Будущее российского футбола: возможная дисквалификация и переход в Азиатскую конфедерацию

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вчера, 18:18

Рисуем новую реальность.

Конгресс ФИФА в Дохе задаст новый вектор российского футбола

В четверг, 31 марта, состоится заседание конгресса ФИФА в Дохе. Конгресс ФИФА — высший законодательный орган Международной федерации футбола, первый съезд состоялся в 1904 году в Париже, а регулярными собрания стали с 1923-го. Самая долгая пауза образовалась во время Второй мировой войны — между 1938-м и 1946-м, а еще отличают очередные и внеочередные заседания Конгресса ФИФА .

Из того, что важно знать сейчас: Конгресс ФИФА собирается каждый год, местом сбора может быть выбрана любая точка планеты, где играют в футбол (в XXI веке собирались на Багамских островах, в Марокко и на Маврикии). Но в годы чемпионатов мира Конгресс ФИФА заседает в странах-хозяйках чемпионатов мира. В 2018-м собирались в Москве, а теперь встретятся в Дохе, столице Катара.

Так вот, на ближайшем заседании Конгресса ФИФА 31 марта помимо прочего будет определено будущее российского футбола: на Конгресс вынесен вопрос о приостановке или исключении членства РФС в ФИФА . Как сообщает Нобель Арустамян, в начале марта включение судьбоносного для нас вопроса в повестку Конгресса казалось маловероятным, в ФИФА хотели повременить с радикальными решениями хотя бы до лета.

ФИФА не заинтересована в отстранении России от международного футбола

В Конгресс включены представители 211 национальных футбольных ассоциаций, входящих в ФИФА . Каждый член ФИФА , будь то Германия, США или Папуа — Новая Гвинея, имеет один голос в Конгрессе, при этом каждый делегат при определенной поддержке коллег может выдвинуть на голосование тот или иной вопрос.

ФИФА оказалась под давлением нескольких федераций, настойчиво призывавших к обсуждению судьбы РФС на очередном заседании Конгресса. Игнорировать эту тему не получилось бы в любом случае, учитывая воинственный настрой разгоняющих санкции в отношении футбольной России федераций. В некотором смысле пришлось играть на опережение, вопрос в любом случае подняли бы на Конгрессе в Дохе.

ФИФА , в отличие от других спортивных организаций, не спешила подвергать российский футбол категорическому остракизму, тем более юридических оснований для этого нет, есть только мнение части футбольного сообщества. Отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ -2022 было понятным решением в моменте, ведь ФИФА , по сути, пришлось выбирать между своими интересами и судьбой одной национальной федерации, повлиял и радикальный отказ Польши, Чехии и Швеции играть стыки со сборной России.

Посыпать голову пеплом рано, но угроза реальная

Учитывая очевидный курс ФИФА на сглаживание углов и желание отложить принятие радикальных решений до лета, обсуждение судьбы РФС может в принципе не повлечь за собой каких-либо судьбоносных резолюций. Люди с разными мнениями получат доступ к трибуне, выскажутся, потом сформулируют какое-нибудь общее мнение Конгресса ФИФА с призывом к прекращению военных действий и пообещают рассмотреть вопрос более детально в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на отнюдь не футбольных полях. Это самый благоприятный для нас исход: недовольные выскажутся, позиция ФИФА выльется в слова, РФС погрозят для вида.

Следующие варианты уже гораздо менее приятные и подразумевают под собой рассмотрение вопроса о той или иной форме санкций, которые должны быть применены к РФС и российскому футболу в целом. Опять же, мы должны напомнить, что в ФИФА 211 членов, и далеко не все жаждут втоптать спорт в политику. То есть даже в случае вынесения на голосование вопросов об исключении/отстранении/приостановлении деятельности РФС как члена ФИФА сторонники крайних мер могут не набрать большинство голосов.

Дисквалификация на пару лет или бессрочная приостановка членства РФС в ФИФА

Нобель Арустамян обозначает два варианта санкций против российского футбола, якобы активно обсуждаемых в кулуарах:

1. Дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания.

2. Бессрочная приостановка членства РФС . Только через неопределенное время Россия сможет вернуться к вопросу о своем статусе.

Понятно, что речь идет либо о временной приостановке деятельности РФС в качестве члена ФИФА , либо о безвременной. Вместе с тем опция №1 представляет собой вполне реалистичный сценарий развития событий, учитывая огромное желание как-нибудь наказать российский футбол. Под такую программу и голоса будет набрать легче, в то время как опция №2 многим покажется чрезмерной, ведь речь идет об исключении России из футбольной семьи, что создаст опасный прецедент.

РФС может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

Лично я отказываюсь верить в бессрочную приостановку членства РФС в ФИФА , а вот вариант с двухлетним баном выглядит вполне вероятным. Как и возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола, пусть бывший глава РФС и назвал это чушью.

Во-первых, механизм перехода из одной конфедерации в другую имеется: это подтверждают относительно свежие примеры Израиля, Казахстана (из Азии в Европы) и Австралии (из Океании в Азию). Во-вторых, европейские сборные из «недружественных стран» могут и дальше становиться в позу, как Польша, Чехия и Швеция, что поставит под удар интересы УЕФА , в то время как в Азии таких настроений в большинстве стран нет.