Португалия – Северная Македония. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф квалификации на ЧМ 2022 Португалия – Северная Македония, который состоится 29 марта 2022 года
Португалия
Первый матч квалификации Криштиану Роналду и компания смогли выиграть, хотя определенные проблемы в игре у команды наблюдались. Тем не менее, коллектив все еще и в игре и получили приятный сюрприз в виде следующего соперника Северной Македонии, ведь в большей массе болельщика ожидали увидеть противостояние с Италией. Однако оппонента нельзя недооценивать, как сделали это несколько дней назад чемпионы Европы, которые пропустят грядущий турнир.
24 марта сборная Португалии обыграла команду Турции (3:1), а 14 ноября уступила на своем поле Сербии (1:2).
Северная Македония
Команда совершила настоящую сенсацию в прошлом матче и футболисты уже отчасти стали национальными героями в своей стране. Тем не менее, коллектив поборется и за выход на Чемпионат Мира по футболу в Катар, приложив максимум усилий. За поражение более опытной и умелой португальской команде, вряд ли кто-то осмелится кинуть камень в сторону сборной Северной Македонии. Единственным преимуществом футболистов является отсутствие огромного давления, которое будет у португальцев.
24 марта Северная Македония обыграла на выезде сборную Италии (1:0), а 14 ноября обыграла на своем поле Исландию (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Португалия – 1.187
- Ничья – 7.34
- Победит Северная Македония – 17.4
Статистика
- Португалия проиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Северная Македония одержала победы в трех последних выездных встречах
- Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мяча
- Пять из семи последних домашних поединков Португалии закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Португалии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что второй сенсации в этом квартете не произойдет и хозяева нынешнего поединка смогут одержать уверенную победу.
Понятно, что по количеству созданных опасных моментов в полуфинал должны были проходить итальянцы. Они били по воротам в среднем каждые 3 минуты и порой ужасная нерасторопность топа спасала северомакедонцев от пропущенного гола. Но надо отметить и характер сборной среднего уровня, которая держалась весь матч под высоким прессингом и забила победный гол на 2 компенсированной минуте. Такой успех придаст футболистам уверенности в своих силах. К тому же до мундиаля остался только один шаг, что будет бить на мотивацию....
По качеству футбола португальцы обязаны проходить в финальную стадию ЧМ, но сделать это им будет не так просто. Путевка на мундиаль будет решаться при помощи одного матча. В таком случае каждый соперник делает ставку на прагматизм и осторожность и неважно оппонент какого уровня противостоит. Провалы немцев и итальянцев заставят Роналду с коллегами действовать осторожнее, что не приведет к разгрому аутсайдера.
Понятно, что по количеству созданных опасных моментов в полуфинал должны были проходить итальянцы. Они били по воротам в среднем каждые 3 минуты и порой ужасная нерасторопность топа спасала северомакедонцев от пропущенного гола. Но надо отметить и характер сборной среднего уровня, которая держалась весь матч под высоким прессингом и забила победный гол на 2 компенсированной минуте. Такой успех придаст футболистам уверенности в своих силах. К тому же до мундиаля остался только один шаг, что будет бить на мотивацию....
По качеству футбола португальцы обязаны проходить в финальную стадию ЧМ, но сделать это им будет не так просто. Путевка на мундиаль будет решаться при помощи одного матча. В таком случае каждый соперник делает ставку на прагматизм и осторожность и неважно оппонент какого уровня противостоит. Провалы немцев и итальянцев заставят Роналду с коллегами действовать осторожнее, что не приведет к разгрому аутсайдера.