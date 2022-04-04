«Двоечники» из «Рубина» и кошмарные арбитры. Антисборная 23-го тура РПЛ

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вчера, 21:30

Невезучие.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Снова пропускает больше всех вратарей в туре. Три мяча от «Химок» это почти так же больно, как шесть от ЦСКА . Дюпин не главный виновник поражения, но в топ-форме он выручал «Рубин» в сложных ситуациях, а сейчас пропускает.

Защитники

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Футбола в московском дерби было мало, но если о чем-то и говорить, то о флангах «Спартака», которые в очередной раз не сработали. С уходом Айртона открылась вакансия в стартовом составе для Даниила Хлусевича, но вся злость и настырность игрока молодежной сборной России, которой он запомнился по матчам за «Арсенал», куда-то пропала. Прямолинейные решения и чрезмерная осторожность, как в эпизоде с пропущенным голом.

Виктор Мелехин («Ростов»)

Талантливый парень и, наверное, перспективный, но в 18 лет только уникумы успешно играют в центре защиты. У Мелехина хороший объем работы с мячом, Виктор неплох на втором этаже, когда успевает занять правильную позицию, однако его ошибки топят команду. Первый гол «Нижнего Новгорода» пришел с потери Мелехина, во втором голевом эпизоде занял неправильную позицию, в результате чего защита сложилась гармошкой, и забивал забытый на дальней штанге Стоцкий.

Монтассар Тальби («Рубин»)

Конкурс на худшего защитника «Рубина» в матче с «Химками» объявляется открытым. Тальби буквально стал автором ассиста на Кухарчука (неудачно прервал передачу) и поучаствовал в случившемся на 90-й минуте затмении.

Егор Тесленко («Рубин»)

Можно вечно смотреть, как течет вода, как горит огонь, и как пять обороняющихся игроков «Рубина» располагаются в своей штрафной, когда «Химки» забивают победный мяч. Амплуа Тесленко в этом эпизоде — «никакой».

Илья Самошников («Рубин»)

Самое поразительное, что всегда был рядом с забивавшими футболистами «Химок», но каждый раз оставался зрителем из-за того, что выключался в последний момент. Проиграл верховую борьбу Кухарчуку — замер на месте, через пару минут преследовал Илью, чтобы остановиться за секунду до гола. Когда забивал Волков, держал столб казанского воздуха.

Полузащитники

Горан Чаушич («Арсенал»)

Кровожадный отбор в концовке первого тайма обернулся прямой красной карточкой. Сыграл с риском нанести здоровье сопернику и оставил «Арсенал» в меньшинстве. Туляки не проиграли «Ахмату» вдесятером, но сейчас нужны победы, чтобы выбраться из опасной зоны.

Никита Кривцов («Краснодар»)

Устроился на желтую карточку на 9-й минуте, а через 45 секунд мог получить вторую, когда пошел в грязный отбор против Лаксальта. Не умная игра. На исходе получаса хавбека пришлось менять из соображений безопасности — напрашивался на удаление.

Хесус Медина ( ЦСКА )

Новичков ЦСКА принято хвалить, но Медина пока самая противоречивая фигура. Идеально сыграл против «Рубина», но именно с его потери начались неприятности ЦСКА в игре с «Уралом». Не хватает расчетливости и методичности.

Нападающие

Максим Глушенков («Крылья Советов»)

За проведенный на поле час запомнился одним ударом и полетами ниже радаров. Очень низкая вовлеченность в игру, стремящаяся к нулю эффективность.

Владимир Ильин («Краснодар»)

Один раз Бальбуэна заработал желтую карточку за фол на Ильине, во второй раз Владимир пытался выпросить пенальти, когда зацепился за ногу соперника на входе в штрафную. В третий и последний раз напомнил о себе во время замены.

Тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)

«Рубин» проиграл третий матч подряд, Леонид Слуцкий не выглядит человеком, у которого все под контролем, а «Рубин» скорее похож на команду без тренера из-за бесконечных ошибок, которые идут от неорганизованности. Но по-прежнему готов работать в Казани вечно.

Потерянное дерби. «Локомотив» — «Спартак»

К сожалению, в Российской Премьер-Лиге не умеют пользоваться прогнозом погоды и принимать сложные, но необходимые решения. Весь принцип российского футбола сводится к нежеланию что-либо решать в принципе и русскому «авось». За несколько дней до московского дерби на « РЖД -Арене» синоптики обещали не по-апрельский обильный снегопад в Москве, но футбол должен был состояться при любой погоде.

В итоге, матч «Локомотива» и «Спартака» начался с часовым опозданием из-за неготовности поля, то есть зрители мерзли на трибунах лишний час, а игра с повышенным риском для здоровья, в которую заставили играть футболистов, была совсем не похожа на футбол в первом тайме и чуть больше во втором, когда интенсивность снегопада снизилась. Зрелищем это точно не назовешь, РПЛ бездарно утопила в снегу одну из своих главных афиш. Нежелание принимать решение о переносе ни на одном из возможных этапов попросту лишило всех нас дерби.

Ужас 23-го тура. Бессмысленное и беспощадное судейство

Есть расхожее выражение о футбольных командах и футболистах — «не вышли на поле», то есть формально присутствовали, но не играли так, как должны. Так вот, на многие матчи 23-го тура не вышли арбитры. Вернее, вышли, но со своими прямыми обязанностями не справились. В Краснодаре «Динамо» выиграло благодаря смешному пенальти, который изобрели Федор Смолов, Алексей Сухой и его VAR -ассистенты.

Перед матчем «Локомотива» и «Спартака» объявили, что линии определения положения «вне игры» с помощью VAR не откалиброваны, но это не помешало отменить гол Квинси Промеса из-за определенного «на глаз» офсайда. Требуются пояснения по протоколу. Без внимания видеоассистенты оставили фол Бека-Бека на Мартинсе: было попадание шипами в голень сопернику, видели много таких удалений, но Сергея Карасева не позвали к монитору.