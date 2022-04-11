Символическая сборная 24-го тура: голеадоры Николсон и Полоз, а также покорители ЦСКА

1649665826

вчера, 11:30

Вратарь

Илья Помазун («Урал»)

Не лучший тур для голкиперов. Можно выделить Агкацева, который не пропустил от несчастного «Рубина», подменяя заболевшего Сафонова. Но если искать вратаря, который реально показал приличный уровень футбола, то это даже не Левашов – удачно провел лишь первый тайм против «Спартака», а скорее Помазун. Илья пропустил после чистого выхода один на один, дважды ему повезло (был активный офсайд и удар в штангу), но целых 7 раз голкипер выручал «Урал». Сделал, что мог, пускай команда минимально уступила.

Защитники

Гильермо Варела («Динамо»)

У «Динамо» в этом сезоне хватает побед, ради которых пришлось ломать соперника, убаюкивая. Можно назвать это зарождением командного класса. Можно именовать отсутствием опыта у молодых футболистов. И так, и эдак получается, что «Динамо» сражается за очки, никто их не дарит. В конкретно взятом случае официально похвалили Фомина, но выделить хочется скорее уругвайцев Варелу и Лаксальта. Гильермо придумал автогол Гоцука, который стал для гостей победным.

Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Два точных удара из трех у «Ахмата» нанесли футболисты, вышедшие на замену. То есть экспериментальная – с Чистяковым, Барриосом и Сантосом, линия защиты Семака в целом провела хороший матч. После перерыва работали по счету, а на протяжении всего поединка Дуглас совершал перехваты, Барриос использовал свое умение читать игру, а Чистяков делал все вместе. Закрывал и верх, и низ. Была одна помарка в начале матча, но она не помешала «Зениту» победить.

Максим Осипенко («Ростов») – технарь тура

Включил режим техничного здоровяка в чужой штрафной площади – применил дриблинг и пробил обводящим ударом по чужим воротам. Гол выделяет любого центрального защитника, особенно если речь не об ударе головой после стандарта. Осипенко и у своих ворот неплохо с Мелехиным справлялся. «Ростов» пропустил с пенальти в конце матча, но Максим к этому не имеет отношения.

Брайан Идову («Химки»)

Да, опытный нигериец Мозес на левом фланге против аутсайдера «Арсенала» смотрелся мощно. Не должно удивлять, и голевую передачу сделал. Но у другого нигерийца – питерского Идову, был матч в составе аутсайдера против фаворита ЦСКА , а результат примерно тот же. Брайан четко справился со многими задачами в защите, хорошо работал на атаку и тоже отдал голевой пас, придумал победный мяч. Идову больше работал в защите, чем Мозес, и заслужил похвалу.

Полузащитники

Александр Руденко («Химки») – дубль тура

Ростовский парень из школы «Спартака» вернулся ближе к столице после аренды в «Сочи». Переход в «Химки» не принес ему мгновенного успеха, но в матче против ЦСКА Руденко вспомнил о клубных корнях – сыграл против «армейцев» так, словно представлял «красно-белых». Дубль крайнего форварда сначала обеспечил аутсайдеру паритет, а потом исключил камбэк в стиле команды Березуцкого – с голом на последних секундах.

Роман Зобнин («Спартак») – возвращение недели

Вот это тот Зобнин, который нравился всем. Вернулся с очень важным голом. Без первого результативного удара весь атакующий пыл «Спартака» могли потушить, ведь Левашов держал удар. Зобнин не был ближе всех к чужим воротам из хавбеков Ваноли, Игнатов появился в роли «десятки», зато именно Роман помог Мартинсу закрыть опорную зону, много играл между линиями и своим опытом вдохновил молодых напарников.

Илья Кухарчук («Химки») – передачи тура

Снова опытный форвард и хавбек в составе. В прошлый раз с позиции левого латераля перешел в центр атаки, где создавал голы в ворота «Рубина» и Дюпина. Теперь пришла очередь ЦСКА и Акинфеева. Кухарчуку не помешал ни Ушаков, ни Фернандес, которого временно занесло в тройку центральных защитников. Илья помог «Химкам» забить быстрый мяч. А когда фаворит пришел в себя, Кухарчук добавил еще один ассист. Ушел с поля рано, но свою работу выполнил идеально.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак») – настырность недели

Когда Соболев ссорился с Дзюбой, то отмечали их сходство. А теперь, когда Ваноли случайно соединил в основе Николсона и Александра, российский форвард отработал в стиле Артема в связке с Азмуном. Соболев не заработал пенальти, зато отдал умнейшую передачу на Николсона перед первым голом напарника. Александр создал одиннадцать моментов против «Арсенала»!

Шамар Николсон («Спартак»)

Дубль ямайца принес «Спартаку» первый разгром в чемпионате. Случилось это лишь в двадцать четвертом туре, но Ваноли рад. Шамар не из тех форвардов, которые завязывают на себе всю игру команды. Зато на передовой крепкий парень действует хрестоматийно. Николсон понимает работу внутри штрафной площади, на его счету 4 точных удара после 4 попыток. Посмотрим, что Шамар покажет против «Рубина» и ЦСКА в кубке.

Дмитрий Полоз («Ростов») – диспетчер весны

Полоз сейчас является одним из лучших футболистов РПЛ . Его игра чем-то напоминает удачный отрезок Кокорина в футболке «Сочи». Опытный мастер собрался и работает выше всяких похвал. Если Байрамян, Глебов или Комличенко время от времени радуют штаб Карпина, то Полоз забивает и раздает передачи постоянно. Против «Локомотива» — родного клуба, у него гол, пас и немало умных действий при подготовке других атак.

Главные тренеры

Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Юран («Химки»)

«Спартак» ожидаемо задавил команду, которая хуже всех играет в гостях – «Арсенал». А вот ростовчане встретили победителя самих «красно-белых» в недавнем дерби, но прошлые успехи «Локомотива» не помешали Карпину разобрать этого соперника, сыграть первым номером, создавать больше моментов и победить. А Юран справился с непростой подготовкой к матчу против ЦСКА . Две московские команды пропустили по четыре мяча, наставники победителей – среди героев тура.

Вдохновение тура. Игра «Ростова» и «Химок»