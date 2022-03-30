«Сампдория» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Рома», который состоится 3 апреля 2022 года

«Сампдория»

«Сампдория» выиграла два матча из пяти последних в чемпионате Италии и располагается в нижней части турнирной таблицы, а именно на 15 месте. В активе клуба 29 набранных очков, а отрыв от зоны вылета составляет семь очков, что говорит о необходимости набирать очки в ближайших поединках, чтобы обезопасить себя от понижения в классе. Предстоящий матч с «Ромой» будет очень сложным, но моменты у ворот соперника определенно будут появляться.

20 марта «Сампдория» обыграла на выезде «Венецию» (2:0), а 12 марта на своем поле уступил «Ювентусу» (1:3).

«Рома»

Римский клуб в последних матчах редко проигрывает и старается вернуть свои позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда занимает пятое место с 51 очком и отставание от ближайшего соперника составляет восемь очков, что отыграть будет не так просто до окончания чемпионата. В игре с нестабильной «Сампдорией» у «волков» будут хорошие шансы набрать три очка и по возможности сократить отставание от прямых конкурентов.

20 марта «Рома» выиграла принципиальный матч у «Лацио» в римском дерби (3:0), а 17 числа сыграл вничью с «Витессом» (1:1) в Лиге Конференций.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 4.35

Ничья – 3.72

Победит «Рома» – 1.9

Статистика

«Сампдория» проиграла семь последних матчей из десяти во всех турнирах

Пять из десяти последних встреч «Ромы» завершились ничейным результатом

Пять из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рома» выиграла четыре из семи последних матчей у «Сампдории»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды показывают разный уровень и стиль футбола, поэтому матч обещает быть интересным и богатым на события. Предполагаем, что гости могут вырвать минимальную победу в этой встрече.