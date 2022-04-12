Непроходимый Макелеле, молодой Роббен и такой разный Азар. Футболисты, которые объединяют «Реал» и «Челси»

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вчера, 20:10

С ними дядьки Жозе и Карло.

Вратарь

Тибо Куртуа (Бельгия)

В «Челси» (2014-2018): 154 матча/4 титула (чемпионат Англии — 2; Кубок Англии; Кубок Английской Лиги).

В «Реале» (с 2018-го): 172 матча/4 титула (чемпионат Испании; Суперкубок Испании — 2; Клубный чемпионат мира).

Подписал контракт с «Челси» в 2011 году, после чего три сезона отыграл за мадридский «Атлетико» на правах аренды. Основной страж ворот «Реала» и один из лучших голкиперов планеты здесь и сейчас.

Защитники

Жереми Нжитап (Камерун)

В «Реале» (1999-2002): 76 матчей, 2 гола/3 титула (Лига чемпионов — 2; чемпионат Испании).

В «Челси» (2003-2007): 109 матчей, 4 гола/6 титулов (чемпионат Англии — 2; Кубок Англии; Кубок Английской Лиги — 2; Суперкубок Англии).

Олимпийский чемпион Сиднея и двукратный чемпион Африки в составе сборной Камеруна отметился в золотых составах «Реала» и «Челси», а ведь до попадания в «Королевский клуб» африканца помотало по свету: Жереми по юности выступал в Парагвае и Турции.

Майкл Эссьен (Гана)

В «Челси» (2005-2014): 256 матчей, 25 голов/9 титулов (Лига чемпионов; чемпионат Англии — 2; Кубок Англии — 4; Кубок Английской Лиги; Суперкубок Англии).

В «Реале» (2012-2013): 35 матчей, 2 гола/0 титулов.

Заметный футболист в истории «Челси» за «Реал» отыграл только один сезон на правах аренды: Моуриньо позвал Майкла на подмогу в Мадрид. Основное амплуа Майкла — опорный полузащитник, но он не раз и не два играл в обороне, причем не только в центре, но и справа.

Рикарду Карвалью (Португалия)

В «Челси» (2004-2010): 210 матчей, 11 голов/10 титулов (чемпионат Англии — 3; Кубок Англии — 3; Кубок Английской Лиги — 2; Суперкубок Англии — 2).

В «Реале» (2010-2013): 77 матчей, 3 гола/3 титула (чемпионат Испании; Кубок Испании; Суперкубок Испании).

Карвалью — человек Моуриньо, они еще в «Порту» вместе выигрывали Лигу чемпионов. И в «Челси», и в «Реал» Рикарду приводил Жозе.

Маркос Алонсо (Испания)

В «Реале» (2010): 1 матч/воспитанник клуба (1999-2008)

В «Челси» (с 2016-го): 202 матча, 27 голов/6 титулов (Лига чемпионов; Лига Европы; чемпионат Англии; Кубок Англии; Клубный чемпионат мира; Суперкубок УЕФА ).

У Алонсо всего несколько минут за первую команду родного клуба: в апреле 2010-го Мануэль Пеллегрини выпустил его в самой концовке матча с «Расингом» вместо Гонсало Игуаина. Маркос сыграл пару минут в одной команде с Касильясом, Гути, Раулем, Марсело и Криштиану Роналду. Главным клубом в профессиональной карьере Алонсо стал «Челси», за который испанец провел больше 200 матчей и выиграл все свои титулы.

Полузащитники

Клод Макелеле (Франция)

В «Реале» (2000-2003): 145 матчей, 2 гола/7 титулов (Лига чемпионов; чемпионат Испании — 2; Суперкубок Испании — 2; Суперкубок УЕФА ; Межконтинентальный кубок).

В «Челси» (2003-2008): 217 матчей, 2 гола/6 титулов (чемпионат Англии — 2; Кубок Англии; Кубок Английской Лиги — 2; Суперкубок Англии).

Человек, который профессионально «таскал рояль» в «Реале» за звездами, но ушел в «Челси», не получив от Флорентино Переса повышение зарплаты. Уход трудяги Макелеле считается одной из причин провала первых «Галактикос».

Матео Ковачич (Хорватия)

В «Реале» (2015-2018): 109 матчей, 3 гола/9 титулов (Лига чемпионов — 3; чемпионат Испании; Суперкубок Испании; Суперкубок УЕФА — 2; Клубный чемпионат мира — 2).

