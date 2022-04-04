«Лейпциг» — «Аталанта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:08

«Лейпциг»

Не принимал участия на стадии 1/8 финала Лиги Европы, так как его соперник московский «Спартак» был дисквалифицирован из турнира. В немецком же чемпионате коллектив выглядит убедительно и продолжает борьбу за медали и путевку в Лигу чемпионов. После 28 игр клуб находится на четвертом месте с отставанием от «Байера» всего на три очка.

20 марта «Лейпциг» расписал нулевую ничью с «Айтрахтом» из Франкфурта, а 2 апреля неожиданно разгромил на выезде дортмундскую «Боруссию» (4:1) .

«Аталанта»

Подопечные Джан Пьеро Гасперини проводят свой е самый лучший сезон. Конечно, на это есть свои объективные причины. , но несмотря на все трудности, коллектив продолжает бороться за еврокубковые путевки на будущий сезон, а также на трофей ЛЕ . В 1/8 финала клуб из Бергамо спокойно прошел по сумме двух матчей немецкий «Байер» (4:2).

20 марта «Аталанта» с минимальным счетом (1:0) переиграл на выезде «Болонью», а 2 числа команда сгорела дома «Наполи» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лейпциг» – 1.91

Ничья – 4

Победит «Аталанта» – 3.96

Статистика

Беспроигрышная серия «Лейпцига» насчитывает 10 игр

«Аталанта» в гостях выиграла три из четырех последних поединков

Три из четырех последних встречи «Лейпцига» закончились результатом «обе забьют»\

Три из четырех последних матчей «Аталанты» завершились результатом тотал меньше 2.5

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4. Несмотря на то, что немецкий клуб фаворит встречи, «Аталанта» приедет с намерением показать хороший уровень футбола и увезти положительный результат. Предлагаем рискнуть и сделать ставку именно на ничейный исход.