Пименов прокомментировал идею «Локомотива» о клубном ребрендинге

Экс-форвард «Локомотива» высказался о решении клуба провести ребрендинг к 100-летию, при этом сохранив в эмблеме традиционные элементы.

Это очень важно — не менять все подчистую, не ломать и бережно относиться к собственной истории.

С этой эмблемой — с паровозом и буквой «Л» — связаны знаковые победы как в чемпионатах страны, так и в кубковых соревнованиях. Важно, чтобы болельщики принимали участие в обсуждении таких вопросов.