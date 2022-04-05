Сборная 23-го тура РПЛ. Худяков в снегу и крутые борцы за выживание

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вчера, 10:23

«Соккер.ру» собрал футбольных героев.

Вратарь

Даниил Худяков («Локомотив») – лучший игрок тура

В матче, перенесенном на час из-за неготовности поля к снегопаду, предметного футбола было немного. Зато был упрямый «Спартак», который 5 из 7 атак с ударами довел до попадания в створ. И каждый раз юный голкипер Худяков, который даже после возвращения Гильерме в состав продолжает выходить в основе, справлялся. Даниил запрограммировал победу «Локомотива» над «Спартаком», без его спасений ничего бы не получилось. Как и без выноса мяча с линии от Живоглядова, конечно.

Защитники

Дмитрий Стоцкий («Нижний Новгород»)

Карпин ставил на победу, «Ростов» дома не играл хуже, чем гости. Но поскольку Кержаков разжился зимой контрактом со Стоцким, то Дмитрий успешно подменил лидера «Нижнего Новгорода» Козлова. Против бывшего клуба ветеран не сыграл, а на счету Стоцкого победный гол на старте второго тайма. У «Ростова» было больше моментов, но Песьяков пропустили не только от форварда Эннина, но и от игрока обороны. И в защите Стоцкий успел поработать, всюду успел.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – путешественник тура

В матче «Краснодара» и «Динамо» внимание украли арбитры. Будут больше говорить об их решениях, чем о футболе. Отчасти по очевидной причине – яркой игра не получилась. Зато в такой вечер на первом плане спокойные и надежные действия защитников. Подопечные Шварца хорошо охраняли минимальное преимущество в счете, а конкретно Бальбуэна пошел на личный подвиг. Провел в пути 31 час после игры сборной, а затем безошибочно сыграл в защите. Даже на такси много часов ехал!

Захар Волков («Химки»)

Дважды правому центральному в тройке защитников «Химок» не везло. Онугха классно высчитал момент для обводящего удара, а потом Лантратову и Тихому не повезло – мяч отскочил от вратаря к защитнику и прошел в ворота. Но Волков, увидев четыре гола в Казани, не сдался, а пошел вперед и стал автором победного удара по воротам бедняги Дюпина, который в этом сезоне тащил, как мог, а на выходе получал поражение за поражением. «Химки» набрали важнейшие три пункта.

Илья Кухарчук («Химки») – универсал недели

Опытный футболист стартовал в матче против «Рубина» на позиции левого латераля, хотя и на правом фланге Илья не раз появлялся. Но когда стало понятно, что для спасения и камбэка «Химкам» нужен герой, то Юран перевел форварда на привычную позицию. Кухарчук предопределил голевой удар Глушакова удачным ударом головой, а спустя две минуты вывел «Химки» вперед. Идеальный переход с фланга в чужую штрафную, опыт Кухарчука выручил Юрана.

Полузащитники

Рамазан Гаджимурадов («Урал»)

Весь правый фланг «Урала» против ЦСКА и Щенникова отработал классно. У Георгия была парочка включений в атаку, но Магомадов и Гаджимурадов хозяйничали справа. Щенникова заменили, но лучше не стало, ведь Рамазан помог Егорычеву создавать голы в ворота Акинфеева. Гаджимурадова не всегда хватает на весь матч и ему надо учиться работать без мяча, но против «армейцев» сыграл полезно.

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Понятно, почему выделили Макарчука. Был настырным, за мячи цеплялся. Вот только если искать причину, почему «Зенит» потерял 5 из 6 пунктов против «Сочи» в чемпионате, то выходим на фигуру «стандартного» героя. Нобоа принял ряд рискованных решений в атаке, отбирал мяч, выносил его куда подальше, разыгрывал стандарты, связывал игру своей далеко не самой звездной команды. «Зенит» не забил ни разу и при определенном стечении обстоятельств мог даже проиграть, ведь по точным ударам счет равный – 3:3.

Андрей Егорычев («Урал») – ассистент недели

Опытный хавбек помог своей команде не словом, а делом. Андрей создал два момента – в одном случае его пас превратился в ассист. Также на счету Егорычева три удара по воротам. Сам не забил, а вот Гаджимурадова к правильной позиции направил. Бийол срезал мяч в собственные ворота. «Урал», конечно, играл простовато, но команда четко знает, как навредить ЦСКА . И если говорим об атаке, то ключевые эпизоды организовал именно Егорычев, в том числе, гол Бикфалви классной передачей пяткой.

Себастьян Шиманьски («Динамо») – боец тура

Жаль, что после завершения сезона уйдет из РПЛ . Опрометчиво бросился в гущу событий и мог заработать пенальти в свои ворота на последних секундах матчах в Краснодаре. Но судьи фол не увидели, Ионов очевидно искал падение. А вот классную игру Шиманьски многие заметили все. Разумеется, это не лучший поединок хавбека в сезоне. Но Себастьян бил по воротам, создавал моменты, а еще невероятно активно работал без мяча. На счету полузащитника целых шесть отборов, причем после шести попыток!

Нападающие

Ричлорд Эннин («Нижний Новгород») – прорыв тура

Молодой Ричи прилетел в Европу из Канады. Очутился в «Томи», а теперь его заметили скауты Кержакова. Хотя Эннин долго искал себя в новом клубе, в матче против «Ростова» раскрылся. На его счету и важный гол, и результативная передача. Результат сделал центральный нападающий, который забил первый мяч в чемпионате, причем единственным ударом под вратарем в сложном гостевом матче. Собрался Эннин, посмотрим на него через пару туров.

Вилсон Изидор («Локомотив») – стабильность весны

Три из семи ударов «Локомотива» — авторства Изидора. Также форварду из Франции принадлежит единственный точный выстрел «железнодорожников» в снежном апрельском дерби. Вилсон в четырех матчах РПЛ забил 4 мяча и сделал 1 ассист. Скаут, который посоветовал подписать у «Монако» 21-летнего форварда, заслужил премию. Конечно, класс игрока проверит лишь время, но его текущая форма принесла «Локомотиву» три победы в четырех играх.

Главный тренер

Игорь Шалимов («Урал»)

Ни один наставник не провел свой матч образцово, но Шалимов грамотно подготовил «Урал» к выезду в Москву. Его команда пропустила на третье минуте, но быстро отыгралась. Затем работали вторым номером и создали достаточно моментов у ворот Акинфеева, чтобы Игорю забил не только собственный защитник, но и Бикфалви. Лишь пенальти в добавленное время принесло ЦСКА один пункт, хотя президент «Урала» после матча не случайно рассердился – гости могли получить право на одиннадцатиметровый и вырвать победу. Эмоционально Шалимов свою команду подготовил грамотно. Могли победить ЦСКА в гостях.

Тенденция недели. Старания аутсайдеров