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Ларссон уехал в Швецию, а Хвича — в Грузию. Главные потери клубов РПЛ во время внезапного трансферного окна

вчера, 18:30
Ярослав Ракицкий
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Крыховяк Гжегож
Крыховяк Гжегож
Полузащитник
Ракицкий Ярослав
Ракицкий Ярослав
Защитник
Кварацхелия Хвича
Кварацхелия Хвича
Полузащитник

Команда, которая могла бы выиграть чемпионат.

В начале марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в России, приостанавливать контракты со своими клубами в одностороннем порядке и подписывать краткосрочные соглашения с командами из других стран в ходе специального трансферного окна, которое было открыто до 7-го апреля. Вчера окно закрылось, таким образом, все оставшиеся иностранцы планируют доиграть футбольный сезон в РПЛ. Во всяком случае, законных возможностей сменить клубную прописку у них больше нет. На «Соккер.ру» вспомним тех, кто воспользовался специальным разрешением ФИФА.

Вратарь

Ярослав Годзюр («Урал»; Украина) — без клуба

Голкиперы в РПЛ из-за лимита в подавляющем большинстве российские, поэтому единственная потеря во вратарском цеху — второй вратарь «Урала» Годзюр (3 матча в РПЛ-2021/22). А вообще Ярослав почти 15 лет провел в России, собирался и дальше защищать цвета «Урала», ведь 4-го февраля продлил контракт с клубом. Прошло меньше месяц с подписания нового договора, и Годзюр покинул «Урал» свободным агентом. К новому клубу до сих пор не присоединился.

Защитники

Филип Уремович («Рубин»; Хорватия) — перешёл в «Шеффилд Юнайтед» (Англия)

АПЛ не разрешила клубам подписывать футболистов в ходе специального трансферного окна, а вот Чемпионшип распахнул свои двери. Лидер обороны «Рубина» перешел в «Шеффилд Юнайтед», который идет шестым во второй английской лиге и борется за попадание в плей-офф, где будет разыграна третья путевка в Премьер-Лигу. В дебютном матче Уремовича «клинки» с минимальным счетом 1:0 обыграли КПР.

Хуниор Алонсо («Краснодар»; Парагвай) — перешёл в «Атлетико Минейро» (Бразилия)

Так и не увидели в деле парагвайского защитника, который должен был улучшить оборону «Краснодара». Хуниор провел зимние сборы с «Краснодаром», после чего вернулся в «Атлетико Минейро», где уже успел отметиться голевой передачей в победном матче Кубка Либертадорес.

Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) — без клуба

Трехкратный чемпион России и ведущий защитник «Зенита» при Сергее Семаке был вынужден поставить точку в своих отношениях с «сине-бело-голубыми» в то время, когда, по словам генерального директора Медведева, был практически решен вопрос с новым контрактом. Известно, что Ярослав поддерживал форму с харьковским «Металлистов», но контракт ни с кем так и не подписал, хотя был предметный интерес из Турции и Греции.

Айртон («Спартак»; Бразилия) — перешёл во «Фламенго» (Бразилия)

Трансфер Айртона выбивается из общей колеи, хотя и спровоцирован известными событиями. «Спартак» отправил защитника в аренду до конца года во «Фламенго» с правом выкупа. Речь идет не о приостановке контракта, а о полноценной сделке, которая стала возможной благодаря тому, что трансферное окно в Бразилии открыто до 15-го апреля.

Полузащитники

Гжегож Крыховяк («Краснодар»; Польша) — перешёл в АЕК (Афины, Греция)

Крыховяка называли организатором бунта краснодарских легионеров, хотя Гжегож эти обвинения отвергает. Так или иначе, он уехал вместе с другими иностранцами из расположения «Краснодара», а в середине марта присоединился к афинскому АЕКу. Контракт Крыховяка с «быками» не расторгнут, в отличие от контрактов Кабеллы и Классона.

Реми Кабелла («Краснодар»; Франция) — перешёл в «Монпелье» (Франция)

Французского полузащитника с «Краснодаром» больше ничего не связывает: Реми договорился о расторжении соглашения и продолжил карьеру в «Монпелье», воспитанником которого является. В 116 матчах за «Монпелье» (2009-2014) Кабелла забил 28 голов и сделал 18 ассистов. Теперь есть возможность улучшить статистику, полноценный контракт, который вступит в силу летом, рассчитан до 2024 года.

Андерс Дрейер («Рубин»; Дания) — перешёл в «Мидтьюлланд» (Дания)

Датчанин оформил хет-трик в дебютной игре за «Рубин», а всего забил 8 голов в 14 матчах РПЛ. Казань покинул самый результативный игрок в текущем сезоне, Дрейер принял решение вернуться в «Мидтьюлланд», из которого и переходил в «Рубин» прошлым летом.

Нападающие

Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия) — перешёл в «Динамо» (Батуми, Грузия)

Хвича задержался в Казани дольше Дрейера и Хакшабановича, но из поездки в сборную Грузии не вернулся. Кварацхелия подписал краткосрочный контракт с «Динамо» (Батуми), а летом должен перейти в «Наполи» на постоянной основе. Конечно, не так планировал расстаться со своей звездой «Рубин».

Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) — перешёл в «Копенгаген» (Дания)

Важный игрок в истории «Краснодара»: у Виктора 45+37 в 147 матчах за «Краснодар», он смог вернуться после тяжелейшей травмы и полностью пропущенного сезона 2019/20, но теперь дороги уже 30-летнего шведа и «Краснодара» разошлись окончательно. Классон расторг контракт с «быками» и продолжит карьеру в «Копенгагене», за который намерен играть до 2024 года. Уже состоялся идеальный дебют за новый клуб: в своем первом матче Виктор забил победный гол в ворота «Ольборга» (1:0).

Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция) — перешёл в АИК (Швеция)

В прошлом сезоне болельщики «Спартака» молились на Ларссона, который не уставал забивать победные голы и стал лучшим бомбардиром команды в завершившейся завоеванием «серебра» кампании. После ухода Тедеско Джордан сник, при Ваноли окончательно потерял место в составе, так что в АИК переходит уже не лидер атак, а потерявший мотивацию игрок запаса. При этом нет сомнений, что Ларссон может о себе напомнить и однажды оказаться в топ-чемпионате, чтобы отец Хенрик мог гордиться.

Тренеры

Даниэль Фарке («Краснодар»; Германия)

Фарке готовил «Краснодар» к весеннему отрезку, но не провел у руля «быков» ни одного официального матча. Обидно, что так вышло, ведь Даниэль — тренер с интересными идеями, долго работал в Англии и даже получал комплименты от Гвардиолы.

Альтернативы: Кулаков, Пабло, Хаджикадунич, Табидзе, Кайо, Дагерстол, Хван Ин Бом, Хашимото, Хакшабанович, Вандерсон, Ботхейм, Кордоба/тренер: Маркос Гисдоль.

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Все комментарии
Zimka
Zimka
сегодня в 00:18
Если честно уровень легионеров уже много лет не сказать чтобы был высокий, есть добротные игроки, но звезд уровня Вагнера или Халка нет, тот же Влашич перед уходом не впечатлял, больше всего вопросов к легам Краснодара именно по уровню, а не по уходу, выделю разве что Вандерсона.
Леги которые пришли в ЦСКА + новый нап Локо пока выглядят сильнее ушедших, но возможно это на "старых дрожжах", Влашич когда приехал казался просто монстром по физике.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 22:19
Может тогда Крыховяку все деньги вернуть которые он тут заработал
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 22:17
Правильно было отметить что Кабелья чемпион Франции в составе Монпелье.Ведь это он голевые на Жиру раздавал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:27
Они не шило на мыло поменяли, они получили возможность поиграть в Европе, а не коптить в РПЛ. Так что понять людей можно. А Газпром своих удержал баблом огромным. Вот и все.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:49
В дополнение: мысли про трансфер Уремовича: недавно смотрел палату лордов на окко. В качестве гостя пригласили Павла Маслова. Ему задают вопрос, поехал бы в условный Эвертон если бы дали 1 минуту игрового времени , как это было у Крала в Вест-Хэме.

Павел ответил, что да, даже за 1 минутой в АПЛ поехал. Мне кажется это инфантилизм или идеализм. Ехать в АПЛ и сидеть на скамейке это убивать время и тратить талант.

Лучше ехать в чемпионшип и оттуда пробивать дорогу в премьер-лигу. Уехать из России в Англию и сразу попасть в основу клуба высшей лиги - утопия. Так что Уремович все правильно сделал
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:35, ред.
Из всех перечисленных можно выделить только трансфер Уремовича. Действительно хороший шаг в карьере и своевременный. Парню всего 25 лет и если покажет себя в Шеффилде, то может поехать в клуб премьер-лиги. А возможно в премьере окажется и вместе с Шеффилдом.

Также хороший переход Классона. Копенгаген крепкий европейский середняк и часто выступает в еврокубках.

Все остальные поменяли шило на мыло и можно было не рваться из России.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:46
Странно что Алмквиста не упомянули. До отъезда он был одним из лучших крайних форвардов чемпионата
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:48
Посмотрев на такую сборную предоставленную в этой статье, то жалеть то особо не по кому.
К Годзюру и Ракицкому претензий нет сразу их чисто по человечески понять можно, а вот к другим много вопросов.
Самый омерзительным в этом списке оказывается поляк Крыховяк! Он не просто уехал, он подбил всех легионеров Краснодара.
Да и другие уже больше деградировали в последнее время чем показывали классный футбол. Классен, Ларссон к примеру.
Вообще возможно для нашего футбола хорошо, что они уехали, будет больше нашей молодёжи проявить себя. Посмотрите на тот же Краснодар. Потеряв всех легионеров, команда подпиталась силами в молодёжке и играют на равных с лидерами РПЛ, а где то ещё и превосходят их.
«Нет худа без добра»!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:38
Ларсон это не потеря!
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