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Сборная Италии — четвёртый в истории действующий чемпион Европы, не попавший на ЧМ

вчера, 19:02
Кьеллини Джорджо

История триумфов и неудач титулованных особ.

Сборная Италии — далеко не первый действующий чемпион Европы, оказавшийся за бортом финального турнира чемпионата мира, но неудача итальянцев дает повод поговорить об успехах и неудачах сильнейших команд Европы на мировой арене.

Победитель Евро-1960 — сборная СССР | четвертьфинал ЧМ-1962

Сборная СССР выиграла первый чемпионат Европы и успешно квалифицировалась на ближайший чемпионат мира, который проходил в Чили. На групповом этапе мундиаля СССР занял первую строчку, опередив Югославию, Уругвай и Колумбию, а в четвертьфинале встретил еще одну южноамериканскую команду, да еще и хозяев турнира. Все голы были забиты в первые полчаса игры, сборная Чили победила 2:1 и остановила действующих чемпионов Европы.

Победитель Евро-1964 — сборная Испании | групповой этап ЧМ-1966 (16 команд)

Испанцы в финале домашнего Евро оказались сильнее СССР, остановив «красную машину» на пути ко второму титулу — 2:1. С аналогичным счетом завершились все три матча испанцев на групповой стадии ЧМ-1966: обыграли только Швейцарию, а немцам и аргентинцам уступили, в результате чего остались без путевки в плей-офф.

Победитель Евро-1968 — сборная Италии | второе место на ЧМ-1970

В финале Евро-1968 итальянцы в переигровке сломили сопротивление югославов, а через два года «Скуадра Адзурра» достойно выступила на мундиале в Мексике. Чемпионы Европы крупно проиграли великолепной Бразилии в финале (1:4), но до этого сами забивали по 4 мяча в ворота хозяев турнира и ФРГ в матчах плей-офф.

Победитель Евро-1972 — сборная ФРГ | победитель ЧМ-1974

Сборная ФРГ стала первым европейским чемпионом, распространившим свое господство на весь мир. В финале Евро-1972 немцы разгромили сборную СССР (3:0), а два года спустя выиграли домашний мундиаль, обыграв в финале великолепных голландцев во главе с Ринусом Михелсом и Йоханом Кройфом. Герд Мюллер стал автором голов в обоих финалах: на счету великого форварда дубль в решающем матче Евро-1972 и победный мяч в ворота Нидерландов в финальной схватке ЧМ-1974.

Победитель Евро-1976 — сборная Чехословакии | провал в квалификации ЧМ-1978

А вот первый из больших неудачников. Сборная Чехословакии сенсационно победила на Евро-1976, Антонин Паненка прославился оригинальным исполнением пенальти, но мировое первенство в Аргентине прошло без чемпионов Европы. Чехословакия попала в «британскую» отборочную группу с Шотландией и Уэльсом, выиграла оба домашних матча и дважды уступила в гостях. Этого оказалось мало для завоевания первого места, путевка на мундиаль досталась шотландцам.

Победитель Евро-1980 — сборная ФРГ | второе место на ЧМ-1982

Четыре года спустя упавшее знамя чемпионов Европы подхватили немцы, которые были близки к тому, чтобы во второй раз в истории объединить в своих руках два престижных титула. Команда ФРГ выиграла Евро-1980 на итальянской земле, а через два года сошлась в финале в финале со сборной Италии, которая оказалась сильнее на «Сантьяго Бернабеу» — 3:1.

Победитель Евро-1984 — сборная Франции | третье место на ЧМ-1982

Сборная Франции середины 80-х — великолепная команда, построенная вокруг ромба прекрасно дополнявших друг друга полузащитников: Луис Фернандес, Ален Жиресс, Жан Тигана и Мишель Платини. Победа на Евро-1984 получилась впечатляющей, два года спустя «трехцветные» отправились за мировой короной и продемонстрировали серьезность своих намерений победами над Италией и Бразилией в плей-офф. А вот с ФРГ в полуфинале не справились, поэтому довольствовались только «бронзой» после того, как обыграли Бельгию в утешительном финале.

Победитель Евро-1988 — сборная Нидерландов | 1/8 финала ЧМ-1990

«Заводной апельсин» Ринуса Михелса выиграл Евро-1988, хвастаясь Гуллитом, Райкардом и ван Бастеном, но следующий чемпионат мира голландцы покинули без единой победы в активе. Формула турнира позволила проползти в плей-офф с тремя ничьими в группе, однако 1/8 финала стала последней остановкой. Нидерланды проиграли будущим чемпионам мира, сборной ФРГ — 1:2.

