерпуля» сложился для фаворита непросто. Осталось правильно определить форварда, который будет закрывать передачи от многочисленных плеймейкеров. Не случайно зимой Артета так отчаянно пытался переманить Влаховича, но Душан предпочел остаться в Италии, невзирая на скандальный выбор нового клуба. Исторически «Арсенал» — машина голов, но сейчас заметно, как не хватает форварда.

Если нападающий появится, то даже о плей-офф Лиги чемпионов с таким количеством талантов и Артетой во главе можно будет помечтать. Но для начала нужно завоевать саму путевку, ведь диспозиция постоянно меняется, фаворита выбрать непросто.