В «Челси» (с 2018-го): 178 матчей, 4 гола/4 титула (Лига чемпионов; Лига Европы; Суперкубок УЕФА ; Клубный чемпионат мира).

В «Реале» был на подстраховке у трио хавбеков-чародеев Каземиро-Кроос-Модрич, зато искупался в лигочемпионских триумфах. Выиграл Кубок чемпионов и с «Челси», что делает Матео одним из самых титулованных футболистов престижного турнира.

Хуан Мата (Испания)

В «Реале»: 0 матчей/воспитанник клуба (2003-2007)

В «Челси» (2011-2014): 135 матчей, 32 гола/3 титула (Лига чемпионов; Лига Европы; Кубок Англии).

В 15 лет перебрался в «Реал» из «Овьедо», закончил футбольное обучение в Мадриде, но пробиться в первую команду не сумел. Зато в «Челси» оставил о себе добрую память: Мата — один из соучастников первой победы «синих» в Лиге чемпионов, фанаты дважды выбирали его игроком года (2012, 2013). Аналогичной чести удостаивались и другие футболисты из этой импровизированной команды: Эссьен (2007), Азар (2014, 2015, 2017 и 2019), Ковачич (2020).

Нападающие

Эден Азар (Бельгия)

В «Челси» (2012-2019): 352 матча, 110 голов/6 титулов (Лига Европы — 2; чемпионат Англии — 2; Кубок Англии; Кубок Английской Лиги).

В «Реале» (с 2019-го): 65 матчей, 6 голов/3 титула (чемпионат Испании; Суперкубок Испании — 2).

Без преувеличения легендарный футболист для «Челси» (входит в топ-5 лучших бомбардиров в истории клуба, второй среди иностранцев) оказался настоящей обузой для «Реала», куда перешел 2019 году за 115 миллионов евро. Эден перманентно травмирован, вот и в концовке этого сезона он уже не помощник «сливочным».

Арьен Роббен (Нидерланды)

В «Челси» (2004-2007): 106 матчей, 19 голов/6 титулов (чемпионат Англии — 2; Кубок Англии; Кубок Английской Лиги — 2; Суперкубок Англии).

В «Реале» (2007-2009): 65 матчей, 13 голов/2 титула (чемпионат Испании; Суперкубок Испании).

Роббен прочно ассоциируется с мюнхенской «Баварией», но еще до переезда в Германию голландец успел поиграть за топ-клубы в Англии и Испании.

Альваро Мората (Испания)

В «Реале» (2010-2014, 2016-2017): 95 матчей, 31 гол/8 титулов (Лига чемпионов — 2; чемпионат Испании — 2; Кубок Испании — 2; Суперкубок УЕФА ; Клубный чемпионат мира).

В «Челси» (2017-2019): 72 матча, 24 гола/1 титул (Кубок Англии).

Был полезен в «Реале» в качестве игрока подмены, однако настоящий топ-форвард из Мораты не получился, что стало очевидно в Лондоне, где он не справился с обязанностями ведущего нападающего. Мастерства у Альваро достаточно, но испанец уязвим ментально.

Тренеры

Жозе Моуриньо (Португалия)

В «Челси» (2004-2007, 2013-2015): 320 матчей, 63.8% побед/8 титулов (чемпионат Англии — 3; Кубок Англии; Кубок Английской Лиги — 3; Суперкубок Англии).

В «Реале» (2010-2013): 178 матчей, 71.9% побед/3 титула (чемпионат Испании; Кубок Испании; Суперкубок Испании).

Карло Анчелотти (Италия)

В «Челси» (2009-2011): 109 матчей, 62.4% побед/3 титула (чемпионат Англии; Кубок Англии; Суперкубок Англии).

В «Реале» (2013-2015, с 2021-го): 164 матча, 74.3% побед/5 титулов (Лига чемпионов; Кубок Испании; Суперкубок Испании; Суперкубок УЕФА ; Клубный чемпионат мира).

Два великих тренера возглавляли и «Реал», и «Челси», а один до сих пор при деле. Карло Анчелотти уже выигрывал с «Мадридом» Лигу чемпионов, причем долгожданную «Десиму», а если станет чемпионом Испании в этом сезоне, то соберет национальные титулы во всех пяти ведущих чемпионатах Европы.