Ларссон уехал в Швецию, а Хвича — в Грузию. Главные потери клубов РПЛ во время внезапного трансферного окна

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вчера, 18:30

Команда, которая могла бы выиграть чемпионат.

В начале марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в России, приостанавливать контракты со своими клубами в одностороннем порядке и подписывать краткосрочные соглашения с командами из других стран в ходе специального трансферного окна, которое было открыто до 7-го апреля. Вчера окно закрылось, таким образом, все оставшиеся иностранцы планируют доиграть футбольный сезон в РПЛ . Во всяком случае, законных возможностей сменить клубную прописку у них больше нет. На «Соккер.ру» вспомним тех, кто воспользовался специальным разрешением ФИФА .

Вратарь

Ярослав Годзюр («Урал»; Украина) — без клуба

Голкиперы в РПЛ из-за лимита в подавляющем большинстве российские, поэтому единственная потеря во вратарском цеху — второй вратарь «Урала» Годзюр (3 матча в РПЛ -2021/22). А вообще Ярослав почти 15 лет провел в России, собирался и дальше защищать цвета «Урала», ведь 4-го февраля продлил контракт с клубом. Прошло меньше месяц с подписания нового договора, и Годзюр покинул «Урал» свободным агентом. К новому клубу до сих пор не присоединился.

Защитники

Филип Уремович («Рубин»; Хорватия) — перешёл в «Шеффилд Юнайтед» (Англия)

АПЛ не разрешила клубам подписывать футболистов в ходе специального трансферного окна, а вот Чемпионшип распахнул свои двери. Лидер обороны «Рубина» перешел в «Шеффилд Юнайтед», который идет шестым во второй английской лиге и борется за попадание в плей-офф, где будет разыграна третья путевка в Премьер-Лигу. В дебютном матче Уремовича «клинки» с минимальным счетом 1:0 обыграли КПР .

Хуниор Алонсо («Краснодар»; Парагвай) — перешёл в «Атлетико Минейро» (Бразилия)

Так и не увидели в деле парагвайского защитника, который должен был улучшить оборону «Краснодара». Хуниор провел зимние сборы с «Краснодаром», после чего вернулся в «Атлетико Минейро», где уже успел отметиться голевой передачей в победном матче Кубка Либертадорес.

Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) — без клуба

Трехкратный чемпион России и ведущий защитник «Зенита» при Сергее Семаке был вынужден поставить точку в своих отношениях с «сине-бело-голубыми» в то время, когда, по словам генерального директора Медведева, был практически решен вопрос с новым контрактом. Известно, что Ярослав поддерживал форму с харьковским «Металлистов», но контракт ни с кем так и не подписал, хотя был предметный интерес из Турции и Греции.

Айртон («Спартак»; Бразилия) — перешёл во «Фламенго» (Бразилия)

Трансфер Айртона выбивается из общей колеи, хотя и спровоцирован известными событиями. «Спартак» отправил защитника в аренду до конца года во «Фламенго» с правом выкупа. Речь идет не о приостановке контракта, а о полноценной сделке, которая стала возможной благодаря тому, что трансферное окно в Бразилии открыто до 15-го апреля.

Полузащитники

Гжегож Крыховяк («Краснодар»; Польша) — перешёл в АЕК (Афины, Греция)

Крыховяка называли организатором бунта краснодарских легионеров, хотя Гжегож эти обвинения отвергает. Так или иначе, он уехал вместе с другими иностранцами из расположения «Краснодара», а в середине марта присоединился к афинскому АЕКу. Контракт Крыховяка с «быками» не расторгнут, в отличие от контрактов Кабеллы и Классона.

Реми Кабелла («Краснодар»; Франция) — перешёл в «Монпелье» (Франция)

Французского полузащитника с «Краснодаром» больше ничего не связывает: Реми договорился о расторжении соглашения и продолжил карьеру в «Монпелье», воспитанником которого является. В 116 матчах за «Монпелье» (2009-2014) Кабелла забил 28 голов и сделал 18 ассистов. Теперь есть возможность улучшить статистику, полноценный контракт, который вступит в силу летом, рассчитан до 2024 года.

Андерс Дрейер («Рубин»; Дания) — перешёл в «Мидтьюлланд» (Дания)

Датчанин оформил хет-трик в дебютной игре за «Рубин», а всего забил 8 голов в 14 матчах РПЛ . Казань покинул самый результативный игрок в текущем сезоне, Дрейер принял решение вернуться в «Мидтьюлланд», из которого и переходил в «Рубин» прошлым летом.

Нападающие

Хвича Кварацхелия («Рубин»; Грузия) — перешёл в «Динамо» (Батуми, Грузия)

Хвича задержался в Казани дольше Дрейера и Хакшабановича, но из поездки в сборную Грузии не вернулся. Кварацхелия подписал краткосрочный контракт с «Динамо» (Батуми), а летом должен перейти в «Наполи» на постоянной основе. Конечно, не так планировал расстаться со своей звездой «Рубин».

Виктор Классон («Краснодар»; Швеция) — перешёл в «Копенгаген» (Дания)

Важный игрок в истории «Краснодара»: у Виктора 45+37 в 147 матчах за «Краснодар», он смог вернуться после тяжелейшей травмы и полностью пропущенного сезона 2019/20, но теперь дороги уже 30-летнего шведа и «Краснодара» разошлись окончательно. Классон расторг контракт с «быками» и продолжит карьеру в «Копенгагене», за который намерен играть до 2024 года. Уже состоялся идеальный дебют за новый клуб: в своем первом матче Виктор забил победный гол в ворота «Ольборга» (1:0).

Джордан Ларссон («Спартак»; Швеция) — перешёл в АИК (Швеция)

В прошлом сезоне болельщики «Спартака» молились на Ларссона, который не уставал забивать победные голы и стал лучшим бомбардиром команды в завершившейся завоеванием «серебра» кампании. После ухода Тедеско Джордан сник, при Ваноли окончательно потерял место в составе, так что в АИК переходит уже не лидер атак, а потерявший мотивацию игрок запаса. При этом нет сомнений, что Ларссон может о себе напомнить и однажды оказаться в топ-чемпионате, чтобы отец Хенрик мог гордиться.

Тренеры

Даниэль Фарке («Краснодар»; Германия)

Фарке готовил «Краснодар» к весеннему отрезку, но не провел у руля «быков» ни одного официального матча. Обидно, что так вышло, ведь Даниэль — тренер с интересными идеями, долго работал в Англии и даже получал комплименты от Гвардиолы.

Альтернативы: Кулаков, Пабло, Хаджикадунич, Табидзе, Кайо, Дагерстол, Хван Ин Бом, Хашимото, Хакшабанович, Вандерсон, Ботхейм, Кордоба/тренер: Маркос Гисдоль.