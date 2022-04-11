Разбитые ЦСКА, «Арсенал» и «Локо» сообразили на троих. Антисборная 24-го тура РПЛ

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вчера, 21:32

Футболисты из трех команд в сборной антигероев.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Выбор между Левашовым, Худяковым и Акинфеевым. Первые двое пропустили много, но совершили по шесть-семь сэйвов, чем уберегли свои команды от неприличных результатов, а вот в ворота ЦСКА залетело почти все, что могло.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Локомотив»)

Потерял Байрамяна в эпизоде с первым пропущенным голом, а во втором тайме сыграл рукой в своей штрафной, что привело к назначению пенальти.

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Фернандес сыграл не на своей родной позиции на фланге, а в тройке центральных защитников. Эксперимент, очевидно, оказался неудачным. Один из худших, если вообще не худший матч Марио за ЦСКА . Опытный футболист не понимал, куда бежать и что делать.

Яка Бийол ( ЦСКА )

Не лучше Фернандеса сыграл и Бийол, который то и дело оказывался рядом с голами в ворота ЦСКА , но не мог помешать футболистам «Химок». Оборона «армейцев» провалилась и структурно, и индивидуально.

Марк Мампасси («Локомотив»)

У «Локомотива» очень авантюрная пара центральных защитников. Возможно, рядом с опытными партнерами Мампасси и Едвай смогли бы сыграть полезно, но вместе представляют дикую смесь из позиционных ошибок и потери концентрации. Марк вообще постоянно пускает за спину и заигрывается, обнажая зоны перед воротами.

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Пока просто великий трансфер «Локомотива»: прошлым летом отдали 5 миллионов евро за футболиста, который в 19 матчах получил уже три красных карточки. Вот и в матче с «Ростовом» подвел команду.

Полузащитники

Жан-Филип Гбамен ( ЦСКА )

Проблемы обороны ЦСКА во многом связаны с пассивной игрой в центре поля. Гбамену в матче с «Химками» не хотелось вступать в отбор, а его неряшливая потеря в концовке игры привела к четвертому голу и лишила «армейцев» шансы на очки.

Георгий Костадинов («Арсенал»)

У «Арсенала» тоже не работала полузащита, атаки «Спартака» легко докатывались до ворот, Костадинов странным образом отрезал себя от игры. В концовке Георгий переместился на позицию центрального защитника и не лучшим образом сыграл в эпизоде с третьим пропущенным мячом.

Алексис Бека Бека («Локомотив»)

ЭСК РФС признал, что Бека Бека следовало удалить в матче со «Спартаком». В матче против «Ростова» француз словно сам наложил на себя дисквалификацию Алексис выдал ужасный по качеству первый тайм, после которого был заменен: всего 9 точных передач за 45 минут, нулевая игра в отборе и борьбе.

Нападающие

Ян Кухта («Локомотив»)

Кухта, как и Бека Бека, провел на поле только первый тайм. Даже гол забил, но его отменили из-за офсайда. Это был редкий случай, когда Ян появился в кадре. Всего за 45 минут он сделал 7 касаний мяча и отдал 4 передачи. Форвард-невидимка.

Джордже Деспотович («Арсенал»)

Деспотович чуть больше был вовлечен в игру в матче со «Спартаком», но эффективность сербского форварда оказалась нулевой. Обычно Джордже в центре внимания, особенно в матчах против больших команд РПЛ , но в этот раз ничем не запомнился.

Тренер

Марвин Коммпер («Локомотив»)

В тренерской номенклатуре «Локомотива» в этом сезоне черт ногу сломит, но за подготовку команды к матчам сейчас несет ответственность этот немецкий специалист. Березуцкие начудили с тактикой против «Химок», «Арсенал» был никаким в Москве, но «Локомотив» оставил самое удручающее впечатление. Один против всех и все по одному. Возможно, уход Лоськова и Пашинина из тренерского штаба сказался.

Хамство тура. Кингс Кангва и тульский «Арсенал»

Я категорически против любых запретов на критику футбольных арбитров, которые периодически грозятся ввести в РПЛ . Не нужно делать из судей священных коров, они такие же участники матча, как и футболисты, их работа однозначно подлежит всестороннему обсуждению, в том числе официальными лицами клубов и непосредственными участниками матчей. Нужно обращать внимание на эпизоды, задавать вопросы и требовать ответов, искать логику и создавать прецеденты, чтобы в следующий раз спрашивать еще строже. Любые конструктивные дискуссии и критика не только допустимы, они нужны, важны и полезны.

Но если футболист называет арбитра д***мом, а руководитель клуба его поддерживает, то здесь нужно обнажать карающий меч правосудия и наказывать жестко — штрафами, дисквалификациями и временным отстранением от футбольной деятельности, тем более и Кингс Кангва, и Гурам Аджоев просто переложили не Безбородова ответственность за безобразный матч команды.

У Кангва уже была желтая карточка, когда он взялся исполнять стандарт. Безбородов четко приказал исполнять по свистку, но стоило арбитру повернуться спиной, Кингс пнул мяч партнеру. Очень умно, ничего не скажешь. Аджоев убежден, что судьи сломали игру, отменив «чистый гол» в ворота «Спартака», но забывает, что до этого Безбородов в пограничной ситуации принял решение не наказывать «Арсенал» одиннадцатиметровым даже после просмотра VAR .

Что касается не засчитанного гола Радаковича, то на повторах видно, как Урош разгибает локтевые суставы, держа руки на Жиго. Факт толчка налицо, а его интенсивность оценить проблематично, не будучи объектом физического воздействия. Кому-то кажется, что француз должен стоять на ногах крепче, но в первом туре у «Спартака» в похожей ситуации отобрали гол в ворота «Рубина» из-за толчка Зобнина, и тогда ЭСК признала решение арбитров верным. Интересно, что судил матч в Казани тот же Безбородов.