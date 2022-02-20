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Пименов прокомментировал идею «Локомотива» о клубном ребрендинге

вчера, 14:58

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов высказался о решении клуба провести ребрендинг к 100-летию, при этом сохранив в эмблеме традиционные элементы.

Это очень важно — не менять все подчистую, не ломать и бережно относиться к собственной истории.

С этой эмблемой — с паровозом и буквой «Л» — связаны знаковые победы как в чемпионатах страны, так и в кубковых соревнованиях. Важно, чтобы болельщики принимали участие в обсуждении таких вопросов.

Ранее «Локомотив» перенес сроки проведения конкурса по клубному ребрендингу.

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kasyak7
kasyak7
вчера в 16:46
Локомотив убрать Сапсан добавить.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:08
Лишь бы хуже не придумать)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:01
Новое всегда воспринимается с опаской. И тут главное учесть пожелание всех сторон.
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