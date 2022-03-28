Португалия – Северная Македония. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф квалификации на ЧМ 2022 Португалия – Северная Македония, который состоится 29 марта 2022 года

Португалия

Первый матч квалификации Криштиану Роналду и компания смогли выиграть, хотя определенные проблемы в игре у команды наблюдались. Тем не менее, коллектив все еще и в игре и получили приятный сюрприз в виде следующего соперника Северной Македонии, ведь в большей массе болельщика ожидали увидеть противостояние с Италией. Однако оппонента нельзя недооценивать, как сделали это несколько дней назад чемпионы Европы, которые пропустят грядущий турнир.

24 марта сборная Португалии обыграла команду Турции (3:1), а 14 ноября уступила на своем поле Сербии (1:2).

Северная Македония

Команда совершила настоящую сенсацию в прошлом матче и футболисты уже отчасти стали национальными героями в своей стране. Тем не менее, коллектив поборется и за выход на Чемпионат Мира по футболу в Катар, приложив максимум усилий. За поражение более опытной и умелой португальской команде, вряд ли кто-то осмелится кинуть камень в сторону сборной Северной Македонии. Единственным преимуществом футболистов является отсутствие огромного давления, которое будет у португальцев.

24 марта Северная Македония обыграла на выезде сборную Италии (1:0), а 14 ноября обыграла на своем поле Исландию (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 1.187

Ничья – 7.34

Победит Северная Македония – 17.4

Статистика

Португалия проиграла только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Северная Македония одержала победы в трех последних выездных встречах

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Пять из семи последних домашних поединков Португалии закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Португалии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что второй сенсации в этом квартете не произойдет и хозяева нынешнего поединка смогут одержать уверенную победу.