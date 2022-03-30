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«Сампдория» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:42
«Сампдория» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Рома», который состоится 3 апреля 2022 года

«Сампдория»

«Сампдория» выиграла два матча из пяти последних в чемпионате Италии и располагается в нижней части турнирной таблицы, а именно на 15 месте. В активе клуба 29 набранных очков, а отрыв от зоны вылета составляет семь очков, что говорит о необходимости набирать очки в ближайших поединках, чтобы обезопасить себя от понижения в классе. Предстоящий матч с «Ромой» будет очень сложным, но моменты у ворот соперника определенно будут появляться.

20 марта «Сампдория» обыграла на выезде «Венецию» (2:0), а 12 марта на своем поле уступил «Ювентусу» (1:3).

«Рома»

Римский клуб в последних матчах редко проигрывает и старается вернуть свои позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда занимает пятое место с 51 очком и отставание от ближайшего соперника составляет восемь очков, что отыграть будет не так просто до окончания чемпионата. В игре с нестабильной «Сампдорией» у «волков» будут хорошие шансы набрать три очка и по возможности сократить отставание от прямых конкурентов.

20 марта «Рома» выиграла принципиальный матч у «Лацио» в римском дерби (3:0), а 17 числа сыграл вничью с «Витессом» (1:1) в Лиге Конференций.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сампдория» – 4.35
  • Ничья – 3.72
  • Победит «Рома» – 1.9

Статистика

  • «Сампдория» проиграла семь последних матчей из десяти во всех турнирах
  • Пять из десяти последних встреч «Ромы» завершились ничейным результатом
  • Пять из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Рома» выиграла четыре из семи последних матчей у «Сампдории»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды показывают разный уровень и стиль футбола, поэтому матч обещает быть интересным и богатым на события. Предполагаем, что гости могут вырвать минимальную победу в этой встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 18:39
Сампдория вполне может дать бой Роме. Подопечные Джампаоло, во-первых, будут свежими после паузы. Во-вторых, они сыграют на своем поле. В-третьих дополнительно мотивировать их будет тот факт, что в случае поражения зона вылета может оказаться очень близко. Рома на выездах не блещет, но свои очки набирает исправно. Кроме того, римляне, как и соперник, тоже достаточно мотивированы (борьбой за еврокубки). Класс выше именно у гостей. Но не забываем, что в последние годы Сампа на своем поле давала им серьезные бои.
Мой прогноз - "ОЗ - да".
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