Лэмпард не оживил «Эвертон». «Ириски» могут вылететь из элиты впервые за 68 лет

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вчера, 08:05

На багаже Бенитеса.

Тревожная реальность

Восьмой по стоимости состав в АПЛ после 29 игр идет на 17-м месте. Предположи такое перед началом сезона вслух где-нибудь в «синей» части Ливерпуля, проблемы возникли бы моментально. 10-е место по итогам прошлого сезона вызывало у фанатов скрежет зубами, какие чувства они испытывают сейчас, за 9 игр до конца, представить нетрудно.

Приход Рафаэля Бенитеса к рулю «Эвертона» перед сезоном-2021/22 обескуражил многих. Назначение возглавлявшего 6 лет «Ливерпуль» (с 2004-го по 2010-й) испанца вызвало бурю негатива со стороны болельщиков. Но отодвигая фанатско-тренерские терки в сторону, не порадовали поклонников и результаты команды при Рафе, попрощавшегося с клубом в середине января и оставившего команду на 15-м месте с 19 очками.

Знали, что легко не будет. С первого дня мой штаб и я работали с полной самоотдачей. У нас не было хороших результатов, но из-за финансовой ситуации и травм, с которыми мы столкнулись, все стало еще сложнее. Сейчас в футболе ждут немедленных результатов... Думаю, мы бы стали играть лучше, если бы все наши игроки были бы в обойме. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас на протяжении этого времени. Желаю успехов «Эвертону».

На роль спасителя легендарного клуба пресса сватала многих, а 31 января его имя стало известно всем — Фрэнк Лэмпард, начинавший тренерскую карьеру в «Дерби Каунти», а затем получивший, возможно, авансом, первый состав «Челси», с которым в итоге не справился.

Помимо приглашения легенды английского футбола клуб поработал в январе и с трансферами — пришли защитники Виталий Миколенко (23,5 млн евро, из «Динамо» Киев) и Натан Паттерсон (14 млн, из «Рейнджерс»), хавбеки Анвар Эль-Гази (аренда из «Астон Виллы»), Донни ван де Бек (аренда из «Ман Юнайтед») и Деле Алли (бесплатный трансфер из «Тоттенхэма»). Казалось бы, хуже точно не будет, но ожидания не оправдались.

Грустная серия

Зашёл Лэмпард в «Эвертон» красиво — начал с разгромной победы в 1/16 финала Кубка Англии над «Брентфордом» со счетом 4:1. Однако про оптимизм фанаты «ирисок» стали постепенно забывать именно после этой игры. В следующих 11 встречах, учитывая кубковые, мерсисайдцы одержали всего 3 победы, поражений нахватали 8. В итоге подопечные Лэмпса покинули розыгрыш Кубка на стадии 1/4 финала, а в таблице АПЛ опустились на 17-ю строчку, от зоны вылета на данный момент их отделяет 1 балл.

Почему не получается? Бенитес столкнулся с травмами ключевых игроков прямо на старте, выбыли форварды Калверт-Льюин и Ришарлисон, последний восстановился в середине января, но с того момента отметился лишь 3 голами, а количество упущенных моментов неслабо удивляет фанатов. У Калверта-Льюина ситуация почти идентичная. Конфликт Рафы с защитником Люка Динем, в итоге ушедшим зимой в «Астон Виллу», положительных эмоций также не добавил. Уход Хамеса в катарский «Аль-Райан» в сентябре теперь видится ошибкой, хотя на тот момент логика прослеживалась.

Помимо этого, по просьбе Бенитеса еще осенью руководство клуба рассталось с несколькими членами тренерского штаба, годами помогавших строить команду. Добавим к этому неравноценную основе скамейку запасных, и на момент прихода Лэмпарда получается полуразрушенная команда с низкой мотивацией. За последние сезоны «Эвертон» потратил большие суммы на игроков, в итоге не сумевших показать себя на топ-уровне, а безальтернативность в защите приводит к регулярно пропущенным 2-3 голам за игру.

Адская концовка

Наведаться к клубным врачам за успокоительным Лэмпарду не помешает — в оставшихся матчах сезона «Эвертону», помимо «Уотфорда», «Кристал Пэласа» и «Брентфорда», предстоит встретиться с «Ман Юнайтед», «Ливерпулем», «Челси», «Арсеналом» и 2 раза с «Лестером». Конечно, загнанный в угол зверь, еще и со статусом одной из легенд АПЛ , в такой ситуации может показать клыки, но на бумаге все выглядит довольно тревожно.

Текущий сезон является 119-м для «ирисок» в высшем дивизионе чемпионата Англии, это абсолютный рекорд среди всех английских клубов. Чемпионских титулов у «Эвертона» 9 — четвёртый результат. Помимо этого, клуб непрерывно играет в высшем дивизионе с 1954 года, является одним из клубов-основателей АПЛ в 1992 году и одним из клубов-основателей Футбольной лиги Англии в 1888-м. Потерять такого игрока хоть на один сезон будет максимально печально. «Очищение» Чемпионшипом — вариант болезненный, но не всегда рабочий.

Стоит отметить, что Лэмпард видит ситуацию под иным углом:

Все складывается против нас: решения, эпизоды в игре, красные карточки. Не могу винить игроков, их характер и футбол в целом. В игре есть много позитива, у нас еще 10 матчей.

Так Фрэнк рассуждал после матча с «Вест Хэмом», в котором «ириски» уступили 1:2. Возможно, оптимизма у тренера поубавилось после следующей игры, в которой команду постигло поражение от «Бернли» (2:3), с которым «Эвертон» за выживание как раз и борется.

Sky Sports по свежим следам сообщает, что руководство клуба не верит, что увольнение Лэмпарда улучшит их шансы остаться в АПЛ . При этом боссы не отрицают возможной отставки до конца сезона, если ситуация ухудшится до критической.