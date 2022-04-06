«Челси» — новый «Реал». Анчелотти, Моуриньо, Азар и Куртуа неслучайно связали два клуба

1649267461

вчера, 20:51

Даже «предыдущий Канте» приехал в Лондон из Мадрида.

Абрамович копировал тактику Бернабеу, даже не Переса. Сантьяго скупал звезд на заре кубка чемпионов, чтобы постоянно побеждать. А Роман Аркадьевич расщедрился по пути к своим победам в более сложном турнире, Лиге чемпионов. Тухель обыграл Зидана год назад, а теперь Анчелотти выступит против бывшего клуба. «Реал» и «Челси» связывают давние трансферные связи. Можно собрать целую команду футболистов, выступавших за обе команды, еще и для резерва люди останутся. Впрочем, часть из них сыграют сегодня, чтобы делает разговор еще более актуальным.

Вратарь

Тибо Куртуа (Бельгия)

Сначала бельгиец играл за «Челси», а потом перебрался в «Реал», хотя начинал серьезную карьеру в аренде в Мадриде – в составе «Атлетико», который поставлял голкиперов в клубы АПЛ . В Англии Тибо взял четыре трофея с двумя победами в чемпионате Англии, а в «Реале» уже четыре кубка, хотя пока Лигу чемпионов не выигрывал, только Лигу Европы с командой Симеоне.

Защитники

Жереми Нжитап (Камерун)

Известный африканец умел играть в середине поля, появлялся на фланге защиты. В составе «Реала» дважды выигрывал Лигу чемпионов, а потом перебрался в «Челси», где к титулу победителя Ла Лиги добавил звание двукратного чемпиона Англии. Поскольку Жереми провел долгую карьеру, то успел и «золото» на Олимпиаде в 2000-м выиграть, и две победы на КАН отпраздновал. Крепкий универсал.

Кристиан Пануччи (Италия)

Нужно иметь или отличную память, или быть фанатом «Челси», чтобы помнить аренду итальянца в лондонский клуб. Пребывание было недолгим и не самым успешным. А вот в составе «Милана» и «Реала» Пануччи играл частенько. Позже оказался в «Роме», где задержался надолго. Универсальный защитник – играл на разных флангах и в центре обороны. А после завершения карьеры даже сборную Албании немножко тренировал.

Рикарду Карвалью (Португалия)

Один из самых недооцененных игроков своего поколения. В ту пору хватало заметных центральных защитников, но наличие Несты, Лусио, Стама, Кэмпбелла, Фердинанда, Тюрама, Мальдини или Терри не мешает признать, что у Рикарду тоже был класс, который позволял играть за «Челси» и «Реал». В Мадрид попал поздновато, чтобы закрепиться, но еще в «Порту» с Моуриньо показал, чего стоит.

Маркос Алонсо (Испания)

Первый испанец в составе. Воспитанник «Реала» со всего одним поединком в футболке родного клуба его дедушки и отца. Причем папаша, так уж вышло, отучился в школе «Реала», а закрепился в составах «Атлетико» и «Барселоны». Клану Алонсо не привыкать к хитросплетениям судьбы. Спустя годы после ожидания дебюта за «Реал», который все-таки состоялся, Алонсо нужно выбить родной клуб из Лиги чемпионов второй год подряд.

Полузащитники

Арьен Роббен (Нидерланды)

Попал в клуб Абрамовича, потом поссорился с отцом, который представлял его интересы, и выбрал «Реал». В Мадриде начал часто получать травмы, получил титул «хрустального». В итоге лишь в результате упорного труда с физиотерапевтами добился успеха в «Баварии». Возможно, если бы остался в «Челси», все сложилось бы для него успешнее. Причем это предложение подходит не только Арьену, но и еще одному вингеру из состава.

Клод Макелеле (Франция)

Вот «предыдущий Канте». Нголо больше любит сравнения с другим хавбеком, который играл за «Реал» и «Челси» — Лассана Диарра. Но если искать в истории Переса ошибку, то это именно потеря Клода. Моуриньо повезло, что француз выбрал именно «Челси». Жаль, что не стал ни чемпионом Европы, ни чемпионом мира в составе сборной Франции, зато оставил след в истории нового чемпиона АПЛ . С хавбеком Жозе взял два «золота», а в «Реале» Макелеле выиграл семь трофеев.

Майкл Эссьен (Гана)

Еще один ключевой игрок «Челси», которого могли недооценивать, как и Макелеле. Выдал три крутых сезона в Лондоне, а вот дальше конкуренция сгубила. Зато в отличие от Ковачича, который в «Реале» и «Челси» был скорее приманкой для кубка чемпионов – Матео обожает выигрывать этот трофей, а играет классно отрезками, Эссьен в составе «Челси» был ключевым. А вот аренда в «Реал» состоялась уже перед началом конца его успешной карьеры.

Эден Азар (Бельгия)

Странно, что Перес не подписал Де Брюйне, могли получить еще одного бельгийца, что объединяет «Челси» и «Реал». Но Азар не был проездом в составе лондонцев, а является настоящей легендой клуба. Выигрывал многое, стал настоящим лидером команды, тащил за собой. Но с детства был фанатом Зидана и мечтал играть за «Реал». Бойтесь мечты, иногда она сбывается? Азар провалился в «Реале», и будет иронично, если Эден выйдет на замену и повлияет на судьбу нового противостояния против бывшего клуба.

Нападающие

Самуэль Это'О (Камерун)

Нужен здесь, чтобы подчеркнуть – далеко не каждого футболиста высокого класса принимает монстр из мадридской пещеры. Самуэль запомнил «Реал» командой, где в него не верили. Потом мстил мадридцам в составе «Барселоны». Получалось успешно, да и в составе «Интера» не позволил каталонцам выиграть еще одну Лигу чемпионов. В отличие от Анелька, не задержался в составе «Челси», ведь попал туда ветераном, уже после «Анжи».

Альваро Мората (Испания)

Анелька с Игуаином тоже играли за обе команды, но выберем Морату. Во-первых, это ошибка Грановской, коих больше почему-то именно в атаке. Не умеет «Челси» покупать дорогих нападающих, чтобы получить полную отдачу. Во-вторых, Мората – воспитанник «Реала», хотя в этом клубе в него толком не поверили. Возможно, правильно сделали, ведь Альваро сложно назвать стабильным форвардом. Его собственная жена за промахи подкалывает.

Главный тренер

Жозе Моуриньо (Португалия)

Португалец сказал, что раньше занимался футболом для себя – чтобы выигрывать трофеи в личную коллекцию, а теперь перешел в фазу, когда мечтает выиграть кубок для вдохновленных парней, которые не побеждали в своей карьере так часто. «Челси» разжился восемью трофеями с Моуриньо. И хотя Лигу чемпионов выиграли с Ди Маттео, все понимают, что там был «багаж Жозе». «Реал» с португальцем взял три трофея, и тоже определенным ходам их обучил именно Моуриньо. Анчелотти, Хиддинк и Бенитес объединяют «Челси» и «Реал» как тренеры, но в этом списке самый заметный совокупный след оставил именно Жозе.