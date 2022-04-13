1649851653

вчера, 15:07

Вчера для всех стало шоком, когда Бавария не сумела пройти более скромный Вильярреал, молодой и амбициозный тренер Нагельсман наверно в чистую проиграл двухматчевую дуэль Унаи Эмери. В первой игре мюнхеновцы ничего не смогли создать, но одного гола Данжумы хватило для победы, и в итоге он стал определяющим, потому что в ответной игре Бавария у себя дома не смогла переиграть соперника. Ведь все ждали, что на Альянсе они раскатают соперника, но все на что хватило немецкую машину, так это на один гол лучшего их игрока Левандовского, а в конце игры «Вильярреал» сумел отыграться избежав дополнительного времени на 88 минуте Чуквуезе отправил Баварию в окончательный нокаут, лишив их шанса пройти в полуфинал. И после таких неожиданный поражений решил сделать подборку похожих матчей, где от «Баварии» ждали выхода дальше или триумфа, а получался облом.

ТОП 5 Шокирующих поражений и провалов Баварии в еврокубках.

5. финал КЕЧ 1981/1982 Бавария — Астон Вилла 0:1.

Перед этой игрой «Бавария» считалась фаворитом финала, потому что все три финала до этого подряд в 70-х они выиграли, и рассчитывали на 4 ушастый. Состав той «Баварии» был созвучен по именам, и мог нагнать страха на любого оппонента в Европе Брайтнер, Румминигер, Хенесс, а соперник была бирмингемская «Астон Вилла», которая находилась в подвешенном состоянии, так как по середине сезона ушел главный творец клуба выигравший титул дающий право игры в КЕЧ Сондерс, его сменил Бартон, дела в чемпионате тоже шли как на качелях, но все компинсировалось удачным выступлением в Еврокубке того сезона.

Уже во время матча на первых минутах Вилла потеряла голкипера, тот получил досадную травму, и его заменил запасной вратарь Найджел Спик, чей опыт за основу выдался лишь в неполном матче в чемпионате. Ему предстояла большая ответственность, и сумасшедший матч, финал самого престижного еврокубкового турнира, но вратарь справился, отражая самые опасные выпады игроков «Баварии». Карл-Хайнц Румминнегер обладатель двух золотых мячей, и Берт Дюрнбергер били из 100 % убойных позиций, однако 22-х летний вратарь брал все. Во втором тайме связка Тони Морли и Питера Уита принесла неожиданную победу сопернику — 0:1 на 67 минуте встречи Уит записал свое имя на табло. Счет продержался до конца матча, не смотря на отчаянные попытки «Баварии» изменить ситуацию. «Астон Вилла» в первые в истории выиграла КЕЧ , а «Бавария» впервые проиграла свой финал, считаясь неоспоримым фаворитом этого противостояния.

4. второй раунд Кубка УЕФА 1993/1994 «Бавария» — «Норвич Сити» 1:2, 1:1.

«Норвич» в первом сезоне АПЛ занял неожиданно для себя высокое место 3 дающее право на игру в кубке УЕФА . В составе «Баварии» играли таки футболисты как Лотар Маттеус, Мехмет Шоль, а у «канареек» Крис Саттон, Джереми Гросс, Руэл Фокс, Марк Боуэн. Первый матч проходил на своем стадионе и «Бавария» как и положено хозяевам сразу навязала сопернику свою игру, били активно и настойчиво. Однако первыми неожиданно открыли счет матча гости, Гросс с 20 метров поразил дальним залпом ворота Раймонда Ауманна. Однако это было еще не все, и на исходе получаса игры «Норвич» удвоил свое преимущество Боуэн оказался не прикрытым, и зажег свое имя на табло — 0:2.

Хозяева все атаковали и атаковали, давление было огромным именитая «Бавария» проигрывала в два гола у себя на поле английским выскочкам, и все же до перерыва один гол отыграли после навеса Кристиан Нерлингер ударом головы от левой штанги мяч все же оказался в воротах на 41 минуте игры. Во втором тайме Бавария осадила ворота соперника, но в тот вечер шотландский голкипер Брайан Ганн больше не собирался пропускать, и все опасные моменты хоть и с большим трудом щелкал как орешки, правда чаще в той игре мюнхеновцы били по воробьям в этом аспекте преуспел пару раз Адольф Валенсия. Итог матча — 1:2, это было по настоящему шоком для всех, как оказалось после в ответной игре была зафиксирована боевая ничья на поле «Норвича». Мюнхеновцы забили сразу на 5 минуте отличился Валенсия, и казалось сумеют довести начатое до конца, но это был всего гол надежды и не более, во втором тайме автор одного из двух голов в первой игре Джереми Гросс на 51 сравнял оставив в итоге «Баварию» ни с чем. Все ждали легкого выхода немцев в следующую стадию, а получили ушат холодной может даже отрезвляющей воды.

3. полуфинал КЕЧ 1990/1991 «Бавария» — «Црвена Звезда» 1:2, 2:2.

Как всегда «Бавария» фаворит матча, тем более, когда соперник все же ниже уровнем, я думаю разница между немецким и югославским или сегодня сербским футболом существенная. Но не когда дело доходит до плейофф главного турнира, тут может произойти все что угодно, и фаворит может превратится в аутсайдера, а номинальный аутсайдер становится победителем, так произошло и в этой игре. Немцы играли у себя дома, и как говорят свои стены должны помочь. уже в первом тайме на 23 минуте встречи Роланд Вольфарт в атаке своего клуба ворвался в штрафную, пас пяткой от партнера, вывел его практически один в один, но там острый угол, но игрок блестяще подсечкой в дальний угол перекинул вышедшего вратаря — 1:0. Да были еще острые моменты у обоих ворот, но они так и остались на повторах, и разбирать их не за чем.