Победитель Евро-1992 — сборная Дании | провал в квалификации ЧМ-1994

Дания не должна была выступать на Евро-1992, но попала в число участников в последний момент из-за дисквалификации Югославии, чтобы одержать сенсационную победу. В отборочной группе нужно было занять одно из двух первых мест, чтобы получить путевку в США, но Дания осталась третьей, пропустив вперед Испанию и Ирландию. Роковым стало минимальное поражение от испанцев в последнем туре, Фернандо Йерро своим голом оставил чемпионов Европы без поездки на чемпионат мира.

Победитель Евро-1996 — сборная Германии | четвертьфинал ЧМ-1998

Немцы волевым усилием выиграли Евро-1996, в полуфинале обыграли Англию по пенальти, а в решающей схватке с Чехией была волевая победа 2:1 и «Золотой гол» Оливера Бирхоффа. На ЧМ-1998 сборная Германии бодро проскочила группу и выбила Мексику в первом раунде плей-офф, но в четвертьфинале ждал холодный душ — 0:3 от Хорватии.

Победитель Евро-2000 — сборная Франции | групповой этап ЧМ-2002 (32 команды)

Французы выиграли ЧМ-1998 и Евро-2000, после чего бензин у них закончился. На азиатском мундиале команда с великими чемпионами в составе представляла собой жалкое зрелище: последнее место в группе, ни одного забитого мяча в трех матчах. Катастрофа.

Победитель Евро-2004 — сборная Греции | провал в квалификации ЧМ-2006

Еще один сенсационный чемпион Европы потерпел неудачу в квалификации чемпионата мира. Греки финишировали на четвертом месте в отборочной группе, выше их расположились Украина, Турция и Дания.

Победитель Евро-2008 — сборная Испании | победитель ЧМ-2010

Победитель Евро-2012 — сборная Испании | групповой этап ЧМ-2014 (32 команды)

Сборная Испании составила цепочку из трех триумфов на крупных турнирах в начале XXI века. Все началось с победы на Евро-2008, где «Красной Фурией» руководил Луис Арагонес. После него сборную Испании возглавил Висенте Дель Боске, добавивший победы на ЧМ-2010 и Евро-2012. Таким образом, испанцы выигрывали чемпионат мира в звании чемпионов Европы, а потом защищали континентальный титул, будучи сильнейшей командой планеты. Гегемония закончилась на ЧМ-2014, где Испания стартовала с поражения 1:5 от Нидерландов и рассталась с шансами на выход в плей-офф после неудачи в матче с Чили (0:2).

Победитель Евро-2016 — сборная Португалии | 1/8 финала ЧМ-2018

Криштиану Роналду раньше Лионеля Месси выиграл большой трофей со своей сборной, но чемпионат мира так и остается непокоренной вершиной для лучших футболистов начала XXI века. На российском мундиале сборная Португалии не без проблем пробилась в плей-офф, но в первом же раунде капитулировала перед Уругваем, в составе которого два мяча забил Эдинсон Кавани.

Победитель Евро-2020 — сборная Италии | провал в квалификации ЧМ-2022

В отличие от предыдущих неудачников — Чехословакии, Дании и Греции, сборная Италии не была сенсационным чемпионом Европы и относится к когорте великих футбольных наций. Тем тяжелее итальянцам осознать происходящее и пережить этот тяжелый момент. Из-за сдвига Евро-2020 на 2021 год между большим триумфом и большим фиаско прошло всего лишь 9 месяцев. Сборная Италии пропустит второй кряду чемпионат мира. Четыре года назад проиграли в стыках Швеции, а теперь сошли с дистанции после поражения от Северной Македонии.

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сегодня в 11:14
Победитель Евро-1980 — сборная ФРГ | второе место на ЧМ-1982


Команда ФРГ выиграла Евро-1980 на итальянской земле, а через два года сошлась в финале в финале со сборной.

Уберите лишнее «в финале»
112910415
112910415
сегодня в 05:18
такое не предсказал бы никто
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:27
Да.
Необъяснимо.
Сицилия оказалась кровавой
witynchik
witynchik
вчера в 20:12
Нелепость какая-то, жуткая нелепость, прям не верится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:49
Жаль итальяшек,без них будет уже не то, как и без нас!
shlomo
shlomo
вчера в 19:20
Спасибо за статью... дважды подряд не сыграть на чемпионате мира – с Италией такое впервые (а ведь между этими двумя ЧМ уложилась еще и рекордная для мирового футбола серия без поражений – из 37 матчей...)... я хоть именно за непредсказуемость и люблю футбол, но это уже слишком...ну а так что, Италии не хватило моторного Кьезы, который мог и пройти напролом и ударить.... ну и кризис форвардов даёт о себе знать, не зря весь такой мегабомбардир Иммобиле даром никому не нужен в Европе, хет-трики Специям отгружаются, а когда нужно один точный удар нанести в важном матче, тут то ноги подкашиваются и прицел сбивается.... такой местный Дзюба, во второсортных матчах - Лев Толстой, в решающих - ... простой.
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