Хозяева увлеклись атакой, и гости поймали их на контратаке прорвавшись по флангу прострел партнера в падении перевел Дарко Панчев — 1:1. Во втором тайме шла примерно равная борьба и « Бавария» снова упустила соперника на этот раз Деян Савичевич прорвался к воротам и переиграл вратаря соперника — 1:2, дальнейшие попытки отыграться не увенчались успехом. В ответной игре снова была зафиксирована достаточно боевая ничья — 2:2, «Црвена Звезда» вышла у себя дома вперед гол забил Синиша Михайлович, «Бавария» во втором тайме усилиями Уигенталера и Бендера сумели выйти вперед, однако автор первого гола немцев в этой игре срезал мяч в собственные ворота, тем самым сняв все вопросы о победителе в этом двухматчевом противостоянии. Хотя может многие и не согласятся с этим матчем были наверно и другие весомые поражения немцев в еврокубках, но все же Югославский футбол был хорош и добротен, но когда играет «Бавария» ее всегда считают фаворитом, но записной фаворит превратился в аутсайдера, а «Црвена Звезда» после возьмет и КЕЧ того розыгрыша.

2. полуфинал кубка УЕФА 2007/2008 «Бавария» — «Зенит» 1:1, 0:4.

Кто бы мог подумать что тут получится так «Бавария», «Бавария» и еще раз «Бавария» это залог немецкого успеха и доминирования немецкого футбола, один из титулованных клубов принимал в том розыгрыше наш российский «Зенит», Тогда питерцы проделали наверно по истине чемпионский проход кое-как выбравшись с 5 очками из группы пропустив «Эвертон» и первый немецкий клуб «Нюрнберг» вперед в плейофф сначала выбели «Вильярреал», затем обидчика московского «Спартака» Олимпик Марсель, затем второй немецкий клуб «Байер», а в 1/2 финала их ждала и третья встреча с ними же, но на этот раз соперник куда опаснее. Дома в первой тайме Рибери забил гол, но во втором Лусио срезал мяч в свои собственные — 1:1 по итогу первого матча.

Уже тогда все говорили в отчетной игре у подопечных Дика Адвоката не будет никакого шанса, однако он был, и как мы знаем и не один. Тут я думаю одну из своих лучших матчей показал Павел Погребняк оформив дубль в ворота Баварии. При чем уже сразу питерцы дома взялись за соперника и такого напора с первых минут, что пришлось аж на 4 минуте немцам вытаскивать мяч из своих ворот в общем не ожидал никто. Зырянов до перерыва удвоил счет, во втором тайме все закончилось окончательно «Бавария» была просто добита Файзулин вкатил третий, а четвертый похоронный записал на свое имя Погребняк — 0:4, без шанса для соперника. Да и вообще стоит отметить тот турнир Павлу удался на славу, его голы очень помогли «Зениту» на все дистанции. Да, в очередной раз Бавария фаворит, все пели ей песни, но соперник прошел дальше, выкинув главного претендента на трофей ни с чем, да проще говоря с позором и в шаге от финала. Питерцы по итоге забрали трофей ,а после еще и суперкубок УЕФА , но это совсем другая история.

Вот так «Црвена Звезда» и «Зенит» выбив «Баварию» становились обладателями еврокубка, так что у подопечных Унаи Эмери после их славного прохода в полуфинал есть шанс на трофей, понятно что дальше все сложнее, но пройдя фаворитов «Ювентус» и «Баварию» не стоит останавливаться, а продолжать верить в себя, вершить историю турнира, ведь невозможное возможно.

А главный матч который я поставил на первое место не вызовет удивления, капаться в провалах «Баварии» в еврокубках я не стал, вспомнил некоторые интересные моменты из их истории, а на первое место поставил следующий матч, как ведя всю игру, за пару минут проиграть финал главного турнира.

1. финал ЛЧ 1998/1999 «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» 1:2.

Я считаю это был самый удручающий финал в истории ЛЧ 20 века. Когда ты контролируешь игру давишь на соперника, но что-то идет не по сценарию. В этой игре «Бавария» стараниями моего любимого немецкого игрока Марио Баслера уже на 6 минуте вышла вперед, там было нарушение со стороны игроков МЮ , немцы получили шанс пробить штрафной, и с него в дальней от Шмехеля угол Баслер отправил круглого точно в сетку — 1:0. И казалось куда проще выиграть, соперник ничего не мог особо поделать Лотар Маттеус и компания сдерживали как могли «красных дьяволов», но в игре произошло пару интересных событий на замену у МЮ вышли Тедди Шерингем и Оле Гуннар Сульшер, а «баварцы» зачем то убрали Баслера, а также Маттеуса, наверно посчитали дело уже сделано, пора открывать шампанское и праздновать победу, и остаток матча можно обойтись запасными, даже говорят уже украсили ушастый лентами в честь «Баварии». Только запасные английского клуба вписали себя в истории ЛЧ и того вечера на Кап Ноу, сначала Тедди Шерингем сделал эквалайзер, а точку с подачи углового в касание перевел Сульшер — 1:2.